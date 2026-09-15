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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 16 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 16 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (10:26 IST)
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मेष (Aries)
Today 16 September horoscope in Hindi : करियर: दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। रिसर्च या नए विचार से काम आसान होंगे।
लव: जीवनसाथी से अपनी भावनाएं साझा करें। 
धन: वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतें। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: जोड़ों या पीठ में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: व्यावसायिक साझेदारी से लाभ होगा। नए अनुबंध या डील फाइनल हो सकती है।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। धैर्य से काम लें, सफलता मिलेगी।
लव: लव पार्टनर के साथ समय बिताने की कोशिश करें।
धन: लेनदेन में सावधानी रखें। उधारी देने से बचें।
स्वास्थ्य: पेट में ऐंठन या गैस की समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को मोदक चढ़ाएं।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: बौद्धिक कार्यों और कला-क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा।
लव: सिंगल लोगों को कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है।
धन: व्यापार में मुनाफे का योग है। निवेश के लिए समय अनुकूल है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति महसूस होगी।
उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: नौकरी-पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। घर और काम में संतुलन बनाएं।
लव: पारिवारिक मुद्दों पर पार्टनर की राय लें, रिश्ते में निकटता आएगी।
धन: वाहन से जुड़े सौदों में धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। खुद को थकान से बचाएं।
उपाय: मां दुर्गा को हरे वस्त्र अर्पित करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: आपके संवाद और पराक्रम से रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है।
धन: आय में वृद्धि के नए अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: नियमित वॉक या योग जारी रखें।
उपाय: 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: वाणी में मधुरता रखें। दफ्तर में आपकी बातों का गहरा असर पड़ेगा।
लव: परिवार और पार्टनर के बीच तालमेल अच्छा रहेगा।
धन: बजट का सही उपयोग करने में सफल होंगे।
स्वास्थ्य: दांत या गले में हल्की तकलीफ हो सकती है।
उपाय: कन्या को फल या हरी वस्तुएं उपहार में दें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: चंद्रमा आपकी राशि में आ रहा है, जिससे आपका आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ेगा।
लव: लव पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।
धन: नए बिजनेस सौदे लाभदायक रहेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा।
उपाय: गणेश जी को शमी के पत्ते अर्पित करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: दफ्तर में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें।
लव: दूर रह रहे पार्टनर से फोन पर बात होकर मन हल्का होगा।
धन: फिजूलखर्ची से बचें। बजट बिगड़ने की आशंका है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या नींद की कमी से थकावट हो सकती है।
उपाय: मंदिर में हरे मूंग का दान करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: सीनियर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। काम में बड़ी सफलता मिल सकती है।
लव: दोस्तों और पार्टनर के साथ मनोरंजक समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलेगा। धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। शारीरिक चुस्ती महसूस होगी।
उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: कर्म भाव मजबूत रहने से नई नौकरी या प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है।
लव: काम की व्यस्तता के कारण लव पार्टनर को कम समय दे पाएंगे। 
धन: व्यावसायिक लाभ अच्छा होगा। पैतृक संपत्ति से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: काम का तनाव लेने से बचें, पर्याप्त नींद लें।
उपाय: पक्षियों को दाना और पानी दें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक या आधिकारिक यात्रा सफल रहेगी।
लव: लव पार्टनर के साथ आध्यात्मिक विचार साझा करेंगे।
धन: पुराने निवेश से बढ़िया रिटर्न मिलेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। खानपान संतुलित रखें।
उपाय: मां दुर्गा को इलायची और मिश्री चढ़ाएं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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