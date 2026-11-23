केतु का कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश 25 नवंबर को, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर प्रभाव

Transit of Ketu into Cancer 2026: ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह केतु को वैराग्य, मोक्ष, आध्यात्मिकता और गूढ़ रहस्यों का कारक माना जाता है। यूं तो केतु का मुख्य (मध्यम) गोचर 05 दिसंबर को होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही 25 नवंबर 2026, बुधवार को शाम 04:34 बजे स्पष्ट केतु (True Ketu) कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी समय केतु अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ पद में भी गोचर करेंगे।

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं (जो मन के कारक हैं) और अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं (जो बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक हैं)। मन और बुद्धि के इस संगम पर केतु का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन में मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक बदलाव लेकर आएगा।

मेष से मीन राशि तक पर केतु के गोचर का प्रभाव

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर चतुर्थ भाव (सुख, माता और संपत्ति) को प्रभावित करेगा। घरेलू जीवन में कुछ मानसिक अशांति या अनावश्यक तनाव महसूस हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।

2. वृषभ राशि (Taurus)

आपके तीसरे भाव में केतु का गोचर आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। हालांकि, छोटे भाई-बहनों के साथ संवाद में स्पष्टता रखें, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से गलतफहमी पैदा हो सकती है।

3. मिथुन राशि (Gemini)

केतु का यह परिवर्तन आपके दूसरे भाव (धन और वाणी) में होगा। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें। कटु वचनों से पारिवारिक रिश्तों में खटास आ सकती है। धन संचय करने में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, सोच-समझकर निवेश करें।

4. कर्क राशि (Cancer)

स्पष्ट केतु का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, जिससे आत्ममंथन और आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। मानसिक रूप से आप खुद को थोड़ा अलग-थलग महसूस कर सकते हैं। सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें और किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें।

5. सिंह राशि (Leo)

आपके बारहवें भाव में केतु का प्रवेश खर्चों में अचानक बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। अनावश्यक यात्राओं और फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं। हालांकि, विदेश से जुड़े कार्यों या आध्यात्मिक साधना के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। नींद न आने या मानसिक थकान की समस्या से बचने के लिए योग का सहारा लें।

6. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर ग्यारहवें भाव (लाभ और इच्छा पूर्ति) में होगा। यह समय आर्थिक लाभ के नए स्रोत खोल सकता है। पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है। चूंकि अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध आपके भी स्वामी हैं, इसलिए व्यापारिक बुद्धि से आप कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर लेंगे।

7. तुला राशि (Libra)

आपके दसवें भाव (कर्म और करियर) में केतु का गोचर कार्यक्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव ला सकता है। नौकरी बदलने या नई परियोजना पर काम करने के योग बन रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें और ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखना ही आपके लिए हितकर होगा।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

नौवें भाव (भाग्य और धर्म) में केतु का प्रवेश आपको धार्मिक यात्राओं और गूढ़ विषयों के अध्ययन की ओर प्रेरित करेगा। भाग्य का साथ पाने के लिए आपको अपनी मेहनत बढ़ानी होगी। पिता या गुरु तुल्य व्यक्तियों के साथ वैचारिक मतभेद न होने दें, उनका सम्मान करें।

9. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए आठवें भाव में केतु का गोचर शोध, ज्योतिष और रहस्यमय विद्याओं में रुचि बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। ससुराल पक्ष से संवाद बनाए रखें और किसी भी गुप्त शत्रु की चाल से सतर्क रहें।

10. मकर राशि (Capricorn)

आपके सातवें भाव (दांपत्य जीवन और साझेदारी) में केतु का प्रभाव जीवनसाथी के साथ तालमेल की परीक्षा ले सकता है। आपसी संवाद की कमी से रिश्तों में दूरी न आने दें। व्यापारिक साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें और दस्तावेजों पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

छठे भाव में केतु का गोचर आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। शत्रुओं पर आपकी विजय होगी और पुराने रोगों से राहत मिलने के योग बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को एकाग्रता के साथ मेहनत करने पर सफलता मिल सकती है।

12. मीन राशि (Pisces)

आपके पांचवें भाव (शिक्षा, संतान और प्रेम) में केतु का गोचर विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता की कमी ला सकता है। पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। संतान के स्वास्थ्य या भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव से बचें।

केतु के शुभ फल पाने के सरल उपाय