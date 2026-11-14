वृश्चिक संक्रांति 2026: कब है सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और धार्मिक महत्व

Vrishchik Sankranti 2026: हिंदू पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को 'संक्रांति' कहा जाता है। जब सूर्य देव तुला राशि की यात्रा समाप्त कर मंगल की राशि 'वृश्चिक' में प्रवेश करते हैं, तो इस खगोलीय और धार्मिक घटना को वृश्चिक संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह पावन पर्व सोमवार, 16 नवंबर को पड़ रहा है।

वृश्चिक संक्रांति 2026: शुभ मुहूर्त (पुण्य काल)

संक्रांति के दिन स्नान, दान और सूर्य उपासना का विशेष फल मिलता है, जिसके लिए 'पुण्य काल' और 'महा पुण्य काल' का समय सबसे उत्तम माना जाता है:-

तिथि व वार: सोमवार, 16 नवंबर 2026:-

पुण्य काल मुहूर्त: दोपहर 12:06 से शाम 05:27 तक (कुल अवधि: 05 घंटे 21 मिनट)

महा पुण्य काल मुहूर्त: दोपहर 03:40 से शाम 05:27 तक (कुल अवधि: 01 घंटा 47 मिनट)

अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:44 से 12:27 तक।

गोधूलि मुहूर्त: शम को 05:27 से 05:54 तक।

धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व:-

वृश्चिक संक्रांति को पितृ तर्पण और दान-पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और सूर्य देव को अर्घ्य देने से पापों का क्षय होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 'महा पुण्य काल' के दौरान किए गए दान—विशेषकर तिल, गुड़, वस्त्र और अन्न का दान- का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। दक्षिण भारत, विशेषकर केरल और तमिलनाडु में इस दिन से मंडलम पूजा की शुरुआत होती है, जो सबरीमाला तीर्थयात्रा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वृश्चिक संक्रांति 2026 का ज्योतिषीय फलम्:-

पंचांग की गणना के अनुसार, सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर देश-दुनिया, समाज और अर्थव्यवस्था पर मिला-जुला असर डालने वाला रहेगा:

सकारात्मक प्रभाव:-

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुधार: विभिन्न राष्ट्रों के बीच आपसी संबंध मधुर होंगे और कूटनीतिक सहयोग बढ़ेगा।

कृषि और स्वास्थ्य: देश में अनाज के भंडारण में वृद्धि होगी, जो कृषि क्षेत्र के लिए शुभ संकेत है। इसके साथ ही, आम जनमानस के स्वास्थ्य में सुधार और आरोग्य लाभ देखने को मिलेगा।

चुनौतियां और सावधानियां:-

महंगाई का दबाव: दैनिक उपयोग की वस्तुओं की लागत महंगी हो सकती है, जिससे आम आदमी के बजट पर असर पड़ने की संभावना है।

सामाजिक व मानसिक तनाव: इस गोचर के प्रभाव से समाज में कुछ स्तरों पर तनाव और संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।

सुरक्षा को लेकर सतर्कता: ज्योतिषीय फलम् के अनुसार यह संक्रांति चोरों और असामाजिक तत्वों के लिए अनुकूल मानी गई है, इसलिए इस अवधि में अपनी संपत्ति और सुरक्षा के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतना आवश्यक होगा।

वृश्चिक संक्रांति 2026 जहां एक ओर राष्ट्र की समृद्धि, अन्न भंडार और स्वास्थ्य के लिए शुभ संकेत लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर महंगाई और सुरक्षा के प्रति सचेत रहने का संदेश भी देती है। इस दिन महा पुण्य काल में सूर्य की आराधना और दान-पुण्य कर आप इसके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं।