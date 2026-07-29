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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (13:00 IST)

पुष्य नक्षत्र में चमके देवगुरु: 5 राशियों की किस्मत में अचानक धन और तरक्की का योग

guru ka pushya nakshatra
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (13:08 IST)
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देवगुरु बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र में यह संचरण किसी वरदान से कम नहीं है! 18 जून से शुरू हुआ यह शुभ गोचर 18 अगस्त 2026 तक रहेगा, जहाँ 3 अगस्त से 19 अगस्त के बीच गुरु इसके चतुर्थ पद में विराजेंगे और फिर अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएँगे। शनिदेव के स्वामित्व वाले इस अत्यंत पवित्र नक्षत्र में गुरु की यह उपस्थिति विशेष रूप से 5 राशियों की किस्मत के सितारे चमकाने वाली है। आइए देखें कि आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं।

1. कर्क राशि: खुशियों का नया सवेरा

कर्क राशि वालों के लिए यह समय एक नए और सुनहरे अध्याय की शुरुआत है। अगर आप लंबे समय से किसी मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, तो अब आपको उससे स्थायी राहत मिलने वाली है। समाज में आपका दबदबा और सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा, जो लोग लंबे समय से जीवनसाथी की तलाश में हैं, उनके लिए शहनाइयाँ बजने के सबसे प्रबल योग बन रहे हैं।
 

2. धनु राशि: बरकत और निवेश का बेहतरीन मौका

चूँकि गुरु आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए धन के सारे बंद दरवाजे खोलने आ रहा है। वर्षों से फँसा या अटका हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है। व्यापार और नौकरी में नए profitable रास्ते खुलेंगे। अगर आप जमीन, मकान या किसी प्रॉपर्टी में निवेश का मन बना रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका दोबारा नहीं मिलेगा।

3. कन्या राशि: इच्छाएँ होंगी पूरी, बढ़ेगी आमदनी

कन्या राशि के जातकों की वर्षों पुरानी दबी हुई ख्वाहिशें अब धरातल पर उतरने वाली हैं। आपकी इनकम के नए और स्थायी ज़रिए बनेंगे, जिससे बैंक बैलेंस मजबूत होगा। जॉब कर रहे लोगों को प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है और आपके बॉसेस/सीनियर्स आपके काम के कायल रहेंगे।
 

4. वृश्चिक राशि: भाग्य का पूरा साथ और सफलता का योग

अगर आपके काम बनते-बनते अटक जाते थे, तो अब भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूमने वाला है। रुके हुए सारे प्रोजेक्ट्स में अचानक तेजी आएगी। पढ़ाई-लिखाई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगे छात्रों को मनचाही सफलता मिलेगी। साथ ही, किसी मनभावन धार्मिक या मांगलिक यात्रा का योग भी बन रहा है जो आपको अंदरूनी शांति देगा।

5. मकर राशि: कारोबार में उछाल और रिश्तों में मिठास

मकर राशि वालों के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में जबरदस्त निखार देखने को मिलेगा। अगर आपका बिजनेस सुस्त चल रहा था, तो अब उसमें तेजी से बढ़त देखने को मिलेगी और नए पार्टनरशिप से मोटा मुनाफा होगा। पार्टनर के साथ पुरानी सारी कड़वाहट खत्म होगी और रिश्तों में नयापन व प्यार घुलेगा।
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