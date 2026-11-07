गोवर्धन पूजा के दिन सुहाग पड़वा क्यों मनाते हैं, क्या है इसका महत्व, भेजिए ये 20 सुंदर शुभकामनाएं

Suhag padwa 2026: 10 नंवबर 2026 को यह पर्व मनाया जाएगा। दीपावली के ठीक अगले दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को एक अद्भुत सांस्कृतिक संगम देखने को मिलता है। एक ओर जहां यह दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर इसे 'सुहाग पड़वा' या 'पाडवा' के रूप में भी अत्यंत पवित्रता के साथ मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों के लिए अपने अखंड सौभाग्य, दांपत्य जीवन की मधुरता और पति की दीर्घायु की कामना का पर्व है। आइए, इस पर्व के धार्मिक महत्व, पारंपरिक रिवाजों और शुभकामनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं।

1. सुहाग पड़वा का धार्मिक और पौराणिक महत्व

यह तिथि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि कई पौराणिक संदर्भों और लोक मान्यताओं को समेटे हुए है:

अक्षय सौभाग्य का वरदान: सुहाग पड़वा सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन पत्नियां अपने पति की दीर्घायु और हर प्रकार के संकट से रक्षा के लिए अनुष्ठान करती हैं।

गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव: इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को देवराज इंद्र के कोप से बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। इस उपलक्ष्य में भगवान को विविध पकवानों का 'अन्नकूट' अर्पित किया जाता है।

दैत्यराज बलि और वामन अवतार: पौराणिक कथा के अनुसार, इसी प्रतिपदा को भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि से तीन पग भूमि मांगकर उन्हें पाताल लोक भेजा था। बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आने और भक्तों को आशीर्वाद देने का वरदान दिया था, इसलिए इसे बलि प्रतिपदा भी कहते हैं।

नववर्ष का प्रारंभ (बेस्तु वरस): गुजरात और महाराष्ट्र में इसे नए वित्तीय वर्ष व विक्रम संवत के नए दिन के रूप में मनाया जाता है, जिसे 'बेस्तु वरस' कहा जाता है।

2. सुहाग पड़वा की प्रमुख परंपराएं

आरती और ओवाळणी रिवाज: महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपने पति को एक चौकी (आसन) पर बैठाकर उनका तिलक करती हैं और पारंपरिक आरती (ओवाळणी) उतारती हैं।

उपहार और आशीर्वाद: आरती के पश्चात पति अपनी पत्नी को उपहार देते हैं और उनके सुखी व समृद्ध दांपत्य जीवन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

3. सुहाग पड़वा के लिए 20 सुंदर शुभकामना संदेश (Wishes)

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