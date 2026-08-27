  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. भविष्यवाणी
  4. nepal-flash-floods-jal-pralay-bhavishya-malika-connection
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Thursday, 27 August 2026 (12:58 IST)

नेपाल में जलप्रलय और भविष्य मालिका: क्या 600 साल पुराने श्लोक में मिलती है ऐसी आपदा की भविष्यवाणी? जानें सच

nepal flood bhavishya malika
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (12:58 IST)
google-news
nepal flash flood: नेपाल में 26 अगस्त 2026 को नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड को देखते हुए वर्तमान में भविष्य मालिका की भविष्यवाणी फिर से ट्रेंड में आ गई है। ओडिया भाषा में पंचसखाओं संत अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास आदि द्वारा रचित भविष्य मालिका ग्रंथों में कलयुग के अंत में प्राकृतिक आपदाओं, जल-प्रलय, भूस्खलन और पर्वतों के विनाश की व्यापक भविष्यवाणी की गई है। हालांकि, नेपाल देश का प्रत्यक्ष नाम लिखकर किसी विशेष श्लोक में उल्लेख नहीं मिलता है। ग्रंथों में उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों (हिमालय) में अतिवृष्टि, बर्फ पिघलने और पहाड़ों के टूटने की चेतावनियां दी गई हैं, जिन्हें वर्तमान में नेपाल और उत्तर भारत में आने वाली भीषण बाढ़ों से जोड़कर देखा जाता है।
भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को प्रचारित-प्रसारित करने वाले पंडित काशीनाथ मिश्र ने अपने एक वीडियो में यह जरूर कहा था कि- नेपाल में जल प्रलय भी होगा और पर्वत के ऊपर आफत आएगी, बहुत सारे लोगों का विनाश भी होगा। इसके बारे में भी लिखा है।...उन्हीं का यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसके आधार पर लोग नेपाल की बाढ़ को भविष्य मालिका से जोड़कर वायरल कर रहे हैं।
 

अतिवृष्टि, जल-प्रलय और पर्वतीय प्रकोप के मूल श्लोक

1. पर्वतों का टूटना और जल-प्रलय (भूस्खलन व बाढ़):

"पर्वत छाडिबे शिला समूह, जळ प्रळये नाशिबे महि।
उत्तरु बोहिबो महा पवन, बहु प्राणी जीबे जे तहिँ॥
अर्थ: पहाड़ों से बड़ी-बड़ी चट्टानें और शिलाएँ टूटकर गिरेंगी (भूस्खलन/स्लाइड्स)। जल-प्रलय से धरती को नुकसान होगा और उत्तर दिशा की ओर से आंधी-तूफान व आपदाएँ आएँगी, जिससे जन-धन का भारी क्षय होगा।

2. अनियंत्रित वर्षा और अतिवृष्टि (बादल फटना व अनियंत्रित बाढ़):

"अकाले बरषिबो मेघ, न रहिब धरा रे जे सस्य।
प्रजाकु ग्रासिबो रोग शोक, न रहिबे केहि सुख रे॥"
अर्थ: समय के चक्र के बिना (बेमौसम) बादल भयंकर रूप से बरसेंगे, जिससे खेतों में फसलें और अन्न बह जाएँगे। पूरी प्रजा रोग, महामारी और कुदरती प्रकोप के शोक में डूब जाएगी।

3. उत्तर दिशा के बर्फ पिघलने का संकेत (हिमालय क्षेत्र):

"बरफ गडा रहिछि उत्तर मेरुरे, ए तरलिब धीरे धीरे सूर्यंक रश्मि रे।
रौद्र तापे जेतेबेले ये पृथ्वी बलिब, सेतेबेले ए बरफ गडा तरलिब॥"
अर्थ: उत्तर दिशा और पर्वतों में स्थित बर्फ की विशाल परतें धीरे-धीरे पिघलेंगी। जब पृथ्वी का तापमान (ग्लोबल वार्मिंग) बढ़ेगा, तब हिमखंड पिघलकर नदियों में महाबाढ़ का कारण बनेंगे।

4. प्रलय काल में भक्तों की रक्षा का श्लोक:

"प्रभु दया करिथिबे भकतमानंकु, आज्ञा देबे मुंड टेकिबाकु बासुकिकु।
मो भक्त थिबा स्थानरे पाहाड़ होइब, जल पबन किछि ही करि न पारिब॥"
अर्थ: जब चारों तरफ जल-प्रलय (बाढ़) और प्राकृतिक प्रकोप होगा, तब ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करेंगे। जहाँ भक्त रहेंगे, वह स्थान सुरक्षित रहेगा और बाढ़ का पानी या हवा वहाँ विनाश नहीं कर पाएगी।
 
भविष्य मालिका में हिमालय (उत्तर पर्वत) क्षेत्र के टूटने और जलप्रलय की चेतावनियाँ दी गई हैं, जिन्हें नेपाल की भौगोलिक तबाही से जोड़ा जाता है। नेपाल की प्राकृतिक आपदाओं और भविष्य मालिका की व्याख्या पर आधारित यह वीडियो इस विषय को और स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगा:

4. भूकंप की चेतावनी:

“स्थाने स्थाने भूमिकम्पो होइ बारुं कम्पि जिबो हिमोगिरि...”
अर्थ विभिन्न स्थानों पर बार-बार भूकंप होंगे और हिमालय कांप उठेगा, जिसके परिणामस्वरूप घर और पेड़ आदि बड़े पैमाने पर नष्ट होंगे।
 
5. "मरुभुई रे सेतेबेड़े भासाइनो नेबो।
अंग बंग कलिंग सौराष्ट्र रे भूकंपे थोरिबो॥"
अर्थ: "उस समय (कलयुग के अंतिम चरण में) मरुभूमि (रेगिस्तान) में पानी बह निकलेगा (जलभराव या बाढ़ आ जाएगी)। अंग (बिहार/झारखंड), बंग (बंगाल), कलिंग (ओडिशा) और सौराष्ट्र (गुजरात) क्षेत्र भूकंप से कांप उठेंगे।"
 
हालांकि पंडित काशीनाथ मिश्र द्वारा भविष्य मालिका की वर्तमान आधिकारिक व्याख्या में तीन बड़े भूकंपों के संदर्भ में एक अत्यंत व्यापक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। उसमें कहा गया है कि एक दिन में दिल्ली से लेकर नेपाल, पाकिस्तान, चीन, हांगकांग, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और थाईलैंड तक करोड़ों/अरबों लोग प्रभावित होंगे।
उल्लेखनीय है कि भविष्य मालिका में जलप्रलय और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े संकेत मिलते हैं, लेकिन नेपाल की अगस्त 2026 की बाढ़ का नाम लेकर कोई प्रमाणित श्लोक उपलब्ध नहीं है। इससे पहले भी नेपाल में बाढ़ और भूकंप आते रहे हैं जो वर्तमान भूकंप और बाढ़ से कहीं ज्यादा भयानक रहे हैं। केदारनाथ की बाढ़ और कश्मीर की बाढ़ को हम तक भूले नहीं है। हिमालय क्षेत्र में हर माह छोटे बड़े भूकंप आते ही रहते हैं जिसके चलते ग्लेशियर के टूटने और भूस्खल की घटनाएं होती रहती हैं लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह घटनाएं ज्यादा बढ़ गई है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
27 August Birthday: आपको 27 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

28 अगस्त 2026 को वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण: संपूर्ण जानकारी, सूतक काल और राशिफल

28 अगस्त 2026 को वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण: संपूर्ण जानकारी, सूतक काल और राशिफलPartial Lunar Eclipse: वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को (पूर्ण चंद्र ग्रहण) लगा था। अब वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण 27-28 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में घटित होगा। राहु और शनि के प्रभाव वाली इस राशि में ग्रहण लगने से ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मानसिक और आर्थिक उथल-पुथल के संकेत मिलते हैं।

नेपाल में जलप्रलय और भविष्य मालिका: क्या 600 साल पुराने श्लोक में मिलती है ऐसी आपदा की भविष्यवाणी? जानें सच

नेपाल में जलप्रलय और भविष्य मालिका: क्या 600 साल पुराने श्लोक में मिलती है ऐसी आपदा की भविष्यवाणी? जानें सचnepal flash flood: नेपाल में 26 अगस्त 2026 को नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड को देखते हुए वर्तमान में भविष्य मालिका की भविष्यवाणी फिर से ट्रेंड में आ गई है। हालांकि, नेपाल देश का प्रत्यक्ष नाम लिखकर किसी विशेष श्लोक में उल्लेख नहीं मिलता है। ग्रंथों में उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों (हिमालय) में अतिवृष्टि, बर्फ पिघलने और पहाड़ों के टूटने की चेतावनियां दी गई हैं, जिन्हें वर्तमान में नेपाल और उत्तर भारत में आने वाली भीषण बाढ़ों से जोड़कर देखा जाता है।

27 August Birthday: आपको 27 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

27 August Birthday: आपको 27 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!27 August Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 27 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 अगस्‍त, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 अगस्‍त, 2026)Today 27 August horoscope in Hindi : आज 27 अगस्‍त, 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 27 अगस्‍त 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 27 अगस्‍त 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय27 August 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 27 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।