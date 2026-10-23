धनतेरस के पहले रवि पुष्य नक्षत्र का योग, इस मुहूर्त में करें दिवाली की खरीदारी

Pushya Nakshatra dates and time 2026: 06 नवंबर 2026 को त्रयोदशी तिथि, प्रदोष काल और स्थिर वृषभ लग्न का अद्भुत संयोग बन रहा है, जिससे इसी दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस के पहले पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बनता है जिसके चलते धनतेरस और दिवाली के पूर्व भी इस दिन के लिए खरीदारी कर सकते हैं। इस बार यह संयोग 01 नवंबर 2026 को बनेगा। इस बार रविवार को पुष्य नक्षत्र होने से रविपुष्य योग रहेगा।

पुष्य नक्षत्र की तिथि और समय (1 नवंबर 2026)

आरंभ: 1 नवंबर 2026, सुबह 05:39 बजे से

समाप्त: 2 नवंबर 2026, सुबह 04:30 बजे तक

वार: रविवार

तिथि: कृष्‍ण पक्ष अष्टमी तिथि

खरीदारी और शुभ कार्य के लिए मुहूर्त:

रवि पुष्य योग: 1 नवंबर, सुबह 05:39 बजे से 2 नवंबर, सुबह 04:30 बजे तक

सर्वार्थ सिद्धि योग: 1 नवंबर, सुबह 06:33 बजे से 2 नवंबर, सुबह 04:30 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:42 बजे से 12:27 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:36 बजे से 06:02 बजे तक

पुष्य नक्षत्र में क्या खरीदना शुभ होता है?

ग्रहों के प्रभाव के अनुसार इस दिन निम्नलिखित वस्तुओं की खरीदारी व निवेश करना अति उत्तम माना गया है:

सोना (गोल्ड): देवगुरु बृहस्पति का कारक होने के कारण सोना खरीदना अत्यंत शुभ है।

चांदी व बर्तन: चंद्रमा के प्रभाव से चांदी और नए बर्तन खरीदना समृद्धिदायक माना जाता है।

वाहन और लोहा: शनिदेव के प्रभाव के कारण वाहन, लोहा या मशीनरी खरीदना फलदायी होता है।

अन्य वस्तुएं: बही-खाते, नए वस्त्र, घर के लिए आवश्यक उपयोगी सामान और ज़मीन या प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश करना इस दिन शुभ रहता है।