Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 14 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 14 September horoscope in Hindi : करियर: साझेदारी के कामों में प्रगति होगी। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आपसी तालमेल बेहतर होगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आय में वृद्धि के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन काम के बीच आराम जरूर लें।

उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: दफ्तर में सहकर्मियों और विरोधियों से सावधान रहें। अपने काम पर ध्यान दें।

लव: लव लाइफ में छोटी-मोटी गलतफहमियों से बचें।

धन: अनचाहे खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: खानपान में लापरवाही से पेट खराब हो सकता है।

उपाय: मां चंद्रघंटा को मिठाई का भोग लगाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: विद्यार्थियों और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है।

लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा।

धन: रुका हुआ धन वापस मिलेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: नौकरी-पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा।

लव: पारिवारिक मुद्दों को लेकर पार्टनर से चर्चा होगी।

धन: संपत्ति या वाहन से जुड़ा धन लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: छाती या गले में हल्की तकलीफ हो सकती है।

उपाय: बहते जल में सफेद फूल प्रवाहित करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अटके काम पूरे होंगे।

लव: दोस्तों के माध्यम से पार्टनर से रिश्ता और प्रगाढ़ होगा।

धन: व्यापारिक यात्रा से आर्थिक लाभ होगा।

स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, पुरानी थकान दूर होगी।

उपाय: बेलपत्र पर चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: वाणी और व्यवहार से कार्यस्थल पर सभी का दिल जीत लेंगे।

लव: जीवनसाथी का पूरा समर्थन मिलेगा।

धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: गले से जुड़ी सामान्य समस्या हो सकती है।

उपाय: सफेद रेशमी वस्त्र का दान करें।

तुला राशि (Libra)

करियर: चंद्रमा आपकी ही राशि में आ रहा है, जिससे कार्यक्षेत्र में प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ेगा।

लव: लव लाइफ के लिए शानदार दिन है।

धन: नए व्यापारिक सौदों से मुनाफा होगा।

स्वास्थ्य: ताजगी और नया उत्साह महसूस करेंगे।

उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: दफ्तर में थोड़ा संभलकर रहें। किसी भी विवाद में पड़ने से बचें।

लव: लव पार्टनर से दूरियां महसूस हो सकती हैं।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें, धन व्यय हो सकता है।

स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या हो सकती है।

उपाय: शिवजी को जल अर्पित करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: सीनियर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। योजनाएं सफल होंगी।

लव: प्रियजन के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत शुभ है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन सकारात्मक रहेगा।

उपाय: गरीब को दूध का दान करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: करियर में नई ऊंचाइयां हासिल करने का दिन है। प्रमोशन की बात बन सकती है।

लव: कार्य की व्यस्तता के बावजूद पार्टनर को समय दे पाएंगे।

धन: पैतृक धन या व्यापार से बड़ा लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: काम की थकान रह सकती है, पर्याप्त नींद लें।

उपाय: भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक या पेशेवर यात्रा का योग है।

लव: लव पार्टनर के साथ आध्यात्मिक विचार साझा करेंगे।

धन: रुका हुआ काम बनने से आर्थिक सुधार होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

उपाय: मंदिर में मिश्री और मखाने का दान करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर सतर्कता बरतें, विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे।

लव: लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।

धन: किसी भी जोखिम भरे क्षेत्र में निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द या थकावट हो सकती है, सुपाच्य आहार लें।

उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।



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