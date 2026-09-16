मंगल का नीच राशि में गोचर 2026: इन 6 राशियों के लिए बदल सकता है समय, जानें राशिफल और प्रभाव

18 सितंबर 2026 की शाम 05:03 बजे मंगल ग्रह अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल यहाँ 12 नवंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। कर्क राशि में उच्च के गुरु (बृहस्पति) के साथ युति होने से मंगल की नीचता दूर होगी, जिससे नकारात्मक प्रभावों में भारी कमी आएगी। गुरु की शुभ संगति अधिकांश राशियों के लिए रक्षा कवच का काम करेगी।

कन्या राशि (Virgo):

11वें (लाभ) भाव में गोचर होने से व्यापारिक गति, आर्थिक सेहत और स्वास्थ्य तीनों में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। भाइयों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा तथा लाल वस्तुओं से जुड़े कारोबार में विशेष धन लाभ होगा।

कुंभ राशि (Aquarius):

6ठे भाव का गोचर आपको विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों पर शानदार जीत दिलाएगा। नौकरीपेशा जातकों के लिए प्रमोशन और इंक्रीमेंट के नए रास्ते खुलेंगे।

तुला राशि (Libra):

10वें भाव में गोचर आपकी कार्यक्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आय के नए साधन बनेंगे और गुरु की शुभ दृष्टि के प्रभाव से आपकी बचत में वृद्धि होगी।

वृषभ राशि (Taurus):

3रे भाव में मंगल की उपस्थिति आपके पराक्रम और साहस में भारी वृद्धि करेगी। प्रतियोगी और प्रतिस्पर्धी कार्यों में सफलता के साथ-साथ आर्थिक लाभ के योग बनेंगे।

सिंह राशि (Leo):

12वें भाव में गोचर होने के कारण जो लोग विदेश जाने, उच्च शिक्षा या विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार से जुड़े प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा।