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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 12 November 2026 (12:23 IST)

12 नवंबर से बदलेगा इन 6 राशियों का भाग्य, मंगल-गुरु-केतु की महायुति से होगी छप्परफाड़ धनवर्षा

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Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (12:26 IST)
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12 नवंबर 2026 को मंगल का सिंह राशि में गोचर होने के साथ ही उसकी बृहस्पति और केतु के साथ युति बन रही है। इस 'त्रिग्रही महासंयोग' के शुभ प्रभाव से जिन 6 राशियों की किस्मत पूरी तरह पलटने वाली है, उनमें शामिल हैं:- मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और वृषभ। इन राशियों के जातकों को इस गोचर के दौरान अभूतपूर्व सफलता, आर्थिक समृद्धि और खुशहाली मिलने की प्रबल संभावना है।
 

1. मेष राशि:

मेष राशि के जातकों के लिए यह महायोग पंचम भाव में बनेगा, जिससे शिक्षा, प्रेम संबंधों और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए अवसर मिलेंगे और रचनात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अचानक धन लाभ के अवसर भी बन सकते हैं।
 

2. वृषभ राशि:

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह युति चतुर्थ भाव में होगी। इससे भूमि, भवन, वाहन और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। माता का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और घर में सुख-शांति बनी रहेगी। अचानक पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है।
 

3. मिथुन राशि:

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह युति तीसरे भाव में होगी, जिससे पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। संचार, लेखन और यात्रा से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा और नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे।
 

4. सिंह राशि:

स्वयं सिंह राशि के जातकों के लिए यह महायोग सबसे प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि युति लग्न में ही बन रही है। आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी और नेतृत्व क्षमता निखर कर सामने आएगी। गुरु और मंगल का प्रभाव करियर और मान-सम्मान में वृद्धि कराएगा। हालांकि, केतु के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

5. तुला राशि:

तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर लाभ भाव (ग्यारहवें भाव) में होगा। इससे आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बड़े भाई-बहनों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी और कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है।
 

6. धनु राशि:

धनु राशि के जातकों के लिए यह युति भाग्य भाव (नौवें भाव) में बनेगी। इससे भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी दूरी की यात्राओं में सफलता मिलेगी। पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आध्यात्मिक उन्नति होगी।
सिंह राशि में मंगल, गुरु और केतु का यह त्रिग्रही महायोग वास्तव में एक अत्यंत शक्तिशाली ज्योतिषीय घटना है। यह महायोग विशेष रूप से इन 6 राशियों के लिए सफलता, खुशहाली और आर्थिक समृद्धि के द्वार खोलने वाला है। ऊर्जा और पराक्रम के साथ-साथ ज्ञान और कूटनीति का सही संतुलन बनाकर, इन राशियों के जातक इस समय का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, यह समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए भी अनुकूल हो सकता है।
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