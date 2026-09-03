Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 सितंबर, 2026)
दैनिक राशिफल: 04 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 04 September 2026 : करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। रुके हुए काम गति पकड़ेंगे।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अटका पैसा मिल सकता है।
लव: साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान जी को चने का भोग लगाएं।
वृषभ (Taurus)
करियर: अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है।
स्वास्थ्य: गले में खराश हो सकती है।
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: मानसिक तनाव रह सकता है। कार्यस्थल पर विवादों से दूर रहें।
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा।
लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
उपाय: पक्षियों को दाल खिलाएं।
कर्क (Cancer)
करियर: पदोन्नति के योग बन रहे हैं। मेहनत का पूरा फल मिलेगा
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।
लव: परिवार और साथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य: संतुलित खानपान अपनाएं।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।
सिंह (Leo)
करियर: नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। जॉब में नए अवसर मिल सकते हैं
धन: धन लाभ के मजबूत योग हैं।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
स्वास्थ्य: दिनभर चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: भाग्य का साथ मिलेगा। टारगेट समय पर पूरा होगा।
धन: आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा।
लव: लव पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।
स्वास्थ्य: त्वचा की समस्या हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
तुला (Libra)
करियर: काम का बोझ अधिक रहेगा। शांति से निर्णय लें।
धन: पैसों के लेनदेन में सतर्क रहें।
लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक बीतेगा।
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: कन्याओं को फल दान करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: ऑफिस में टीम वर्क से बड़ी सफलता मिलेगी।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
लव: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: विरोधियों से सावधान रहें। अपने काम से काम रखें।
धन: कर्ज या उधारी चुकाने में आसानी होगी।
लव: जीवनसाथी के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से सतर्क रहें।
उपाय: चने की दाल मंदिर में दान करें।
मकर (Capricorn)
करियर: आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी।
धन: शेयर बाजार या सट्टेबाज़ी से दूर रहें।
लव: लव पार्टनर के साथ यादगार पल बिताएंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: शनिदेव के समक्ष दीपक जलाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से मतभेद हो सकता है।
धन: घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा।
लव: परिवार और लव लाइफ के बीच संतुलन रखें।
स्वास्थ्य: सेहत को लेकर चिंता रह सकती है।
उपाय: पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें।
मीन (Pisces)
करियर: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। काम की सराहना होगी।
धन: दोस्तों की मदद से आर्थिक लाभ संभव है।
लव: लव लाइफ के लिए दिन बेहतरीन है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।
उपाय: केसर का तिलक लगाएं।