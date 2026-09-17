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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (16:16 IST)

बुधादित्य राजयोग से चमकेगा 4 राशियों का भाग्य! कन्या राशि में बुध-सूर्य की युति से मिलेंगे शुभ संकेत

Budhaditya Rajyoga, बुधादित्य राजयोग
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (16:20 IST)
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07 सितंबर को बुध के बाद 17 सितंबर 2026 को सूर्य ग्रह ने कन्या राशि में गोचर किया है। बुध और सूर्य की इस युति से कन्या राशि में एक अत्यंत शुभ और प्रभावशाली 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण हुआ है। ज्योतिषशास्त्र में सूर्य को सफलता, पद-प्रतिष्ठा और आत्मा का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, व्यापार और वाणी के स्वामी हैं।
 
जब ये दोनों ग्रह अपनी मित्र या उच्च राशि में एक साथ आते हैं, तो जातक के ज्ञान, धन और करियर में अप्रत्याशित सफलता के योग बनते हैं। कन्या राशि में बने इस बुधादित्य योग का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 4 विशेष राशियों के लिए यह समय बेहद भाग्यशाली और वरदान समान साबित होने वाला है।

1. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह योग पंचम भाव (विद्या, संतान और बुद्धि) में बन रहा है।
लाभ: विद्यार्थियों के लिए यह समय प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाला रहेगा।
करियर व धन: यदि आप निवेश या शेयर बाजार से जुड़े हैं, तो अच्छे आर्थिक लाभ की संभावना है।
पारिवारिक जीवन: संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
 

2. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के लिए यह गोचर दूसरे भाव (धन और वाणी) में हो रहा है।
लाभ: आपकी बोलचाल और संवाद शैली में गजब का आकर्षण आएगा, जिससे अटके हुए काम बन जाएंगे।
आर्थिक स्थिति: अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।
कारोबार: जो लोग व्यापार या मार्केटिंग से जुड़े हैं, उन्हें नए और बड़े सौदे हासिल हो सकते हैं।

3. कन्या राशि (Virgo)

बुध और सूर्य की यह युति आपकी ही राशि के प्रथम भाव यानी लग्न में हो रही है, जो आपके लिए सबसे अधिक फायदेमंद है।
प्रभाव: आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता नए शिखर पर होगी।
करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके काम की चौतरफा तारीफ होगी।
मान-सम्मान: समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता का लोहा माना जाएगा।

4. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के लिए यह योग दशम भाव (कर्म और कार्यक्षेत्र) में बन रहा है।
लाभ: नौकरी और व्यापार में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।
व्यापार व राजनीति: कारोबार का विस्तार होगा। राजनीति या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों को बड़ा पद या प्रतिष्ठा मिल सकती है।
आर्थिक लाभ: आपकी मेहनत का पूरा फल धन लाभ के रूप में सामने आएगा।
 
उपाय: बुधादित्य योग के शुभ प्रभावों को और बढ़ाने के लिए प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दें और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जप करें।
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