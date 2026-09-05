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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (07:03 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 08 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 08 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (10:32 IST)
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मेष (Aries)
Today 08 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी। अटके हुए काम पूरे होंगे।
धन: रुका हुआ धन मिलने की पूरी संभावना है।
लव: लव पार्टनर के साथ सुखद समय बीतेगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: दफ्तर में काम का दबाव अधिक रहेगा। सहकर्मियों से बातचीत में सौम्यता बरतें।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। बजट पर नियंत्रण रखें।
लव: लव पार्टनर की भावना का सम्मान करें।
स्वास्थ्य: गर्दन या कंधे में खिंचाव हो सकता है।
उपाय: मां दुर्गा को पुष्प अर्पित करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: नेटवर्किंग और संवाद से नए अवसर मिलेंगे। अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: आय के नए रास्ते खुलेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ आउटिंग की योजना बन सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: आपकी लगन की तारीफ होगी। पदोन्नति की चर्चा आगे बढ़ सकती है।
धन: वित्तीय मामले आपके पक्ष में रहेंगे।
लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र का ध्यान रखें। संतुलित आहार लें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।
धन: धन लाभ के मजबूत योग हैं।
लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। काम पर ध्यान केंद्रित रखें।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। फिजूलखर्ची से बचें।
लव: लव पार्टनर के साथ गलतफहमी समय पर सुलझाएं।
स्वास्थ्य: थकान और आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है।
उपाय: तुलसी के समक्ष दीपक जलाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: टीम वर्क से सफलता मिलेगी। क्रिएटिव काम करने वालों को पहचान मिलेगी।
धन: अचल संपत्ति से लाभ के योग हैं।
लव: दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: जरूरतमंद को मिठाई का दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: काम की अधिकता रहेगी, लेकिन हर चुनौती को पार कर लेंगे।
धन: धन का लेनदेन संभलकर करें।
लव: साथी के साथ भावनात्मक संबंध गहरे होंगे।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या ब्लड प्रेशर की समस्या पर ध्यान दें।
उपाय: शिवलिंग पर लाल चंदन चढ़ाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: सीनियर्स से मार्गदर्शन मिलेगा। प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे।
कारोबार: नए सौदों के लिए दिन भाग्यशाली रहेगा।
धन: आय में वृद्धि होगी। समझदारी से निवेश लाभ देगा।
लव: रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति महसूस करेंगे।
उपाय: हल्दी का तिलक लगाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य: घुटनों में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: पीपल के समक्ष दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। स्किल सुधारने पर ध्यान दें।
धन: आय और व्यय में संतुलन रहेगा।
लव: जीवनसाथी से मन की बात साझा करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर करने के लिए मेडिटेशन करें।
उपाय: पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आपकी प्रतिभा की तारीफ होगी। पदोन्नति या इंसेंटिव की संभावना है।
धन: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
स्वास्थ्य: आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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