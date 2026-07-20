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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Monday, 20 July 2026 (12:45 IST)

सूर्य का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश: शनि के नक्षत्र में गोचर से इन 4 राशियों पर मंडरा सकता है संकट

The image features the Lord Syrya, Sun God, with the Sun (as a celestial body), the zodiac, Lord Shani, and the Pushya Nakshatra in the background.
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (12:45 IST)
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ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन के साथ-साथ उनका नक्षत्र परिवर्तन भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 20 जुलाई 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य देव ने पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है। पुष्य नक्षत्र को सभी 27 नक्षत्रों का राजा माना जाता है और इसके स्वामी न्याय के देवता शनि देव हैं।
 
सूर्य देव इस नक्षत्र में 3 अगस्त 2026 तक विराजमान रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य और शनि के बीच शत्रुता का भाव होता है। पिता (सूर्य) और पुत्र (शनि) के इस विरोधाभासी संबंध के कारण, जब सूर्य शनि के नक्षत्र में आते हैं, तो इसका असर सभी राशियों पर पड़ता है। इस बार सूर्य का यह गोचर मुख्य रूप से 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। आइए जानते हैं वे कौन सी राशियां हैं और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा।

1. कर्क राशि (Cancer):

सावधानी का क्षेत्र: कार्यस्थल और वाणी पर नियंत्रण
कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर करियर के मोर्चे पर कई नए अवसर लेकर आएगा, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियाँ भी खड़ी हो सकती हैं। चूंकि सूर्य शनि के नक्षत्र में हैं, इसलिए कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों (Boss) या सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना है।
क्या करें: दफ्तर में किसी भी तरह के वाद-विवाद या राजनीति से खुद को दूर रखें।
सावधानी: अपने भीतर अहंकार या गुस्से को न पनपने दें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि जल्दबाजी में दुर्घटना की आशंका हो सकती है।
 

2. तुला राशि (Libra):

सावधानी का क्षेत्र: व्यापारिक निर्णय और पारिवारिक रिश्ते
तुला राशि के जातकों के लिए यह समय जीवन में अनुशासन और स्थिरता लाने की प्रेरणा देगा। सूर्य देव आपको मेहनत करने पर मजबूर करेंगे, लेकिन शनि का प्रभाव आपको जल्दबाजी के फैसलों से बचने की चेतावनी दे रहा है।
क्या करें: यदि परिवार में कोई पुराना तनाव या विवाद चल रहा है, तो यह समय शांति से बैठकर, बातचीत के जरिए उसे सुलझाने के लिए सबसे उत्तम है।
सावधानी: व्यापार या निवेश से जुड़ा कोई भी बड़ा समझौता (Deal) आंखें बंद करके न करें। कागजी कार्रवाई को अच्छी तरह जांचने के बाद ही हस्ताक्षर करें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है।

3. धनु राशि (Sagittarius):

सावधानी का क्षेत्र: बजट और स्वास्थ्य
धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का पुष्य नक्षत्र में जाना मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है। इस अवधि में आपको अपने संचित धन और खर्चों के बीच संतुलन बनाने की सबसे ज्यादा जरूरत होगी।
क्या करें: खान-पान की आदतों में सुधार करें। मौसमी बीमारियों या पेट से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए संतुलित दिनचर्या अपनाएं।
सावधानी: आर्थिक मामलों में यह समय जोखिम लेने का नहीं है। अचानक से कुछ बड़े और अनपेक्षित खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) से जुड़े मामलों में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, धैर्य रखें।
 

4. मीन राशि (Pisces):

सावधानी का क्षेत्र: फोकस और निजी संबंध
मीन राशि के जातकों के लिए 3 अगस्त तक का समय परीक्षा का रहने वाला है। इस दौरान आपका मन लक्ष्यों से भटक सकता है, जिससे बने-बनाए काम बिगड़ने का डर रहेगा।
क्या करें: विद्यार्थियों को मनचाहे परिणाम हासिल करने के लिए पहले से दोगुनी मेहनत करनी होगी। एकाग्रता (Focus) बनाए रखने के लिए योग या ध्यान का सहारा लें।
सावधानी: प्रेम संबंधों (Love Life) और प्रियजनों के साथ बातचीत करते समय अपनी भाषा में विनम्रता (Politeness) रखें। आपकी एक छोटी सी तीखी बात या गलत लहजा अपनों के साथ बड़ी गलतफहमी (Misunderstanding) पैदा कर सकता है।

उपाय (Remedy):

सूर्य के इस नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए नियमित रूप से सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें या जरूरतमंदों की मदद करें।
 
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