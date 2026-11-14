सूर्य गोचर 2026: वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश, 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में मिलेगा लाभ

Sun Transit in Scorpio 2026 in Hindi: 16 नवंबर 2026 की शाम 7:35 बजे ग्रहों के राजा सूर्य देव मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर करने जा रहे हैं। जहाँ कुछ राशियों के लिए यह समय सतर्क रहने का है, वहीं ज्योतिषीय गणना के अनुसार मिथुन, कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए यह गोचर हर मोर्चे पर जबरदस्त सफलता, धन लाभ और तरक्की के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा।

मिथुन राशि

तीसरे भाव के स्वामी सूर्य का छठे भाव में गोचर आपके लिए चुनौतियों पर जीत और उपलब्धियों का संदेश लेकर आ रहा है।

करियर और आर्थिक पक्ष: दफ्तर में आपके समर्पण की सराहना होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है। व्यापारी वर्ग अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर अच्छा मुनाफा कमाएगा। आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे और बचत भी मजबूत होगी।

परिवार और सेहत: जीवनसाथी के प्रति ईमानदारी और समझदारी रिश्तों में विश्वास को और गहरा करेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा।

कर्क राशि

धन भाव के स्वामी सूर्य अब आपके पांचवें भाव को सक्रिय करेंगे, जो रचनात्मकता और आर्थिक तरक्की के दरवाजे खोलेगा।

करियर और आर्थिक पक्ष: वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल सुधरेगा और काम से जुड़ी यात्राएं भविष्य में सुखद परिणाम देंगी। व्यापारियों की सटीक निर्णय क्षमता कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। सही सलाह से शेयर बाजार या अन्य माध्यमों में किया गया निवेश अच्छा रिटर्न देगा।

परिवार और सेहत: प्रेम जीवन में मिठास घुलेगी और अविवाहित लोगों के जीवन में किसी खास की दस्तक हो सकती है। आप खुद को तरोताजा और उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे।

वृश्चिक राशि

करियर के दसवें भाव के स्वामी सूर्य देव आपकी ही राशि यानी पहले भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को नई चमक देगा।

करियर और आर्थिक पक्ष: प्रमोशन, मान-सम्मान या नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं। खुद का व्यापार या फैमिली बिजनेस करने वालों को विस्तार के मौके मिलेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और अच्छी कमाई के साथ बचत भी कर पाएंगे।

परिवार और सेहत: जीवनसाथी के साथ खुशियां बांटेंगे और आपसी समझ मजबूत होगी। आप खुद को सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

मकर राशि

सूर्य का गोचर आपके ग्यारहवें यानी आय और लाभ के भाव में होने जा रहा है, जो आपके लिए आर्थिक खुशहाली के संकेत लेकर आ रहा है।

करियर और आर्थिक पक्ष: मेहनत का मीठा फल मिलेगा और अचानक प्रमोशन या लाभ की स्थिति बन सकती है। पैतृक व्यापार में कोई बड़ी डील अचानक फाइनल हो सकती है। रुका हुआ पैसा, पुराना निवेश, बीमा या पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ होने के प्रबल योग हैं।

परिवार और सेहत: जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता और संतुलन बना रहेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहेगी।

कुंभ राशि

सप्तम भाव के स्वामी सूर्य अब आपके दसवें भाव यानी कर्म और प्रतिष्ठा के स्थान में गोचर करेंगे, जो पेशेवर जीवन में बड़ी छलांग लगाने का समय है।

करियर और आर्थिक पक्ष: उच्च पद की चाह रखने वालों की इच्छा पूरी हो सकती है। लंबी व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी। पार्टनरशिप के बिजनेस में आप लीड रोल में रहेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। अच्छी कमाई के साथ-साथ बचत का ग्राफ भी बढ़ेगा।

परिवार और सेहत: जीवनसाथी के साथ स्पष्ट संवाद से रिश्ता मजबूत होगा। फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और आप खुद को बेहद ऊर्जावान महसूस करेंगे।

मीन राशि

छठे भाव के स्वामी सूर्य देव आपके नौवें यानी भाग्य और धर्म के भाव में प्रवेश करेंगे, जो बड़ों का आशीर्वाद और सही मार्गदर्शन लेकर आ रहा है।

करियर और आर्थिक पक्ष: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। व्यापारी वर्ग प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़कर अच्छा लाभ और पहचान बनाएगा। आय में वृद्धि के साथ बोनस, इंसेंटिव या किसी अतिरिक्त स्रोत से धन लाभ मिल सकता है।

परिवार और सेहत: बड़ों और गुरुजनों की सलाह से आप सही फैसले ले पाएंगे। जीवनसाथी के साथ बिताया गया समय बेहद सुखद रहेगा और आपकी इम्युनिटी मजबूत रहेगी।