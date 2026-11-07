गोवर्धन पूजा के दिन सुहाग पड़वा क्यों मनाते हैं, क्या है इसका महत्व, भेजिए ये 20 सुंदर शुभकामनाएं

गोवर्धन पूजा के दिन सुहाग पड़वा क्यों मनाते हैं, क्या है इसका महत्व, भेजिए ये 20 सुंदर शुभकामनाएं
Suhag padwa 2026: 10 नंवबर 2026 को यह पर्व मनाया जाएगा। दीपावली के ठीक अगले दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को एक अद्भुत सांस्कृतिक संगम देखने को मिलता है। एक ओर जहां यह दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर इसे 'सुहाग पड़वा' या 'पाडवा' के रूप में भी अत्यंत पवित्रता के साथ मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों के लिए अपने अखंड सौभाग्य, दांपत्य जीवन की मधुरता और पति की दीर्घायु की कामना का पर्व है। आइए, इस पर्व के धार्मिक महत्व, पारंपरिक रिवाजों और शुभकामनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं।
1. सुहाग पड़वा का धार्मिक और पौराणिक महत्व
यह तिथि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि कई पौराणिक संदर्भों और लोक मान्यताओं को समेटे हुए है:
अक्षय सौभाग्य का वरदान: सुहाग पड़वा सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन पत्नियां अपने पति की दीर्घायु और हर प्रकार के संकट से रक्षा के लिए अनुष्ठान करती हैं।
गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव: इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को देवराज इंद्र के कोप से बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। इस उपलक्ष्य में भगवान को विविध पकवानों का 'अन्नकूट' अर्पित किया जाता है।
दैत्यराज बलि और वामन अवतार: पौराणिक कथा के अनुसार, इसी प्रतिपदा को भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि से तीन पग भूमि मांगकर उन्हें पाताल लोक भेजा था। बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आने और भक्तों को आशीर्वाद देने का वरदान दिया था, इसलिए इसे बलि प्रतिपदा भी कहते हैं।
नववर्ष का प्रारंभ (बेस्तु वरस): गुजरात और महाराष्ट्र में इसे नए वित्तीय वर्ष व विक्रम संवत के नए दिन के रूप में मनाया जाता है, जिसे 'बेस्तु वरस' कहा जाता है।
2. सुहाग पड़वा की प्रमुख परंपराएं
आरती और ओवाळणी रिवाज: महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपने पति को एक चौकी (आसन) पर बैठाकर उनका तिलक करती हैं और पारंपरिक आरती (ओवाळणी) उतारती हैं।
उपहार और आशीर्वाद: आरती के पश्चात पति अपनी पत्नी को उपहार देते हैं और उनके सुखी व समृद्ध दांपत्य जीवन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
3. सुहाग पड़वा के लिए 20 सुंदर शुभकामना संदेश (Wishes)
अपने परिजनों और प्रियजनों के साथ साझा करने के लिए सुहाग पड़वा के दिल छू लेने वाले संदेश:
- सुहाग पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं! आपका प्रेम और विश्वास सदा बना रहे।
- यह पावन पड़वा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और नया उजाला लेकर आए।
- गोवर्धन पूजा की तरह आपका रिश्ता भी जीवन भर अटूट और अटलबद्ध रहे।
- सुहाग पड़वा के पावन अवसर पर ईश्वर से आपके पति की दीर्घायु की प्रार्थना।
- आप दोनों का यह पवित्र साथ जन्मों-जन्मों तक बना रहे। हैप्पी सुहाग पड़वा!
- गोवर्धन महाराज की अपार कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।
- सुहाग का यह पर्व आया है, जीवन में प्रेम का नया रंग लाया है।
- पड़वा के इस शुभ दिन पर आपको और आपके परिवार को ढेरों खुशियां मिलें।
- आपका जीवन सुख, शांति और अखंड सौभाग्य से सदा भरा रहे।
- ओवाळणी के इस पावन पर्व पर हमारा यह प्रेम-बंधन और गहरा हो।
- सुहाग पड़वा की अनंत बधाई और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहे।
- बलि प्रतिपदा की भांति आपके जीवन में हर दिन खुशहाली आए।
- हर इच्छा पूरी हो, जीवन में न रहे कोई दूरी। शुभ सुहाग पड़वा!
- ईश्वर से यही कामना है कि हर जन्म में मुझे आपका ही साथ मिले।
- गोवर्धन की शक्ति और आपके प्रेम की भक्ति जीवन को सुखद बनाए रखे।
- सुखी और आनंदमय दांपत्य जीवन के लिए यह पर्व आपके लिए मंगलमय हो।
- आज का यह पावन दिन आपके सुहाग को सदा के लिए अक्षय करे।
- प्रेम और अटूट विश्वास का यह सुंदर दीप आपके जीवन में सदा जलता रहे।
- अन्नकूट के प्रसाद की तरह आपके दांपत्य जीवन में सदैव मिठास घुली रहे।
- सुहाग पड़वा की हार्दिक बधाई, आपका जीवन सदा मुस्कुराता रहे!