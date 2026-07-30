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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (10:41 IST)

'रामायणम् पार्ट 1' का ट्रेलर रिलीज, धर्म-अधर्म की जंग में आमने-सामने रणबीर कपूर और यश

Ramayana Part 1 Trailer
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (10:45 IST)
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नमित मल्होत्रा की ‘रामायणम्: पार्ट 1’ के निर्माताओं ने फिल्म का बहुप्रतीक्षित आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसने दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ट्रेलर 30 जुलाई 2026 की सुबह हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम समेत पांच भारतीय भाषाओं में रिलीज़ किया गया।
 
दूरदर्शी निर्माता और फिल्मकार नमित मल्होत्रा लेकर आ रहे हैं ‘रामायणम्: पार्ट 1’, जो दुनिया की सबसे प्राचीन और प्रेरणादायक महागाथाओं में से एक पर आधारित दो भागों वाली भव्य सिनेमाई प्रस्तुति है। सृष्टि की शुरुआत से ही तीनों लोकों का संचालन त्रिदेव करते हैं—ब्रह्मा, जो सृष्टि की रचना करते हैं; विष्णु, जो उसकी रक्षा करते हैं; और शिव, जो परिवर्तन के प्रतीक हैं। जब स्वर्ग और पृथ्वी में असंतुलन बढ़ने लगता है, तब भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं।
 
इस बार भगवान विष्णु राम (रणबीर कपूर) के रूप में जन्म लेते हैं, जिनका उद्देश्य धर्म और संतुलन की स्थापना करना है। उनके सामने खड़ा है रावण (यश)—एक अत्यंत शक्तिशाली, विद्वान, अजेय और अमर राक्षस राजा, जिसे स्वयं त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त है और जिसका अहंकार तथा प्रतिशोध पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल सकता है।
 
अपने वास्तविक उद्देश्य से अनजान राम अयोध्या के सबसे प्रिय युवराज हैं और धर्म का पालन करने वाले आदर्श पुरुष हैं। वे अपनी प्रिय पत्नी सीता (साई पल्लवी) और छोटे भाई लक्ष्मण (रवि दुबे) के साथ सम्मानपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें वनवास की ओर ले जाती हैं। यही वनवास आगे चलकर राम और रावण के बीच उस महायुद्ध की नींव बनता है, जो देवताओं और मनुष्यों दोनों के भविष्य का फैसला करेगा।
 
नमित मल्होत्रा की ‘रामायणम्’ में निर्देशक नितेश तिवारी जैसे अनुभवी फिल्मकार जुड़े हैं, जिनकी फिल्मों ने भारत ही नहीं बल्कि चीन जैसे देशों में भी ‘दंगल’ जैसी फिल्मों के जरिए रिकॉर्ड बनाए हैं। भारतीय संस्कृति और भावनाओं से जुड़ी उनकी कहानी कहने की शैली इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है।
 
फिल्म में भारतीय सिनेमा की कई दिग्गज हस्तियां भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। अरुण गोविल, जिन्होंने वर्षों पहले भगवान राम का अमर किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी, इस फिल्म में राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ शोभना कैकेयी, अजिंक्य देव ऋषि विश्वामित्र, कुणाल कपूर भगवान इंद्र, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में दिखाई देंगे।
 
इस शानदार कलाकारों की टोली का नेतृत्व रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में कर रहे हैं। साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं, जबकि पैन इंडिया सुपरस्टार रॉकिंग स्टार यश, जो अपनी कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के जरिए फिल्म के सह-निर्माता भी हैं, रावण का दमदार किरदार निभा रहे हैं।
 
फिल्म की पटकथा पुरस्कार विजेता लेखक श्रीधर राघवन ने लिखी है। संगीत की जिम्मेदारी ऑस्कर विजेता संगीतकार हांस ज़िमर और ए. आर. रहमान ने संभाली है। यह फिल्म भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं के सबसे बड़े सहयोगों में से एक मानी जा रही है।
 
नमित मल्होत्रा ने कहा, रामायण केवल हमारी सबसे महान महागाथाओं में से एक नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपराओं और जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर साल दशहरा और दिवाली हमें यह याद दिलाते हैं कि इसका संदेश आज भी करोड़ों लोगों को अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की जीत का रास्ता दिखाता है।
 
निर्देशक नितेश तिवारी ने कहा, रामायण दुनिया की सबसे महान कहानियों में से एक है। इसकी महानता केवल इसके विशाल स्वरूप में नहीं, बल्कि उन कालजयी मूल्यों में है जिन्हें यह दर्शाती है। एक फिल्मकार के रूप में मुझे कभी इसे सार्वभौमिक बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि यह पहले से ही पूरी दुनिया की कहानी है। मेरी जिम्मेदारी केवल इसे पूरी ईमानदारी, प्रामाणिकता और श्रद्धा के साथ प्रस्तुत करना था।
 
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी और नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज़ तथा आठ बार ऑस्कर विजेता वीएफएक्स स्टूडियो डीएनईजी द्वारा निर्मित, यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के सहयोग से बनी ‘रामायणम्: पार्ट 1’ दिवाली 2026 पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। फिल्म का वैश्विक वितरण सोनी पिक्चर्स और उत्तर भारत में वितरण धर्मा प्रोडक्शंस करेगा।
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