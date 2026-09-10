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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 11 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 11 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (10:27 IST)
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मेष (Aries)
Today 11 September horoscope in Hindi : करियर: नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके विचारों की सराहना होगी।
लव: साथी के साथ खुलकर संवाद करें।
धन: वित्तीय मामलों में सुधार होगा। जल्दबाजी में निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: स्‍वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: काम का दबाव अधिक रह सकता है। धैर्य और संयम से काम लें।
लव: पार्टनर से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं, खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: गले या पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। 
उपाय: किसी कन्या को मिठाई दान करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक यात्रा के योग बन रहे हैं।
लव: प्रेम जीवन में नया मोड़ आ सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति का अनुभव होगा। नियमित योग लाभ देगा।
उपाय: पक्षियों को अनाज डालें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी। पदोन्नति की बात चल सकती है।
लव: जीवन साथी के विचारों का सम्मान करें।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। खर्च भी बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। आपसी समझ और तालमेल बेहतर होगा।
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे। निवेश फायदेमंद रहेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है। कागजी कार्रवाई संभालकर करें।
लव: किसी बात को लेकर पार्टनर से बहस हो सकती है। 
धन: लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।
 
तुला (Libra)
करियर: कला, मीडिया और डिजाइनिंग से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन दिन है।
लव: लव लाइफ में मिठास बढ़ेगी। क्वालिटी टाइम बिताएंगे।
धन: रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से प्रसन्न महसूस करेंगे।
उपाय: मंदिर में सफेद फूल चढ़ाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: काम में मन लगेगा और पुराने पेंडिंग टास्क आसानी से पूरे होंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ भरोसा और मजबूत होगा।
धन: संपत्ति से जुड़े कामों में लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र का ध्यान रखें। हल्का आहार लें।
उपाय: हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: भाग्य का साथ मिलेगा। उच्च अध्ययन या नए कौशल सीखने का अच्छा समय है।
लव: अपने रिश्ते को लेकर गंभीर निर्णय ले सकते हैं।
धन: धन आगमन के योग हैं, लेकिन फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाएं।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है।
उपाय: बहते जल में थोड़ा सा तिल प्रवाहित करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: काम में अति विश्वास से बचें। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें।
लव: अपनी बातें थोपने के बजाय साथी की बात भी ध्यान से सुनें।
धन: शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाएं।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है, सावधानी बरतें।
उपाय: शनिदेव के नाम का स्मरण करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में विस्तार की योजना बनेगी।
लव: पार्टनरशिप और लव लाइफ दोनों में सामंजस्य रहेगा।
धन: आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल है, नए आय के रास्ते खुलेंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। प्रचुर मात्रा में पानी पिएं।
उपाय: गरीबों को चावल का दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी। मेहनत का फल सकारात्मक रूप में मिलेगा।
लव: छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करें। संबंध मजबूत होंगे।
धन: बजट बनाकर चलें। गैरजरूरी चीजों पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव रखें।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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