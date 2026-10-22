दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र कब? जानिए खरीदारी का शुभ मुहूर्त और महत्व

Pushya Nakshatra dates and time 2026: दिवाली और धनतेरस से पहले पुष्य नक्षत्र का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार 1 नवंबर 2026, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिससे यह अत्यंत फलदायी 'रवि पुष्य योग' बना रहा है। इसी दिन अहोई अष्टमी का व्रत-पूजन और राधा कुंड स्नान भी संपन्न होगा। इसके बाद 6 नवंबर को धनतेरस और 8 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी।

पुष्य नक्षत्र का धार्मिक व ज्योतिषीय महत्व

पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा माना जाता है और यह अधिकांश शुभ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है।

देवता और स्वामी: पुष्य नक्षत्र के देवता देवगुरु बृहस्पति हैं और इसके स्वामी शनिदेव हैं।

ग्रहों का प्रभाव: इस नक्षत्र पर बृहस्पति (गुरु), शनि और चंद्रमा—तीनों का प्रभाव रहता है।

स्थायी स्वभाव: पुष्य नक्षत्र प्रकृति से स्थायी होता है। इस नक्षत्र में खरीदी गई कोई भी वस्तु लंबे समय तक उपयोगी रहती है और परिवार में समृद्धि लाती है।

पुष्य नक्षत्र की तिथि और समय (1 नवंबर 2026)

आरंभ: 1 नवंबर 2026, सुबह 05:39 बजे से

समाप्त: 2 नवंबर 2026, सुबह 04:30 बजे तक

विशेष गुण: स्वभाव से क्षिप्र और लघु, आकृति तीर जैसी, उर्ध्व मुख स्थिति और 3 तारों का समूह।

खरीदारी और शुभ कार्य के लिए मुहूर्त

रवि पुष्य योग: 1 नवंबर, सुबह 05:39 बजे से 2 नवंबर, सुबह 04:30 बजे तक

सर्वार्थ सिद्धि योग: 1 नवंबर, सुबह 06:33 बजे से 2 नवंबर, सुबह 04:30 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:42 बजे से 12:27 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:36 बजे से 06:02 बजे तक

पुष्य नक्षत्र में क्या खरीदना शुभ होता है?

ग्रहों के प्रभाव के अनुसार इस दिन निम्नलिखित वस्तुओं की खरीदारी व निवेश करना अति उत्तम माना गया है:

सोना (गोल्ड): देवगुरु बृहस्पति का कारक होने के कारण सोना खरीदना अत्यंत शुभ है।

चांदी व बर्तन: चंद्रमा के प्रभाव से चांदी और नए बर्तन खरीदना समृद्धिदायक माना जाता है।

वाहन और लोहा: शनिदेव के प्रभाव के कारण वाहन, लोहा या मशीनरी खरीदना फलदायी होता है।

अन्य वस्तुएं: बही-खाते, नए वस्त्र, घर के लिए आवश्यक उपयोगी सामान और ज़मीन या प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश करना इस दिन शुभ रहता है।