Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rene escartes rationalism 17वीं शताब्दी का दौर यूरोप में वैचारिक क्रांति का समय था। इसी युग में एक फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ ने जन्म लिया, जिसने सदियों पुरानी स्थापित मान्यताओं की बुनियाद हिला दी। उनका नाम था रेने देकार्त (René Descartes)। देकार्त को निर्विवाद रूप से "आधुनिक पश्चिमी दर्शन का जनक" माना जाता है।

देकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

1. कार्तिशियन संदेह की पद्धति (Methodological Doubt)

देकार्त ने अपने ज्ञान के सफर की शुरुआत किसी विश्वास से नहीं, बल्कि "संदेह" से की। उनका मानना था कि जब तक हम पुरानी सीखी हुई बातों को पूरी तरह से नकार नहीं देते, तब तक हम परम सत्य तक नहीं पहुँच सकते।

इंद्रियों का धोखा: देकार्त ने तर्क दिया कि हमारी आँखें, कान और स्पर्श (Sensory Organs) अक्सर हमें धोखा देते हैं। उदाहरण के लिए—मरीचिका (Mirage) में पानी का दिखना, या सपने में सब कुछ सच महसूस होना। जब सपने और हकीकत का फर्क इंद्रियों से तुरंत नहीं पहचाना जा सकता, तो हम उन पर आँख बंद करके भरोसा कैसे करें?

छलनी के रूप में संदेह: देकार्त का यह संदेह कोई निराशावाद या नकारात्मकता नहीं थी। यह एक वैज्ञानिक फ़िल्टर था। उनका कहना था कि यदि किसी इमारत को मजबूत बनाना है, तो पहले उसकी पुरानी जर्जर नींव को हटाना होगा।

2. चेतना की अखंड सच्चाई: "मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ"

सब कुछ खारिज करते-करते देकार्त एक ऐसे मोड़ पर पहुँचे जहाँ उनका संदेह भी थम गया। उन्होंने सोचा—मैं दुनिया की हर चीज़ पर संदेह कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं इस बात पर संदेह कर सकता हूँ कि मैं 'संदेह कर रहा हूँ'?

तर्क की पराकाष्ठा: संदेह करना खुद में एक 'विचार' है। और अगर विचार प्रक्रिया चल रही है, तो उस विचार को करने वाली कोई सत्ता या चेतना (Thinker) भी ज़रूर मौजूद होनी चाहिए।

अमर सूत्र: इसी अद्वितीय अनुभूति से उनका विश्वप्रसिद्ध सूत्र निकला: "Cogito, Ergo Sum" (फ़्रेंच: Je pense, donc je suis), यानी "मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ।" यह दर्शन के इतिहास का वह पहला बिंदु था जहाँ मानव चेतना (Self-awareness) को ज्ञान की सबसे मजबूत नींव स्वीकार किया गया।

3. मन और शरीर का द्वैतवाद (Mind-Body Dualism)

सत्य और चेतना को सिद्ध करने के बाद, देकार्त ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को दो बुनियादी तत्वों (Substances) में विभाजित किया, जिसे कार्तिशियन द्वैतवाद कहा जाता है:

मन या आत्मा (Res Cogitans): यह चेतन तत्व है। इसका मुख्य गुण 'सोचना' है। यह न तो जगह घेरता है और न ही इसे देखा या नापा जा सकता है।

पदार्थ या शरीर (Res Extensa): यह भौतिक तत्व है। इसका मुख्य गुण 'विस्तार' (Extension) है। यह स्थान घेरता है और एक जटिल मशीन की तरह नियमों से बंधा होता है।

चुनौती और समाधान: यदि मन और शरीर इतने अलग हैं, तो वे एक साथ कैसे काम करते हैं? (जैसे- चोट लगने पर मन को दर्द का अहसास होना)। इसे समझाने के लिए देकार्त ने मस्तिष्क में स्थित 'पीनियल ग्रंथि' (Pineal Gland) की परिकल्पना की, जिसे उन्होंने मन और शरीर के बीच की संपर्क कड़ी (Interplay point) माना।

4. बुद्धिवाद और जन्मजात विचार (Rationalism & Innate Ideas)

देकार्त एक कट्टर बुद्धिवादी (Rationalist) थे। उनका स्पष्ट मानना था कि वास्तविक और शुद्ध ज्ञान केवल मानव बुद्धि और तर्क शक्ति (Reason & Logic) से ही संभव है, न कि केवल बाहरी अनुभवों या परंपराओं से।

जन्मजात विचार (Innate Ideas): देकार्त के अनुसार, कुछ अवधारणाएँ जैसे- गणित के नियम, ईश्वर की अवधारणा, और स्वयं की आत्मा का ज्ञान, मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म से ही समाहित (Inborn) होते हैं। बुद्धि का काम केवल चिंतन द्वारा इन्हें पहचानना है।

अंधविश्वास का अंत:उन्होंने ज्ञान का केंद्र धार्मिक मान्यताओं से हटाकर मानव तर्क और बौद्धिक क्षमता पर स्थापित कर दिया।

गणित और आधुनिक विज्ञान को देकार्त की देनदेकार्त केवल विचारों के ताने-बाने बुनने वाले दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक असाधारण गणितज्ञ भी थे। उन्होंने गणित के क्षेत्र में 'कार्तीय निर्देशांक पद्धति' (Cartesian Coordinate System - $x, y$ axis) का आविष्कार किया। इस खोज ने बीजगणित (Algebra) और रेखागणित (Geometry) को एक साथ जोड़कर विश्लेषणात्मक रेखागणित (Analytic Geometry) का जन्म दिया, जिसके बिना आज का आधुनिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स अधूरा है।

रेने देकार्त ने मानव चिंतन को एक नई दिशा दी। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान का अर्थ केवल पुरानी किताबों या मान्यताओं को मान लेना नहीं है, बल्कि तर्क की कसौटी पर हर विचार को कसना है। उनका दर्शन आज भी हमें सवाल पूछने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और अपनी बौद्धिक क्षमता पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है।