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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (13:17 IST)

Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर किस समय लगाएं भाई को तिलक? नोट करें सबसे सटीक शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और विधि

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Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (13:17 IST)
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Bhai Dooj 2026: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला भाई दूज (यम द्वितीया, भाऊ बीज या भ्रातृ द्वितीया) केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि भाई-बहन के पवित्र प्रेम, सुरक्षा और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लंबे व सुखमय जीवन की कामना करती हैं, वहीं भाई अपनी बहनों को उपहार देकर सदैव उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं।

1. भाई दूज 2026: तिथि एवं पूजन का शुभ मुहूर्त

शास्त्रों के अनुसार भाई दूज का पर्व अपराह्न काल (दोपहर के समय) में मनाया जाता है। वर्ष 2026 में दिवाली 08 नवंबर (रविवार) को मनाई जाएगी, जबकि भाई दूज 11 नवंबर (बुधवार) को रहेगी।
कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि प्रारंभ: 10 नवंबर 2026, दोपहर 02:00 बजे से
द्वितीया तिथि समापन: 11 नवंबर 2026, दोपहर 03:53 बजे तक
तिलक व पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय: 11 नवंबर 2026, दोपहर 01:10 बजे से दोपहर 03:20 बजे तक

2. तिथि निर्धारण के शास्त्रीय एवं प्रामाणिक नियम

अपराह्न व्यापिनी तिथि: यदि द्वितीया तिथि दोपहर के समय (दिन के चौथे पहर में) व्याप्त हो, तो उसी दिन यह पर्व मनाया जाता है।
उदयातिथि का विधान: यदि द्वितीया तिथि दोनों दिन अपराह्न काल में पड़े या दोनों ही दिन अपराह्न काल को स्पर्श न करे, तो उदयातिथि के अनुसार अगले दिन भाई दूज मनाना सर्वमान्य है।
अनुष्ठान का समय: तिलक लगाने, यम पूजन करने और भाई को भोजन कराने के सभी कार्य दोपहर के बाद ही संपन्न करने चाहिए।

3. पावन रीति-रिवाज़ और प्रामाणिक पूजन विधि

पूजा थाल की तैयारी: एक थाली में कुमकुम, सिंदूर, अक्षत (बिना टूटे चावल), चंदन, ताजे फूल, मिठाई, फल और सुपारी सजाकर रखें।
चौक पूरें और भाई को बिठाएं: पूजा स्थान पर चावल के आटे या घोल से सुंदर चौक बनाएं और भाई को उस पर आदरपूर्वक बिठाएं।
तिलक और आरती: शुभ मुहूर्त में भाई के माथे पर तिलक लगाएं। तत्पश्चात उन्हें फूल, पान, सुपारी, बताशे और काले चने भेंट करके प्रेमपूर्वक उनकी आरती उतारें।
उपहार व भोजन: आरती के बाद भाई अपनी बहन के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें, अपनी सामर्थ्य अनुसार उपहार भेंट करें और जीवनभर रक्षा का वचन दें। इसके बाद बहन अपने हाथों से भाई को स्वादिष्ठ भोजन कराए।

4. यमराज और यमुना जी की अमर पौराणिक कथा

भाई दूज का इतिहास सूर्यपुत्र यमराज और उनकी बहन यमुना के निश्चल प्रेम से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार, यमुना जी अपने भ्राता यमराज को निरंतर अपने घर आने का निमंत्रण देती थीं। कार्तिक शुक्ल द्वितीया के शुभ दिन यमराज अपनी बहन के गृह पहुंचे। यमुना जी ने अत्यंत हर्षित होकर अपने भाई का भव्य स्वागत किया, माथे पर तिलक लगाया और मनपसंद भोजन कराया।
 
बहन के इस अगाध स्नेह से अभिभूत होकर यमराज ने उनसे वरदान मांगने को कहा। यमुना जी ने वर माँगा— "हे भ्राता! आप प्रतिवर्ष इस तिथि पर मेरे घर भोजन करने आएं और जो भी बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करके उसे भोजन कराएगी, उस भाई को कभी अकाल मृत्यु या यम का भय न सताए।" यमराज ने 'तथास्तु' कहकर इस वरदान को स्वीकार किया।
 
इसी पावन प्रसंग के कारण इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भाई-बहन यमुना नदी में स्नान करके पूजन करते हैं, उन्हें यमलोक के कष्टों से मुक्ति और अक्षय पुण्य प्राप्त होता है।
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