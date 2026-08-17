  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. श्रावण मास विशेष
  4. mangla-gauri-vrat-2026-third-mangla-gauri-puja-vidhi-blessings
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (15:08 IST)

Mangla Gauri Vrat 2026: तीसरा मंगला गौरी व्रत 2026: जानिए पूजन का महत्व, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण विधि

3rd Mangla Gauri Vrat 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (15:17 IST)
google-news
3rd Mangla Gauri Vrat 2026: श्रावण मास का हर मंगलवार माता पार्वती के स्वरूप माँ मंगला गौरी की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। 18 अगस्त 2026 (मंगलवार) को सावन माह का तीसरा मंगला गौरी व्रत रखा जा रहा है। यह पावन व्रत श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के शुभ संयोग में मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और सुख-समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं, वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने और शीघ्र विवाह की मनोकामना से यह पूजन करती हैं।

मंगला गौरी व्रत का महत्व एवं लाभ

अखंड सौभाग्य एवं संतान प्राप्ति: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शिवप्रिया माँ पार्वती की इस पूजा से महिलाओं को अखंड सुहाग, दांपत्य जीवन में मधुरता और योग्य संतान की प्राप्ति होती है।
मंगल दोष और विवाह बाधा का निवारण: यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष है या विवाह में लगातार विलंब व अड़चनें आ रही हैं, तो यह व्रत करने से दोष शांत होता है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं।
सात्विक साधना: इस व्रत में पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है और केवल एक समय सात्विक अन्न ग्रहण किया जाता है।
 

पूजा का शुभ मुहूर्त (18 अगस्त 2026)

शुभ पूजा मुहूर्त: प्रातः 05:52 बजे से सुबह 09:08 बजे तक (अमृत व शुभ चौघड़िया)
अभिजीत मुहूर्त (अत्यंत फलदायी): दोपहर 11:58 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक
संध्या पूजा मुहूर्त: शाम 06:45 बजे से रात 08:12 बजे तक
 

क्रमबद्ध एवं संपूर्ण पूजा विधि

1. प्रातः कालीन तैयारी एवं संकल्प

ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान-ध्यान से निवृत्त हों और स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें।
तत्पश्चात हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर इस संकल्प मंत्र का जाप करें:
'मम पुत्रापौत्रासौभाग्यवृद्धये श्रीमंगलागौरीप्रीत्यर्थं पंचवर्षपर्यन्तं मंगलागौरीव्रतमहं करिष्ये।'
(अर्थात: मैं अपने पति, पुत्र-पौत्रों की सौभाग्य वृद्धि एवं माँ मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत का संकल्प लेती हूँ।)
 

2. चौकी स्थापना एवं दीप प्रज्वलन

एक स्वच्छ लकड़ी की चौकी पर लाल या सफेद वस्त्र बिछाकर माँ मंगला गौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।
आटे से निर्मित 16 बत्तियों वाला घी का दीपक बनाएं और उसे माता के समक्ष प्रज्वलित करें।
 

3. षोडशोपचार पूजन

निम्न ध्यान मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ पार्वती का आह्वान करें:
'कुंकुमागुरुलिप्तांगा सर्वाभरणभूषिताम्। नीलकण्ठप्रियां गौरीं वन्देहं मंगलाह्वयाम्...'
माँ मंगला गौरी को षोडशोपचार (16 उपचारों) से पूजन अर्पित करें।
 

4. 16 सामग्रियों का विशेष अर्पण

इस व्रत में 16 की संख्या का विशेष महत्व है। माता को 16 चूड़ियां, सुहाग की सामग्री, 16 लौंग, 16 सुपारी, 16 इलायची, 16 फल, पान के पत्ते, मालाएं और मिठाई अर्पित करें। इसके अतिरिक्त 5 प्रकार के सूखे मेवे तथा 7 प्रकार के अनाज (गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर) चढ़ाएं।
 

5. कथा श्रवण एवं आरती

पूजन के बाद एकाग्रचित्त होकर मंगला गौरी व्रत की कथा सुनें। अंत में 16 बत्तियों वाले दीपक से माता की भावपूर्ण आरती उतारें और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें।

सिद्ध एवं प्रभावशाली मंगला गौरी मंत्र

पूजा के दौरान तथा दिनभर माँ मंगला गौरी के इन दिव्य मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है:
 

सामान्य पूजार्थ मंत्र: ॐ गौरीशंकराय नम:

  • शीघ्र विवाह एवं बाधा निवारण मंत्र: ह्रीं मंगले गौरि विवाहबाधां नाशय स्वाहा।
  • शिव-पार्वती कृपा मंत्र: उमामहेश्वराभ्यां नम:।
  • मनोवांछित वर प्राप्ति हेतु मंत्र: गण गौरी शंकरार्धांगि यथा त्वं शंकर प्रिया। मां कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम्।।
  • देवी स्तुति मंत्र: नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नम:। नम: प्रकृत्यै भद्रायै नियता: प्रणता: स्म ताम्।।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Guru Gochar 2026: गुरु का बुध के अश्लेषा नक्षत्र में गोचर, जानें 12 राशियों पर इसका प्रभाव

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

Mangla Gauri Vrat 2026: तीसरा मंगला गौरी व्रत 2026: जानिए पूजन का महत्व, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण विधि

Mangla Gauri Vrat 2026: तीसरा मंगला गौरी व्रत 2026: जानिए पूजन का महत्व, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण विधि3rd Mangla Gauri Vrat 2026: श्रावण मास का हर मंगलवार माता पार्वती के स्वरूप माँ मंगला गौरी की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। 18 अगस्त 2026 (मंगलवार) को सावन माह का तीसरा मंगला गौरी व्रत रखा जा रहा है। यह पावन व्रत श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के शुभ संयोग में मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और सुख-समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं, वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने और शीघ्र विवाह की मनोकामना से यह पूजन करती हैं।

Guru Gochar 2026: गुरु का बुध के अश्लेषा नक्षत्र में गोचर, जानें 12 राशियों पर इसका प्रभाव

Guru Gochar 2026: गुरु का बुध के अश्लेषा नक्षत्र में गोचर, जानें 12 राशियों पर इसका प्रभाव19 अगस्त 2026 बुधवार को बृहस्पति देव शनि के पुष्य नक्षत्र से निकलकर बुध के अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। इस गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव होगा। गुरु ग्रह वर्तमान में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं इसी राशि में रहते हुए वे अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

Kalki Jayanti 2026: कब है कल्कि जयंती? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का महत्व

Kalki Jayanti 2026: कब है कल्कि जयंती? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का महत्वKalki Jayanti 2026: कलियुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान श्री हरि विष्णु अपना दसवां और अंतिम अवतार लेंगे- 'भगवान कल्कि'। हर वर्ष सावण माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कल्कि जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी पावन तिथि को भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। आइए जानते हैं 2026 में कल्कि जयंती की सही तिथि, पूजन का सबसे शुभ समय और पूजा की आसान विधि।

Nag Panchami 2026: कालेश्वर धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, नाग देवता के दर्शन को पहुंचे हजारों श्रद्धालु

Nag Panchami 2026: कालेश्वर धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, नाग देवता के दर्शन को पहुंचे हजारों श्रद्धालुइंदौर। सुदामा नगर स्थित प्रसिद्ध कालेश्वर धाम में नाग पंचमी के पावन अवसर पर भव्य 'नाग पंचमी महोत्सव' श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। बीते 24 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार आयोजित इस धार्मिक समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर नाग देवता का पूजन-अर्चन किया और धर्मलाभ उठाया।

Surya Gochar 2026: नाग पंचमी पर स्वराशि सिंह में सूर्य देव का प्रवेश, 12 राशियों का राशिफल

Surya Gochar 2026: नाग पंचमी पर स्वराशि सिंह में सूर्य देव का प्रवेश, 12 राशियों का राशिफल17 अगस्त 2026 को सावन सोमवार और नागपंचमी के संयोग में सूर्य देव ने कर्क से निकलकर स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश किया है। सूर्य के इस गोचर के चलते मकर और कुंभ को संभलकर रहना होगा जबकि मेष, कर्क, सिंह, वृश्‍चिक और धनु को लाभ होगा और बाकि राशियों को मिश्रित परीणाम मिलेगा। चलिए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल।