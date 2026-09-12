Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 सितंबर, 2026)
दैनिक राशिफल: 14 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today 14 September horoscope in Hindi : करियर: साझेदारी के कामों में प्रगति होगी। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आपसी तालमेल बेहतर होगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आय में वृद्धि के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन काम के बीच आराम जरूर लें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: दफ्तर में सहकर्मियों और विरोधियों से सावधान रहें। अपने काम पर ध्यान दें।
लव: लव लाइफ में छोटी-मोटी गलतफहमियों से बचें।
धन: अनचाहे खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: खानपान में लापरवाही से पेट खराब हो सकता है।
उपाय: मां चंद्रघंटा को मिठाई का भोग लगाएं।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: विद्यार्थियों और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है।
लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: नौकरी-पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा।
लव: पारिवारिक मुद्दों को लेकर पार्टनर से चर्चा होगी।
धन: संपत्ति या वाहन से जुड़ा धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: छाती या गले में हल्की तकलीफ हो सकती है।
उपाय: बहते जल में सफेद फूल प्रवाहित करें।
सिंह राशि (Leo)
करियर: पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अटके काम पूरे होंगे।
लव: दोस्तों के माध्यम से पार्टनर से रिश्ता और प्रगाढ़ होगा।
धन: व्यापारिक यात्रा से आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, पुरानी थकान दूर होगी।
उपाय: बेलपत्र पर चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: वाणी और व्यवहार से कार्यस्थल पर सभी का दिल जीत लेंगे।
लव: जीवनसाथी का पूरा समर्थन मिलेगा।
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: गले से जुड़ी सामान्य समस्या हो सकती है।
उपाय: सफेद रेशमी वस्त्र का दान करें।
तुला राशि (Libra)
करियर: चंद्रमा आपकी ही राशि में आ रहा है, जिससे कार्यक्षेत्र में प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: लव लाइफ के लिए शानदार दिन है।
धन: नए व्यापारिक सौदों से मुनाफा होगा।
स्वास्थ्य: ताजगी और नया उत्साह महसूस करेंगे।
उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: दफ्तर में थोड़ा संभलकर रहें। किसी भी विवाद में पड़ने से बचें।
लव: लव पार्टनर से दूरियां महसूस हो सकती हैं।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें, धन व्यय हो सकता है।
स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवजी को जल अर्पित करें।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: सीनियर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। योजनाएं सफल होंगी।
लव: प्रियजन के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत शुभ है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन सकारात्मक रहेगा।
उपाय: गरीब को दूध का दान करें।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: करियर में नई ऊंचाइयां हासिल करने का दिन है। प्रमोशन की बात बन सकती है।
लव: कार्य की व्यस्तता के बावजूद पार्टनर को समय दे पाएंगे।
धन: पैतृक धन या व्यापार से बड़ा लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: काम की थकान रह सकती है, पर्याप्त नींद लें।
उपाय: भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक या पेशेवर यात्रा का योग है।
लव: लव पार्टनर के साथ आध्यात्मिक विचार साझा करेंगे।
धन: रुका हुआ काम बनने से आर्थिक सुधार होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।
उपाय: मंदिर में मिश्री और मखाने का दान करें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर सतर्कता बरतें, विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे।
लव: लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: किसी भी जोखिम भरे क्षेत्र में निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द या थकावट हो सकती है, सुपाच्य आहार लें।
उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
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