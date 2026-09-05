Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 08 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 08 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी। अटके हुए काम पूरे होंगे।

धन: रुका हुआ धन मिलने की पूरी संभावना है।

लव: लव पार्टनर के साथ सुखद समय बीतेगा।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: दफ्तर में काम का दबाव अधिक रहेगा। सहकर्मियों से बातचीत में सौम्यता बरतें।

धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। बजट पर नियंत्रण रखें।

लव: लव पार्टनर की भावना का सम्मान करें।

स्वास्थ्य: गर्दन या कंधे में खिंचाव हो सकता है।

उपाय: मां दुर्गा को पुष्प अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: नेटवर्किंग और संवाद से नए अवसर मिलेंगे। अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

धन: आय के नए रास्ते खुलेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ आउटिंग की योजना बन सकती है।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: आपकी लगन की तारीफ होगी। पदोन्नति की चर्चा आगे बढ़ सकती है।

धन: वित्तीय मामले आपके पक्ष में रहेंगे।

लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र का ध्यान रखें। संतुलित आहार लें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।

धन: धन लाभ के मजबूत योग हैं।

लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। काम पर ध्यान केंद्रित रखें।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। फिजूलखर्ची से बचें।

लव: लव पार्टनर के साथ गलतफहमी समय पर सुलझाएं।

स्वास्थ्य: थकान और आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है।

उपाय: तुलसी के समक्ष दीपक जलाएं।

तुला (Libra)

करियर: टीम वर्क से सफलता मिलेगी। क्रिएटिव काम करने वालों को पहचान मिलेगी।

धन: अचल संपत्ति से लाभ के योग हैं।

लव: दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: जरूरतमंद को मिठाई का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: काम की अधिकता रहेगी, लेकिन हर चुनौती को पार कर लेंगे।

धन: धन का लेनदेन संभलकर करें।

लव: साथी के साथ भावनात्मक संबंध गहरे होंगे।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या ब्लड प्रेशर की समस्या पर ध्यान दें।

उपाय: शिवलिंग पर लाल चंदन चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: सीनियर्स से मार्गदर्शन मिलेगा। प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे।

कारोबार: नए सौदों के लिए दिन भाग्यशाली रहेगा।

धन: आय में वृद्धि होगी। समझदारी से निवेश लाभ देगा।

लव: रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति महसूस करेंगे।

उपाय: हल्दी का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।

लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य: घुटनों में हल्का दर्द हो सकता है।

उपाय: पीपल के समक्ष दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। स्किल सुधारने पर ध्यान दें।

धन: आय और व्यय में संतुलन रहेगा।

लव: जीवनसाथी से मन की बात साझा करें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर करने के लिए मेडिटेशन करें।

उपाय: पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करें।

मीन (Pisces)

करियर: आपकी प्रतिभा की तारीफ होगी। पदोन्नति या इंसेंटिव की संभावना है।

धन: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।

स्वास्थ्य: आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।



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