सूर्य गोचर 2026: वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर कैसा होगा असर

ग्रहों के राजा सूर्य देव 16 नवंबर 2026 की शाम 7:35 बजे मंगल के स्वामित्व वाली जल तत्व की राशि 'वृश्चिक' में कदम रखने जा रहे हैं। ज्योतिषीय नजरिए से यह बदलाव लोगों के भीतर अपने भविष्य को लेकर एक नई गंभीरता और सतर्कता जगाने वाला साबित होगा। इस गोचर के प्रभाव से आप अपने करियर, पैसों और निजी रिश्तों को लेकर पहले से ज्यादा सटीक रणनीति बनाते नजर आएंगे। इसके अलावा, यह समय जीवन में अचानक आने वाले बदलावों, दबे हुए रहस्यों के सामने आने और लंबे समय से अटके पुराने मसलों को सुलझाने का भी संकेत दे रहा है। आइए, एक-एक करके समझते हैं कि सूर्य का यह राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों की जिंदगी में क्या नए मोड़ लेकर आएगा।

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए पांचवें भाव के स्वामी सूर्य अब आपके आठवें भाव में गोचर करेंगे। चूंकि आठवां भाव रहस्यों, शोध और अचानक होने वाली घटनाओं का प्रतीक है, इसलिए यह समय आपके सामने कुछ अनपेक्षित हालात खड़े कर सकता है।

करियर और व्यवसाय: दफ्तर में काम का बोझ बढ़ सकता है, जिससे मन में नौकरी बदलने का विचार आ सकता है। लेकिन किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें और ठोस रणनीति बनाकर ही आगे बढ़ें। व्यापारियों को भी जोखिम भरे फैसलों से दूर रहने की सलाह है।

आर्थिक स्थिति: नियमित बचत करने में थोड़ी अड़चन आ सकती है, पर पुश्तैनी संपत्ति, बीमा क्लेम या शेयर बाजार से अचानक धन लाभ होने के प्रबल योग हैं।

परिवार और प्रेम: बच्चों की सेहत या उनके भविष्य को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। जीवनसाथी के साथ छोटी बातों पर तकरार संभव है, इसलिए रिश्तों में पारदर्शिता और धैर्य बनाए रखें।

सेहत: पीठ दर्द या निजी अंगों से जुड़ी किसी परेशानी को नजरअंदाज न करें और समय पर डॉक्टरी सलाह लें।

वृषभ राशि

आपके चौथे भाव के स्वामी सूर्य अब सातवें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो विवाह, साझेदारी और सामाजिक मेलजोल का स्थान है। यह समय आपके रिश्तों और नेटवर्क को नई मजबूती देने वाला है।

करियर और व्यवसाय: काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो भविष्य में तरक्की के नए दरवाजे खोलेंगी। नौकरीपेशा लोगों को अच्छे नतीजे मिलेंगे और व्यापारियों के लिए नई साझेदारी या योजनाएं मुनाफे का सौदा साबित होंगी।

आर्थिक स्थिति: कमाई के साथ-साथ खर्चों का ग्राफ भी ऊपर जा सकता है। सही बजट बनाकर चलेंगे तो आर्थिक संतुलन आसानी से बना रहेगा।

परिवार और प्रेम: परिवार के संस्कारों और अपनों के साथ वक्त बिताने को आप प्राथमिकता देंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी जो आगे चलकर काम आएंगे। जीवनसाथी के साथ प्रेम और आपसी समझ गहरी होगी।

सेहत: आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतरीन रहेगी और आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे।

मिथुन राशि

तीसरे भाव के स्वामी सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है। प्रतियोगिता, सेवा और रोगों से जुड़ा यह भाव आपके लिए चुनौतियों पर जीत और उपलब्धियों का संदेश लेकर आ रहा है।

करियर और व्यवसाय: आपका आत्मविश्वास और काम करने की रफ्तार बढ़ेगी। दफ्तर में आपके समर्पण की तारीफ होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है। व्यापारी वर्ग अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर अच्छा मुनाफा कमाएगा।

आर्थिक स्थिति: आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे और आप अच्छी बचत करने में भी कामयाब रहेंगे।

परिवार और प्रेम: दूसरों की मदद करने का भाव बढ़ेगा। जीवनसाथी के प्रति आपकी ईमानदारी और समझदारी रिश्तों में विश्वास को और गहरा करेगी।

सेहत: स्वास्थ्य के लिहाज से समय अनुकूल है। बस अपनी नियमित दिनचर्या को बिगड़ने न दें।

कर्क राशि

धन और वाणी के दूसरे भाव के स्वामी सूर्य अब आपके पांचवें भाव को सक्रिय करेंगे। बुद्धि, संतान, प्रेम और निवेश से जुड़ा यह भाव आपके लिए रचनात्मकता और आर्थिक तरक्की के द्वार खोलेगा।

करियर और व्यवसाय: काम से जुड़ी यात्राएं व्यस्त रखेंगी, लेकिन इनके दूरगामी परिणाम बेहद सुखद होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल सुधरेगा। व्यापारियों की सटीक निर्णय क्षमता कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

आर्थिक स्थिति: आपकी सोच व्यावहारिक रहेगी। सही सलाह लेकर शेयर बाजार या अन्य माध्यमों में किया गया निवेश अच्छा रिटर्न दे सकता है। बचत भी मजबूत होगी।

परिवार और प्रेम: लव लाइफ में मिठास घुलेगी। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी खास की दस्तक हो सकती है, वहीं शादीशुदा जोड़ों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी।

सेहत: आप खुद को तरोताजा और उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे।

सिंह राशि

आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव का गोचर आपके चौथे भाव में होगा, जो घर-परिवार, माता और सुख-सुविधाओं का कारक है। इस दौरान आपका पूरा ध्यान अपने घरेलू जीवन पर केंद्रित रहेगा।

करियर और व्यवसाय: आप अपने काम से संतुष्ट रहेंगे और आपका पेशेवर अंदाज वरिष्ठों का दिल जीत लेगा। सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष लाभकारी है। पारिवारिक व्यवसाय में भी अच्छी उन्नति होगी।

आर्थिक स्थिति: आय में बढ़ोतरी होगी और बचत भी कर पाएंगे, हालांकि घर की जरूरतों पर थोड़ा खर्च बढ़ सकता है।

परिवार और प्रेम: घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर हल्की चिंता या सुविधाओं में कुछ कमी महसूस हो सकती है, लेकिन आपका सकारात्मक रवैया सब संभाल लेगा। वैवाहिक जीवन में शांति और तालमेल बना रहेगा।

सेहत: आपकी इम्युनिटी मजबूत रहेगी और आप शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।

कन्या राशि

कन्या राशि के लिए बारहवें भाव के स्वामी सूर्य अब तीसरे भाव में गोचर करेंगे। साहस, संचार और छोटे भाई-बहनों का यह भाव आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है।

करियर और व्यवसाय: अनचाहा तबादला या स्थान परिवर्तन संभव है। नौकरी में अचानक बदलाव तनाव दे सकता है, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाएं। व्यापार में पुराने तरीकों को छोड़कर नई योजनाओं पर काम करना ही सफलता दिलाएगा।

आर्थिक स्थिति: धन लाभ तो होगा, लेकिन अचानक सामने आने वाले खर्चे आपकी बचत पर सेंध लगा सकते हैं।

परिवार और प्रेम: उत्साह में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। जीवनसाथी के साथ संवाद की कमी से गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिसे शांत रहकर ही सुलझाया जा सकता है।

सेहत: छोटे भाई-बहनों की सेहत पर धन खर्च हो सकता है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और तनाव से दूर रहें।

तुला राशि

लाभ और इच्छाओं के ग्यारहवें भाव के स्वामी सूर्य अब आपके दूसरे भाव यानी धन और वाणी के स्थान में गोचर करेंगे। यह समय आपको आर्थिक और पारिवारिक मोर्चे पर बेहद संभलकर चलने की हिदायत दे रहा है।

करियर और व्यवसाय: कार्यक्षेत्र के माहौल से असंतुष्टि हो सकती है और नौकरी बदलने का मन करेगा, पर जल्दबाजी न करें। व्यापार में खराब प्रबंधन नुकसान दे सकता है, इसलिए अपनी रणनीतियों की समीक्षा करें।

आर्थिक स्थिति: परिवार की जरूरतों पर होने वाला खर्च आपकी बचत को प्रभावित कर सकता है, जिससे थोड़ी चिंता बढ़ेगी।

परिवार और प्रेम: मन में बेचैनी रह सकती है और छोटी बातों पर बहस होने का डर है। अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि कड़वे शब्द रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। जीवनसाथी पर भरोसा बनाए रखें।

सेहत: आंखों में जलन, सिरदर्द या थकावट परेशान कर सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम जरूर करें।

वृश्चिक राशि

करियर के दसवें भाव के स्वामी सूर्य देव अब आपकी ही राशि यानी पहले भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यह गोचर आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को नई चमक देगा।

करियर और व्यवसाय: आप अपने लक्ष्यों को लेकर बेहद गंभीर और मेहनती रहेंगे। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता और यात्राएं बढ़ेंगी, जो फायदेमंद रहेंगी। प्रमोशन, मान-सम्मान या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। खुद का व्यापार या फैमिली बिजनेस करने वालों को विस्तार के मौके मिलेंगे।

आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आप अच्छी कमाई के साथ-साथ बचत करने में भी सफल रहेंगे।

परिवार और प्रेम: रिश्तों के प्रति आपका रवैया बेहद जिम्मेदार और ईमानदार रहेगा। जीवनसाथी के साथ खुशियां बांटेंगे और आपसी समझ मजबूत होगी।

सेहत: आप खुद को सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे, बस अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें।

धनु राशि

भाग्य और धर्म के नौवें भाव के स्वामी सूर्य अब आपके बारहवें भाव में गोचर करेंगे। विदेश, व्यय और आध्यात्मिकता से जुड़ा यह भाव आपको आत्मचिंतन करने और खर्चों पर लगाम लगाने का संकेत दे रहा है।

करियर और व्यवसाय: विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स या ऑनसाइट जॉब के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि काम का दबाव बढ़ने से थकान महसूस होगी। व्यापारियों को बहुत बड़े मुनाफे की उम्मीद के बजाय नई योजनाओं को सावधानी से लागू करना चाहिए।

आर्थिक स्थिति: आमदनी से ज्यादा खर्च होने की आशंका है। अनियोजित खर्चे बजट बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें।

परिवार और प्रेम: भाग्य का साथ कुछ कमजोर महसूस हो सकता है, लेकिन धार्मिक यात्राओं से मानसिक शांति मिलेगी। रिश्तों में अहंकार या जिद को आड़े न आने दें, वरना जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं।

सेहत: पिता की सेहत को लेकर चिंता और खर्च बढ़ सकता है। अपनी सेहत के प्रति भी लापरवाही न बरतें।

मकर राशि

आठवें भाव के स्वामी सूर्य का गोचर आपके ग्यारहवें भाव में होने जा रहा है। आय, लाभ और सामाजिक दायरे का यह भाव आपके लिए आर्थिक खुशहाली के संकेत लेकर आ रहा है।

करियर और व्यवसाय: मेहनत का मीठा फल मिलेगा और अचानक प्रमोशन या लाभ की स्थिति बन सकती है। वरिष्ठ आपके काम से खुश रहेंगे। पैतृक व्यापार में कोई बड़ी डील अचानक फाइनल हो सकती है।

आर्थिक स्थिति: रुका हुआ पैसा, पुराना निवेश, बीमा या पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ होने के प्रबल योग हैं। इससे आप भविष्य के लिए अच्छी बचत कर पाएंगे।

परिवार और प्रेम: जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता और संतुलन बना रहेगा। एक-दूसरे का सहयोग आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा।

सेहत: हल्की थकावट को छोड़कर कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहेगी।

कुंभ राशि

सातवें भाव के स्वामी सूर्य अब आपके दसवें भाव में गोचर करेंगे, जो करियर, प्रतिष्ठा और कर्म का स्थान है। यह समय आपके पेशेवर जीवन में बड़ी छलांग लगाने का है।

करियर और व्यवसाय: आपका पूरा ध्यान अपने काम और लक्ष्यों पर रहेगा। लंबी व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी। उच्च पद की चाह रखने वालों की इच्छा पूरी हो सकती है। पार्टनरशिप के बिजनेस में आप लीड रोल में रहेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे।

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लिहाज से समय बेहद शुभ है। अच्छी कमाई के साथ-साथ बचत का ग्राफ भी बढ़ेगा।

परिवार और प्रेम: जीवनसाथी के साथ संवाद स्पष्ट रहेगा, जिससे गलतफहमियों की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी और रिश्ता मजबूत होगा।

सेहत: फिटनेस के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी और आप खुद को बेहद ऊर्जावान महसूस करेंगे।

मीन राशि

छठे भाव के स्वामी सूर्य देव अब आपके नौवें भाव में प्रवेश करेंगे, जो भाग्य, धर्म, गुरु और उच्च शिक्षा का प्रतीक है। यह गोचर आपके जीवन में बड़ों का आशीर्वाद और सही मार्गदर्शन लेकर आ रहा है।

करियर और व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। नई जिम्मेदारियां भविष्य के लिए फायदेमंद रहेंगी। व्यापारी वर्ग अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़कर अच्छा लाभ और पहचान बनाएगा।

आर्थिक स्थिति: आय में वृद्धि होगी और बचत भी कर पाएंगे। बोनस, इंसेंटिव या किसी अतिरिक्त स्रोत से धन लाभ मिल सकता है।

परिवार और प्रेम: बड़ों और गुरुजनों की सलाह से आप सही फैसले ले पाएंगे। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ बिताया गया समय बेहद सुखद और यादगार रहेगा।

सेहत: आपकी इम्युनिटी मजबूत रहेगी और आप खुद को आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे।