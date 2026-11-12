ज्योतिष में बेहद अशुभ माना जाता है मंगल-शनि का यह योग, 12 राशियों में से इन लोगों पर मंडरा रहा है संकट

Mangal Shani Shadashtak Yog 2026: वैदिक ज्योतिष में जब दो ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव में स्थित होते हैं, तब उनके बीच षडाष्टक संबंध बनता है। मंगल सिंह राशि में रहते हुए शनि की मीन राशि पर आठवीं दृष्टि भी डालेंगे। इस कारण यह ग्रह स्थिति और महत्वपूर्ण हो जाती है। 12 नवंबर 2026 से मंगल और शनि के बीच एक बार फिर षडाष्टक योग बनने जा रहा है। इस दौरान मंगल सिंह राशि में और शनि मीन राशि में रहेंगे। दोनों ग्रहों की यह स्थिति 9 मार्च 2027 तक प्रभावी रहने वाली है। खास बात यह है कि इस अवधि में मंगल, केतु और बृहस्पति के साथ भी युति में रहेंगे। वहीं शनि और बृहस्पति की वक्री चाल भी इस ज्योतिषीय स्थिति को और महत्वपूर्ण बना सकती है।

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, शनि 11 दिसंबर 2026 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके बाद 10 जनवरी 2027 को मंगल भी वक्री हो जाएंगे। इतना ही नहीं, 13 दिसंबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति भी वक्री गति शुरू करेंगे। इस तरह तीन महत्वपूर्ण ग्रहों की चाल में बदलाव का यह दौर ज्योतिष की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 दिसंबर 2026 को केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेगा। वहीं बृहस्पति 25 जनवरी 2027 तक सिंह राशि में रहेंगे। इस प्रकार मंगल-केतु की युति शुरुआती अवधि में और मंगल-बृहस्पति की युति जनवरी के उत्तरार्ध तक प्रभावी रहेगी। इस ग्रह स्थिति के दौरान जहां कुछ राशियों को धैर्य, संयम और सावधानी बरतने की जरूरत होगी, वहीं कुछ राशियों के लिए यह समय अपने साहस और मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का अवसर भी बन सकता है। आइए जानते हैं मंगल और शनि के इस षडाष्टक योग का मेष से लेकर मीन राशि तक कैसा प्रभाव पड़ सकता है।

देश दुनिया पर प्रभाव: इस अवधि में राजनीतिक क्षेत्र में तनाव, सत्ता से जुड़े विवाद, प्रशासनिक फैसलों में देरी, प्राकृतिक घटनाओं और आर्थिक उतार-चढ़ाव जैसी परिस्थितियों की आशंकाएं ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर जताई जा सकती हैं। हालांकि, ग्रहों की स्थिति के आधार पर ऐसी घटनाओं को निश्चित नहीं माना जा सकता।

12 राशियों पर मंगल-शनि के षडाष्टक योग का प्रभाव

नीचे दिया गया राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है। व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की दशा, महादशा और अन्य ग्रहों की स्थिति के कारण परिणाम अलग हो सकते हैं।

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का सिंह राशि में गोचर पंचम भाव में होगा, जबकि शनि बारहवें भाव में रहेंगे। इस दौरान संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध और निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचें। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी में निवेश करने से बचना बेहतर होगा। स्वास्थ्य और अनावश्यक खर्चों पर भी ध्यान दें।

2. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल चतुर्थ भाव और शनि एकादश भाव में रहेंगे। इस कारण घर-परिवार, माता की सेहत, संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जमीन-जायदाद से संबंधित किसी पुराने विवाद को लेकर चिंता बढ़ सकती है। हालांकि आय के नए स्रोत बनने और पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। इस दौरान पारिवारिक मामलों में गुस्से के बजाय धैर्य से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा।

3. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे भाव में और शनि दसवें भाव में रहेंगे। यह स्थिति साहस, पराक्रम और करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। व्यापार में नए काम शुरू करने की योजना बन सकती है। भाई-बहनों के साथ किसी बात पर मतभेद होने की आशंका है। यात्रा के दौरान सावधानी रखें। मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने पर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

4. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे भाव में और शनि नौवें भाव में रहेंगे। इस दौरान वाणी और आर्थिक मामलों पर विशेष ध्यान देना होगा। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। बिना सोचे-समझे कही गई बात रिश्तों में दूरियां बढ़ा सकती है। धन के लेन-देन में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। पिता और गुरुजनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें। नौकरी और कारोबार में धैर्य के साथ काम करना होगा। भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपनी मेहनत पर अधिक विश्वास करें।

5. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह ग्रह स्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि मंगल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे और शनि आठवें भाव में रहेंगे। इस दौरान आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि हो सकती है, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी के कारण नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें। वैवाहिक जीवन में छोटी-छोटी बातों को विवाद का कारण न बनने दें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। निवेश और बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें।

6. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल बारहवें भाव में और शनि सातवें भाव में रहेंगे। इस दौरान खर्चों में वृद्धि हो सकती है। विदेश से जुड़े कामों में अवसर मिल सकते हैं, लेकिन परिणाम मिलने में देरी संभव है। वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा। कारोबार में साझेदारी करते समय दस्तावेजों को अच्छी तरह पढ़ें। नौकरीपेशा लोगों को काम का दबाव महसूस हो सकता है। अनिद्रा, थकान और तनाव से बचने के लिए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। किसी भी विवाद में अनावश्यक रूप से उलझने से बचें।

7. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए मंगल एकादश भाव में और शनि छठे भाव में रहेंगे। यह स्थिति आर्थिक और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में कुछ अच्छे अवसर दे सकती है। लंबे समय से अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में विरोधियों पर विजय मिलने की संभावना है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। हालांकि दोस्तों और सहकर्मियों के साथ व्यवहार में संयम रखें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सफलता मिल सकती है।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल दशम भाव में और शनि पंचम भाव में रहेंगे। करियर और कारोबार के लिहाज से यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को नए काम की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। हालांकि कामकाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद से बचना होगा। संतान की शिक्षा और भविष्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। अपनी मेहनत और अनुभव का सही इस्तेमाल करें।

9. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए मंगल नौवें भाव में और शनि चौथे भाव में रहेंगे। इस दौरान भाग्य और पारिवारिक सुख के मामलों में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। पिता के स्वास्थ्य और परिवार की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा। जमीन-जायदाद या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सावधानी रखें। वरिष्ठ लोगों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

10. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए मंगल आठवें भाव में और शनि तीसरे भाव में रहेंगे। इस कारण यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अचानक खर्च या किसी पुराने मामले के दोबारा सामने आने से परेशानी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें। वाहन चलाते समय और मशीनरी से जुड़े काम करते समय विशेष सावधानी बरतें। भाई-बहनों के साथ संबंधों में धैर्य बनाए रखें। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें। हालांकि अपनी मेहनत और साहस से आप कठिन परिस्थितियों पर धीरे-धीरे नियंत्रण पा सकते हैं।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल सातवें भाव में और शनि दूसरे भाव में रहेंगे। इस दौरान वैवाहिक जीवन और साझेदारी के कारोबार में सावधानी बरतनी होगी। जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। कारोबार में साझेदारों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें। धन के लेन-देन में विशेष सतर्कता जरूरी होगी। परिवार में किसी सदस्य की बात आपको परेशान कर सकती है। नौकरी में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं। गुस्से में कोई फैसला लेने से बचें। धैर्य और समझदारी से परिस्थितियां संभाली जा सकती हैं।

12. मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए शनि आपकी राशि में और मंगल छठे भाव में रहेंगे। इस कारण स्वास्थ्य, नौकरी और शत्रुओं से जुड़े मामलों में यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन अपनी मेहनत से विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं। पुराने कर्ज को चुकाने की दिशा में प्रयास सफल हो सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें। परिवार में तनाव की स्थिति बनने पर धैर्य से काम लें। नियमित दिनचर्या और अनुशासन आपके लिए लाभकारी रहेंगे।

किन राशियों को विशेष सावधानी रखनी होगी?

मंगल और शनि के इस षडाष्टक संबंध के दौरान सिंह, मकर, कुंभ और कन्या राशि के जातकों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इन राशियों के लिए स्वास्थ्य, पारिवारिक संबंध, आर्थिक लेन-देन और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में धैर्य रखना जरूरी होगा।

वहीं तुला, मिथुन और वृश्चिक राशि के जातकों को करियर, प्रतिस्पर्धा और आय के मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी राशि के लिए परिणाम पूरी तरह अनुकूल या प्रतिकूल नहीं होंगे। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रहों की स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कब तक रहेगा मंगल-शनि का षडाष्टक योग?

मंगल 12 नवंबर 2026 को रात करीब 8:18 बजे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 10 जनवरी 2027 को वक्री होंगे और 10 मार्च 2027 को पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस आधार पर मंगल-शनि का षडाष्टक संबंध लगभग 10 मार्च तक रहेगा। इसलिए दी गई 9 मार्च की अंतिम तारीख में एक दिन का संशोधन करना उचित होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह समय संयम, धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है। मंगल की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और शनि के अनुशासन को अपनाना इस अवधि में महत्वपूर्ण रहेगा।