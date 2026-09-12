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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Monday, 14 September 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 14 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 14 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (10:22 IST)
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मेष (Aries)
Today 14 September horoscope in Hindi : करियर: साझेदारी के कामों में प्रगति होगी। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आपसी तालमेल बेहतर होगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आय में वृद्धि के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन काम के बीच आराम जरूर लें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: दफ्तर में सहकर्मियों और विरोधियों से सावधान रहें। अपने काम पर ध्यान दें।
लव: लव लाइफ में छोटी-मोटी गलतफहमियों से बचें। 
धन: अनचाहे खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: खानपान में लापरवाही से पेट खराब हो सकता है।
उपाय: मां चंद्रघंटा को मिठाई का भोग लगाएं।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: विद्यार्थियों और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है।
लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलेगा। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: नौकरी-पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा।
लव: पारिवारिक मुद्दों को लेकर पार्टनर से चर्चा होगी।
धन: संपत्ति या वाहन से जुड़ा धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: छाती या गले में हल्की तकलीफ हो सकती है।
उपाय: बहते जल में सफेद फूल प्रवाहित करें।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अटके काम पूरे होंगे।
लव: दोस्तों के माध्यम से पार्टनर से रिश्ता और प्रगाढ़ होगा।
धन: व्यापारिक यात्रा से आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, पुरानी थकान दूर होगी।
उपाय: बेलपत्र पर चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: वाणी और व्यवहार से कार्यस्थल पर सभी का दिल जीत लेंगे।
लव: जीवनसाथी का पूरा समर्थन मिलेगा।
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: गले से जुड़ी सामान्य समस्या हो सकती है।
उपाय: सफेद रेशमी वस्त्र का दान करें।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: चंद्रमा आपकी ही राशि में आ रहा है, जिससे कार्यक्षेत्र में प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: लव लाइफ के लिए शानदार दिन है। 
धन: नए व्यापारिक सौदों से मुनाफा होगा। 
स्वास्थ्य: ताजगी और नया उत्साह महसूस करेंगे।
उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: दफ्तर में थोड़ा संभलकर रहें। किसी भी विवाद में पड़ने से बचें।
लव: लव पार्टनर से दूरियां महसूस हो सकती हैं। 
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें, धन व्यय हो सकता है।
स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवजी को जल अर्पित करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: सीनियर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। योजनाएं सफल होंगी।
लव: प्रियजन के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। 
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत शुभ है। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन सकारात्मक रहेगा।
उपाय: गरीब को दूध का दान करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: करियर में नई ऊंचाइयां हासिल करने का दिन है। प्रमोशन की बात बन सकती है।
लव: कार्य की व्यस्तता के बावजूद पार्टनर को समय दे पाएंगे।
धन: पैतृक धन या व्यापार से बड़ा लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: काम की थकान रह सकती है, पर्याप्त नींद लें।
उपाय: भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक या पेशेवर यात्रा का योग है।
लव: लव पार्टनर के साथ आध्यात्मिक विचार साझा करेंगे।
धन: रुका हुआ काम बनने से आर्थिक सुधार होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।
उपाय: मंदिर में मिश्री और मखाने का दान करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर सतर्कता बरतें, विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे।
लव: लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: किसी भी जोखिम भरे क्षेत्र में निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द या थकावट हो सकती है, सुपाच्य आहार लें।
उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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