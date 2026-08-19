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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (11:19 IST)

क्या सच होने वाली है भविष्य मालिका की भविष्यवाणी? 13 मुस्लिम देशों के गठजोड़ और भारत पर हमले का क्या है दावा

india map bhavishya malika 13 muslim desh
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (11:19 IST)
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Bhavishya malika in hindi: Bhavishya malika in hindi: भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार मीन शनि योग में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा। वर्तमान में 29 मार्च 2025 से मीन शनि योग चल रहा है  जो 23 फरवरी 2028 तक रहेगा। हालांकि इस बीच मेष में भी शनि गोचर करेगा। मालिका में बताया गया है कि इस दौरान पाकिस्ताना 13 मुस्लिम देशों से गठबंधन करेगा और तब यह सभी मिलकर भारत पर हमला करेंगे। इस बीच भारत ने पहलगाम हमले  के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। चलिए जानते हैं वायरल हो रही भविष्यवाणी के बारे में विस्तार से।

पााकिस्तान का सऊदी अरब और तुर्की के साथ सैन्य गठबंधन:

हाल ही में पाकिस्तान ने साऊदी अरब के बाद अब तुर्किये के साथ एक NATO की तर्ज पर एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत तीनों में से किसी एक देश पर आक्रमण को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इससे यह सिद्ध हो चला है कि तुर्की, अजरबैजान, बांग्लादेश के बाद अब साऊदी अरब ने भी भारत का साथ छोड़ दिया है।पाकिस्तान अब बांग्लादेश को इस गठबंधन का हिस्सा बनाने वाला है। इसका अर्थ है कि सुन्नी मुस्लिम जगत धर्म के नाम पर एकजुट होकर NATO जैसा संगठन बना रहा है। ऐसे में भविष्‍य मालिका की भविष्‍यवाणी फिर से वायरल होने लगी है जिसमें भारत पर 13 मुस्लिम देशों द्वारा आक्रमण करने की बात कही गई है। हाल ही में सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान ने जंग की धमकी दी है।

क्या लिखा है भविष्‍य मालिका में? 

ओड़िसा के पांच प्रमुख संतों में से एक अच्युतानंद दास ने मालिका नाम से कई ग्रंथ लिखें हैं।  इन ग्रंथों के आधाार पर कथावाचक पंडित काशीनाथ मिश्र जी  ने एक किताब लिखी है भविष्य मालिका पुराण। इन्हीं की संकलित किताब की भविष्‍यवाणियां ज्यादा वायरल हो रही है। इसमें लिखा है कि 13 मुस्लिम देशों का संगठन बनेगा जो भारत पर हमला करेगा।
 
कथावाचक पंडित काशीनाथ मिश्र जी द्वारा संकलित भविष्य मालिका पुराण के अनुसार 13 दिनों के पक्ष के बाद 29 मार्च 2025 में जब शनि मीन योग पड़ेगा तब यह समय एक विभीषिका के समान होगा। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। ढाई वर्ष तक अराजकता रहेगी। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक शनि मार्गी और वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे। तब जनता त्राहि-त्राहि करने लगेगी।
भविष्य मालिका पुराण में लिखा है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के साथ युद्ध करेंगे। पाकिस्तान को तुर्की, ईरान, ब्रिटिश, अमेरिका और 13 मुस्लिम देशों की तरफ से अस्त्र, शस्त्र सैन्य,अर्थ सब प्रकार का सहयोग मिलेगा। जिस समय तृतीय विश्व युद्ध होगा एक तरफ से भारत रहेगा दूसरी तरफ से चीन, पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका, ईरान, और 13 मुस्लिम देश लड़ रहे होंगे। उसी समय रूस, भारत को सहयोग करेगा। रूस और भारत मिलकर शत्रु देश के सैनिकों के साथ डटकर लड़ेगा।
 
डिस्क्लेमर : उपरोक्त जानकारी विभिन्न स्रोत पर आधारित है। इसकी आधिकारिक पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। 
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