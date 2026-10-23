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  4. 5 day diwali celebration festival 2026 date and time
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 23 October 2026 (17:09 IST)

दिवाली 2026: कब है धनतेरस, नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, दिवाली, भाई दूज, अन्नकूट और गोवर्धन पूजा?

diwali 5 day festival 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (17:09 IST)
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हिंदू धर्म में दीपावली का महापर्व पूरे पांच दिनों तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसका शुभारंभ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी (धनतेरस) से होता है और समापन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया (भाई दूज) पर होता है। साल 2026 में पांच दिवसीय दीपोत्सव की तिथियां और शुभ समय इस प्रकार हैं:-
 

1. पहला दिन: धनतेरस (06 नवंबर 2026, शुक्रवार)

दीपोत्सव का पहला दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन धनवंतरी देव, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा की जाती है।
त्रयोदशी तिथि प्रारंभ: 06 नवंबर 2026 को सुबह 10:30 बजे
त्रयोदशी तिथि समाप्त: 07 नवंबर 2026 को सुबह 10:47 बजे

2. दूसरा दिन: नरक चतुर्दशी एवं रूप चौदस (07 और 08 नवंबर 2026)

कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी और रूप चौदस कहते हैं। 07 नवंबर की रात को नरक चतुर्दशी का पूजन और यम दीपदान होगा, जबकि 08 नवंबर की सुबह रूप चौदस का पारंपरिक अभ्यंग स्नान किया जाएगा।
चतुर्दशी तिथि प्रारंभ: 07 नवंबर 2026 को सुबह 10:47 बजे
चतुर्दशी तिथि समाप्त: 08 नवंबर 2026 को सुबह 11:27 बजे
 

3. तीसरा दिन: दीपावली एवं लक्ष्मी पूजन (08 नवंबर 2026, रविवार)

दीपावली का मुख्य पर्व कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। इसमें प्रदोष काल और निशीथ काल व्यापिनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। 08 नवंबर को शाम के समय प्रदोष काल में विधि-विधान से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन संपन्न होगा।
अमावस्या तिथि प्रारंभ: 08 नवंबर 2026 को सुबह 11:27 बजे
अमावस्या तिथि समाप्त: 09 नवंबर 2026 को दोपहर 12:31 बजे

4. चौथा दिन: गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट महोत्सव (10 नवंबर 2026, मंगलवार)

कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि (पड़वा) को उदयातिथि के अनुसार 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण को प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए 56 भोग अर्पित किए जाते हैं।
प्रतिपदा तिथि प्रारंभ: 09 नवंबर 2026 को दोपहर 12:31 बजे
प्रतिपदा तिथि समाप्त: 10 नवंबर 2026 को दोपहर 02:00 बजे
 

5. पांचवां दिन: भाई दूज/यम द्वितीया (11 नवंबर 2026, बुधवार)

पांच दिवसीय दीपोत्सव का अंतिम दिन भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक 'भाई दूज' होता है। इसमें मध्याह्न व्यापिनी द्वितीया तिथि ली जाती है, इसलिए उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 11 नवंबर को मनाया जाएगा।
द्वितीया तिथि प्रारंभ: 10 नवंबर 2026 को दोपहर 02:00 बजे
द्वितीया तिथि समाप्त: 11 नवंबर 2026 को दोपहर 03:53 बजे
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