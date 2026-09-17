भविष्य मालिका की भविष्यवाणी: क्या मक्का-मदीना में होगा घोर युद्ध? जानें क्या किया गया है दावा

हाल ही में मुस्लिमों के पवित्र शहर मक्का पर हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए ड्रोन हमले के दावे के बाद, ओडिशा के प्रसिद्ध 'भविष्य मालिका' ग्रंथ की एक भविष्यवाणी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। लगभग 600 वर्ष पूर्व ओडिशा के पंचसखाओं (विशेषकर महापुरुष अच्युतानंद दास जी) द्वारा ताड़पत्रों पर रचित इस ग्रंथ में मक्का, मदीना और पूरे मध्य पूर्व (Middle East) क्षेत्र में भीषण एवं विनाशकारी युद्ध होने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

ग्रंथ में लिखी पंक्तियाँ:

मालिका में एक पंक्ति आती है:

बाईसी पाबछे मीन खेलथुब सिंघासने वरुणो,

मक्का मदीनारे घोर जुद्धो हेबो मरिबे बिधर्मीगण।

इसका अर्थ यह है कि कलयुग के अंत/संधिकाल के समय मक्का और मदीना के क्षेत्रों में एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध होगा। भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होने के समय मक्का-मदीना में भी घोर संघर्ष होगा। उसी कथित प्रसंग में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में समुद्र का पानी पहुंचने और मंदिर के रत्नसिंहासन तक जल आने की बात भी जोड़ी गई है।

संकेत: भविष्‍य मालिका की प्रत्येक भविष्‍यवाणी ओड़िसा के जगन्नाथ मंदिर में घटने वाली घटनाओं से जुड़ी है। मालिका में लिखा है कि यह युद्ध जब होगा तो जगन्नाथ मंदिर की ओर समुद्र का जल आएगा और उसकी 22वीं सीढ़ियां समुद्र में डूब जाएगी। मान्यताओं और भविष्य मालिका की व्याख्याओं के अनुसार, यह कालखंड वर्ष 2025 से 2032 के बीच उथल-पुथल, विश्व युद्ध और कलयुग के समापन की प्रक्रिया से जुड़ा माना गया है।

भविष्‍य मालिका के जानकार पंडित काशीनाथ मिश्र ने इस संबंध में पहले ही चेताया था। उन्होंने एक पॉडकॉस्ट में मक्का पर हमले और वहां युद्ध होने के बारे में भविष्‍य मालिका की भविष्यवाणी के अधार पर बताया था। पंडित जी का कहना है कि आगे यह युद्ध और बढ़ेगा। मक्का, मदीना सहित येरूशलम पर भी हमला होगा।

क्या यह बात सही है? (विश्लेषण और वास्तविकता)

1. धार्मिक और भविष्य मालिका ग्रंथ के अनुसार:

भविष्य मालिका में माना गया है कि तीसरे विश्वयुद्ध (World War 3) की आग मध्य पूर्व और एशियाई देशों तक फैलेगी। इस युद्ध में आधुनिक हथियारों, मिसाइलों और परमाणु शक्तियों के उपयोग की बात कही गई है, जिससे मध्य पूर्व का यह पूरा क्षेत्र युद्ध की चपेट में आ जाएगा।

2. भू-राजनीतिक (Geopolitical) संदर्भ:

आज के दौर में मध्य पूर्व (इजरायल, ईरान, सऊदी अरब, यमन आदि) में जिस तरह का भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष बना रहता है, कई लोग और विश्लेषक इसे मालिका की उस पंक्ति का आधुनिक संदर्भ मानकर जोड़ते हैं।

3. तार्किक और ऐतिहासिक सत्यता:

प्रतीकात्मक भाषा: भविष्य मालिका की पंक्तियाँ पुरानी उड़िया भाषा (पद्य) में लिखी गई हैं, जिनका अर्थ प्रतीकात्मक और गूढ़ होता है। अलग-अलग विद्वान और कथावाचक अपने-अपने हिसाब से इनकी व्याख्या करते हैं।

कोई वैज्ञानिक या अकादमिक प्रमाण नहीं: धार्मिक भविष्यवाणियाँ आस्था और मान्यताओं पर आधारित होती हैं। वैज्ञानिक या आधिकारिक तौर पर किसी भी भविष्यवाणी के 100% सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकती।

भविष्य मालिका ग्रंथ के श्लोकों में मक्का-मदीना-यरुशलम क्षेत्र में युद्ध होने की बात का उल्लेख ज़रूर है लेकिन इसे केवल एक धार्मिक और भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, किसी अंतिम या निश्चित सत्य के रूप में नहीं।