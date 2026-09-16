शनि और शुक्र का षडाष्टक योग, 5 राशियों के लिए अटके कार्य होंगे पूर्ण, मिलेगा भाग्य का साथ

ज्योतिष शास्त्र में शनि और शुक्र का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान में शनि ग्रह मीन राशि में और शुक्र ग्रह तुला राशि में विराजमान हैं। एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव में स्थित होने के कारण शनि और शुक्र के मध्य षडाष्टक योग का निर्माण हुआ है।

यद्यपि सामान्यतःषडाष्टक योग को चुनौतीपूर्ण माना जाता है, परंतु शनि और शुक्र के बीच मित्र भाव होने तथा शुक्र के अपनी स्वराशि (तुला) में बलवान स्थिति में रहने से यह योग 5 विशेष राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला सिद्ध होगा। आइए जानते हैं कि इस षडाष्टक योग से किन 5 राशियों के अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे और उन्हें भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा:-

1. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं। इस योग के प्रभाव से आपके लंबे समय से रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी और नए वित्तीय अवसर प्राप्त होंगे। कोर्ट-कचहरी या किसी पुराने विवाद में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि और शुक्र का यह योग आर्थिक लाभ के नए मार्ग खोलेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि के शुभ समाचार मिल सकते हैं। व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी और आपकी योजनाओं को उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा।

3. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए यह समय भाग्य में वृद्धि लेकर आया है। आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और अटका हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना है। यदि आप नया व्यवसाय शुरू करने या संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय अत्यंत अनुकूल रहेगा।

4. तुला राशि (Libra)

शुक्र आपकी ही राशि में विराजमान हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में जबरदस्त निखार आएगा। षडाष्टक योग के प्रभाव से आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और व्यापार में बड़े समझौतों से भारी मुनाफा होगा। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और मान-प्रतिष्ठा में इजाफा होगा।

5. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। इस योग के बनने से आपके करियर में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। विदेश से जुड़े कार्य या विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मनचाहा अवसर प्राप्त होगा।