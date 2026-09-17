गणेश चतुर्थी 2026: गणपति को पांचवें दिन कौन सा भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं

ganesh jee ka aaj ka bhog: इन दिनों गणेशोत्सव पर्व के खास दिन चल रहे हैं और इन 10 दिनों में भगवान श्रीगणेश की पूजा मध्यान्हकाल, अभिजीत मुहूर्त और प्रदोषकाल में की जाती है। गणेश उत्सव के पांचवें दिन (पंचमी तिथि) भगवान श्री गणेश की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन बप्पा को उनकी प्रिय मिठाइयों और सात्विक व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। गणेश उत्सव के 5वें दिन आप भगवान श्री गणेश को मुख्य रूप से इन व्यंजनों का भोग अर्पित कर सकते हैं:-

पांचवां दिन- तिल-गुड़ लड्डू

गणेश उत्सव के पांचवे दिन भगवान गणपति को तिल-गुड़ के लड्डू का भोग लगाया जाता है। यह दिन खासकर उन भक्तों के लिए खास होता है जो डेढ़ दिन, पांच दिन या सात दिन के बाद गणपति विसर्जन करते हैं। इस दिन तिल-गुड़ के लड्डू का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है।

तिल-गुड़ के लड्डू का भोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे स्वास्थ्य और धार्मिक कारण भी हैं। तिल और गुड़ दोनों ही सर्दियों में शरीर को गर्मी देते हैं, और इस मौसम में इनकी तासीर फायदेमंद होती है। ये लड्डू बनाने में बहुत आसान हैं और खाने में बेहद स्वादिष्ट।

इसके अलावा इस भोग को भी अर्पित कर सकते हैं:-

1. मोदक (बप्पा का सबसे प्रिय भोग)

उकडीचे मोदक (भाप में बने मोदक): चावल के आटे की बाहरी परत और अंदर गुड़ व ताजे कद्दूकस किए नारियल की स्टफिंग।

मावा या ड्राई फ्रूट्स मोदक: खोया, काजू, बादाम और पिस्ता से तैयार किए गए विशेष मोदक।

2. मोतीचूर या बेसन के लड्डू

बप्पा को लड्डू बेहद प्रिय हैं। पांचवें दिन केसरिया रंग के मोतीचूर के लड्डू या देसी घी में बने बेसन के लड्डू का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है।

3. पंचामृत

दूध, दही, घी, शहद और शक्कर (या गंगाजल) को मिलाकर बनाया गया पंचामृत गणेश जी के अभिषेक और भोग दोनों के लिए अनिवार्य माना जाता है।

4. पूरण पोली और खीर

पूरण पोली: महाराष्ट्रियन परंपरा में गणेशोत्सव के दौरान चने की दाल और गुड़ से बनी मीठी पूरण पोली का भोग लगाया जाता है।

चावल या मखाने की खीर: केसर, इलायची और सूखे मेवों से युक्त खीर बप्पा को अर्पित की जाती है।

5. मोयया (केले और नारियल का प्रसाद)

दक्षिण भारत और कई क्षेत्रों में गणेश जी को पके हुए केले, कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर विशेष प्रसाद बनाया जाता है।

6. मखाने और मेवे की पंजीरी

भुने हुए मखाने, मेवे और पिसी चीनी/बूरा को मिलाकर बनाई गई पंजीरी का सात्विक भोग भी इस दिन शुभ माना जाता है।

भोग अर्पण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें:

दूर्वा (दूब घास): भोग की थाली अर्पित करते समय गणेश जी को 21 दूर्वा की गांठें और लाल फूल जरूर चढ़ाएं।

तुलसी वर्जित: भगवान गणेश के किसी भी भोग या पूजा में तुलसी के पत्ते भूलकर भी न डालें।

सात्विकता: सभी व्यंजन पूरी तरह सात्विक (बिना प्याज-लहसुन) और शुद्धता से बने होने चाहिए।