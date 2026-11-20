Budh Nakshatra Parivartan: विशाखा नक्षत्र में बुध की एंट्री, जानिए किस राशि को मिलेगा धन लाभ और किसे रहना होगा सावधान

25 नवंबर 2026 को बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह बुध का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु के नक्षत्र में बुध का यह गोचर ज्ञान, निर्णय क्षमता और आर्थिक योजनाओं पर सीधा असर डालेगा। मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों पर इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव।

1. मेष (Aries)

कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद शैली और तर्कशक्ति की सराहना होगी। व्यापार में नए साझेदार जुड़ सकते हैं, जिससे भविष्य में लाभ के रास्ते खुलेंगे। जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद बातचीत के ज़रिए सुलझ जाएंगे।

2. वृषभ (Taurus)

इस गोचर के दौरान आपको अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस की राजनीति से दूर रहकर केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सेहत के मामले में खान-पान को लेकर सतर्क रहें।

3. मिथुन (Gemini)

आपकी राशि के स्वामी बुध का गुरु के नक्षत्र में जाना आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को नई पहचान मिलेगी। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है।

4. कर्क (Cancer)

परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और माता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। यदि आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

5. सिंह (Leo)

आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आप कठिन से कठिन काम को भी आसानी से पूरा कर लेंगे। छोटी दूरी की व्यापारिक यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी। छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

6. कन्या (Virgo)

बुध आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस गोचर से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अटका हुआ धन वापस मिल सकता है और वाणी के प्रभाव से आप बिगड़े हुए काम बना लेंगे। पारिवारिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

7. तुला (Libra)

विशाखा नक्षत्र का कुछ हिस्सा आपकी राशि में भी आता है, जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आप करियर को लेकर कोई बड़ा और सकारात्मक फैसला ले सकते हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।

8. वृश्चिक (Scorpio)

विदेशी कंपनियों से जुड़े लोगों या आयात-निर्यात का व्यापार करने वालों के लिए यह समय मुनाफा कमाने वाला है। हालांकि, अनावश्यक यात्राओं और फिजूलखर्ची से बचना होगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी।

9. धनु (Sagittarius)

विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति आपकी राशि के भी स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए लाभ के नए द्वार खोलेगा। आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों के साथ मिलकर किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं।

10. मकर (Capricorn)

करियर और कारोबार में तरक्की के प्रबल योग बन रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति या नई ज़िम्मेदारी मिलने की संभावना है। पिता के मार्गदर्शन से व्यापारिक उलझनें दूर होंगी और कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी।

11. कुंभ (Aquarius)

भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मनचाहा परिणाम मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्रा या धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है।

12. मीन (Pisces)

इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य और गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें। शोध और गूढ़ विषयों से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा।

विशेष सुझाव: इस गोचर के शुभ फल को बढ़ाने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गुरुवार के दिन माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।