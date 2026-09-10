Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 11 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 11 September horoscope in Hindi : करियर: नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके विचारों की सराहना होगी।

लव: साथी के साथ खुलकर संवाद करें।

धन: वित्तीय मामलों में सुधार होगा। जल्दबाजी में निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: स्‍वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।

वृषभ (Taurus)

करियर: काम का दबाव अधिक रह सकता है। धैर्य और संयम से काम लें।

लव: पार्टनर से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं, खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: गले या पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

उपाय: किसी कन्या को मिठाई दान करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक यात्रा के योग बन रहे हैं।

लव: प्रेम जीवन में नया मोड़ आ सकता है।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति का अनुभव होगा। नियमित योग लाभ देगा।

उपाय: पक्षियों को अनाज डालें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी। पदोन्नति की बात चल सकती है।

लव: जीवन साथी के विचारों का सम्मान करें।

धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। खर्च भी बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। आपसी समझ और तालमेल बेहतर होगा।

धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे। निवेश फायदेमंद रहेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है। कागजी कार्रवाई संभालकर करें।

लव: किसी बात को लेकर पार्टनर से बहस हो सकती है।

धन: लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।

तुला (Libra)

करियर: कला, मीडिया और डिजाइनिंग से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन दिन है।

लव: लव लाइफ में मिठास बढ़ेगी। क्वालिटी टाइम बिताएंगे।

धन: रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से प्रसन्न महसूस करेंगे।

उपाय: मंदिर में सफेद फूल चढ़ाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: काम में मन लगेगा और पुराने पेंडिंग टास्क आसानी से पूरे होंगे।

लव: लव पार्टनर के साथ भरोसा और मजबूत होगा।

धन: संपत्ति से जुड़े कामों में लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र का ध्यान रखें। हल्का आहार लें।

उपाय: हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: भाग्य का साथ मिलेगा। उच्च अध्ययन या नए कौशल सीखने का अच्छा समय है।

लव: अपने रिश्ते को लेकर गंभीर निर्णय ले सकते हैं।

धन: धन आगमन के योग हैं, लेकिन फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाएं।

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है।

उपाय: बहते जल में थोड़ा सा तिल प्रवाहित करें।

मकर (Capricorn)

करियर: काम में अति विश्वास से बचें। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें।

लव: अपनी बातें थोपने के बजाय साथी की बात भी ध्यान से सुनें।

धन: शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाएं।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है, सावधानी बरतें।

उपाय: शनिदेव के नाम का स्मरण करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में विस्तार की योजना बनेगी।

लव: पार्टनरशिप और लव लाइफ दोनों में सामंजस्य रहेगा।

धन: आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल है, नए आय के रास्ते खुलेंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। प्रचुर मात्रा में पानी पिएं।

उपाय: गरीबों को चावल का दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी। मेहनत का फल सकारात्मक रूप में मिलेगा।

लव: छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करें। संबंध मजबूत होंगे।

धन: बजट बनाकर चलें। गैरजरूरी चीजों पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव रखें।

उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।



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