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Published By राजश्री कासलीवाल
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (14:38 IST)

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

In the picture, sisters are tying the thread of love and blessings on their brothers wrists during the festival of Raksha Bandhan
Published By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (14:38 IST)
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Rakhi Parv 2026: रक्षा बंधन 2026 हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि व खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को जीवनभर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उपहार भेंट करते हैं। रक्षा बंधन, केवल रेशम के धागे बांधने का पर्व मात्र नहीं हैं, यह भाई-बहन के समर्पण, अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। 
 
पंचांग के अनुसार रक्षा बंधन का पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त और भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता।ALSO READ: Shravan Somwar 2026: सावन माह 2026 कब से कब तक रहेगा, कितने श्रावण सोमवार हैं?
 

जानिए रक्षा बंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस पर्व का धार्मिक महत्व। 

 

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ- 27 अगस्त, 2026 को 09:08 ए एम से, 
पूर्णिमा तिथि का समापन- 28 अगस्त, 2026 को 09:48 ए एम पर। 
 
रक्षा बंधन का पर्व शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को मनाया जायेगा।
रक्षा बंधन अनुष्ठान का समय- 05:57 ए एम से 09:48 ए एम
अवधि- 03 घण्टे 51 मिनट्स
 

रक्षा बंधन का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी केवल एक धागा नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में भगवान श्रीकृष्ण और द्रौपदी, राजा बलि और माता लक्ष्मी से रक्षा बंधन की परंपरा को जोड़ा जाता है। माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से बांधा गया रक्षा सूत्र रिश्तों में मजबूती और प्रेम बढ़ाता है।भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। बड़ों का आशीर्वाद लें। रिश्तों में प्रेम और विश्वास बनाए रखने का संकल्प लें। 
 

रक्षा बंधन पूजा विधि

1. सुबह स्नान करके साफ-सुथरे वस्त्र धारण करें।
 
2. पूजा की थाली में राखी, रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और नारियल रखें।
 
3. सबसे पहले भगवान की पूजा करें। 
 
4. भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं। 
 
5. भाई के माथे पर रोली और अक्षत का तिलक लगाएं। 
 
6. दाहिनी कलाई पर राखी बांधकर मिठाई खिलाएं। 
 
7. भाई अपनी बहन को उपहार देकर उसकी रक्षा का संकल्प लें। 
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी पर करें ये 5 उपाय, सुख और समृद्धि में होगी बढ़ोतरी
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