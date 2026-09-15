Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 16 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 16 September horoscope in Hindi : करियर: दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। रिसर्च या नए विचार से काम आसान होंगे।

लव: जीवनसाथी से अपनी भावनाएं साझा करें।

धन: वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतें। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: जोड़ों या पीठ में हल्का दर्द हो सकता है।

उपाय: गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: व्यावसायिक साझेदारी से लाभ होगा। नए अनुबंध या डील फाइनल हो सकती है।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। धैर्य से काम लें, सफलता मिलेगी।

लव: लव पार्टनर के साथ समय बिताने की कोशिश करें।

धन: लेनदेन में सावधानी रखें। उधारी देने से बचें।

स्वास्थ्य: पेट में ऐंठन या गैस की समस्या हो सकती है।

उपाय: भगवान गणेश को मोदक चढ़ाएं।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: बौद्धिक कार्यों और कला-क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा।

लव: सिंगल लोगों को कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है।

धन: व्यापार में मुनाफे का योग है। निवेश के लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति महसूस होगी।

उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।

सिंह राशि (Leo)

करियर: नौकरी-पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। घर और काम में संतुलन बनाएं।

लव: पारिवारिक मुद्दों पर पार्टनर की राय लें, रिश्ते में निकटता आएगी।

धन: वाहन से जुड़े सौदों में धन लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। खुद को थकान से बचाएं।

उपाय: मां दुर्गा को हरे वस्त्र अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: आपके संवाद और पराक्रम से रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे।

लव: लव पार्टनर के साथ छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है।

धन: आय में वृद्धि के नए अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: नियमित वॉक या योग जारी रखें।

उपाय: 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें।

तुला राशि (Libra)

करियर: वाणी में मधुरता रखें। दफ्तर में आपकी बातों का गहरा असर पड़ेगा।

लव: परिवार और पार्टनर के बीच तालमेल अच्छा रहेगा।

धन: बजट का सही उपयोग करने में सफल होंगे।

स्वास्थ्य: दांत या गले में हल्की तकलीफ हो सकती है।

उपाय: कन्या को फल या हरी वस्तुएं उपहार में दें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: चंद्रमा आपकी राशि में आ रहा है, जिससे आपका आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ेगा।

लव: लव पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।

धन: नए बिजनेस सौदे लाभदायक रहेंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा।

उपाय: गणेश जी को शमी के पत्ते अर्पित करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: दफ्तर में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें।

लव: दूर रह रहे पार्टनर से फोन पर बात होकर मन हल्का होगा।

धन: फिजूलखर्ची से बचें। बजट बिगड़ने की आशंका है।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या नींद की कमी से थकावट हो सकती है।

उपाय: मंदिर में हरे मूंग का दान करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: सीनियर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। काम में बड़ी सफलता मिल सकती है।

लव: दोस्तों और पार्टनर के साथ मनोरंजक समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: रुका हुआ धन वापस मिलेगा। धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। शारीरिक चुस्ती महसूस होगी।

उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: कर्म भाव मजबूत रहने से नई नौकरी या प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है।

लव: काम की व्यस्तता के कारण लव पार्टनर को कम समय दे पाएंगे।

धन: व्यावसायिक लाभ अच्छा होगा। पैतृक संपत्ति से लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: काम का तनाव लेने से बचें, पर्याप्त नींद लें।

उपाय: पक्षियों को दाना और पानी दें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक या आधिकारिक यात्रा सफल रहेगी।

लव: लव पार्टनर के साथ आध्यात्मिक विचार साझा करेंगे।

धन: पुराने निवेश से बढ़िया रिटर्न मिलेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। खानपान संतुलित रखें।

उपाय: मां दुर्गा को इलायची और मिश्री चढ़ाएं।



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