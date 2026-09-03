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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 04 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 04 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (10:18 IST)
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मेष (Aries) 
Today Horoscope Rashifal 04 September 2026 : करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। रुके हुए काम गति पकड़ेंगे।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अटका पैसा मिल सकता है।
लव: साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे। 
उपाय: हनुमान जी को चने का भोग लगाएं।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है।
स्वास्थ्य: गले में खराश हो सकती है।
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: मानसिक तनाव रह सकता है। कार्यस्थल पर विवादों से दूर रहें।
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा।
लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या हो सकती है। 
उपाय: पक्षियों को दाल खिलाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: पदोन्नति के योग बन रहे हैं। मेहनत का पूरा फल मिलेगा
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।
लव: परिवार और साथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य: संतुलित खानपान अपनाएं।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। जॉब में नए अवसर मिल सकते हैं
धन: धन लाभ के मजबूत योग हैं।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
स्वास्थ्य: दिनभर चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: भाग्य का साथ मिलेगा। टारगेट समय पर पूरा होगा।
धन: आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा।
लव: लव पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।
स्वास्थ्य: त्वचा की समस्या हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: काम का बोझ अधिक रहेगा। शांति से निर्णय लें।
धन: पैसों के लेनदेन में सतर्क रहें।
लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक बीतेगा।
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: कन्याओं को फल दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: ऑफिस में टीम वर्क से बड़ी सफलता मिलेगी।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
लव: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: विरोधियों से सावधान रहें। अपने काम से काम रखें।
धन: कर्ज या उधारी चुकाने में आसानी होगी।
लव: जीवनसाथी के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से सतर्क रहें।
उपाय: चने की दाल मंदिर में दान करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी। 
धन: शेयर बाजार या सट्टेबाज़ी से दूर रहें।
लव: लव पार्टनर के साथ यादगार पल बिताएंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: शनिदेव के समक्ष दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से मतभेद हो सकता है।
धन: घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा।
लव: परिवार और लव लाइफ के बीच संतुलन रखें।
स्वास्थ्य: सेहत को लेकर चिंता रह सकती है।
उपाय: पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। काम की सराहना होगी।
धन: दोस्तों की मदद से आर्थिक लाभ संभव है।
लव: लव लाइफ के लिए दिन बेहतरीन है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।
उपाय: केसर का तिलक लगाएं।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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