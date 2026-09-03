Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 04 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 04 September 2026 : करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। रुके हुए काम गति पकड़ेंगे।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अटका पैसा मिल सकता है।

लव: साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: हनुमान जी को चने का भोग लगाएं।

वृषभ (Taurus)

करियर: अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है।

स्वास्थ्य: गले में खराश हो सकती है।

उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: मानसिक तनाव रह सकता है। कार्यस्थल पर विवादों से दूर रहें।

धन: आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा।

लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या हो सकती है।

उपाय: पक्षियों को दाल खिलाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: पदोन्नति के योग बन रहे हैं। मेहनत का पूरा फल मिलेगा

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।

लव: परिवार और साथी का पूरा सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य: संतुलित खानपान अपनाएं।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। जॉब में नए अवसर मिल सकते हैं

धन: धन लाभ के मजबूत योग हैं।

लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।

स्वास्थ्य: दिनभर चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: भाग्य का साथ मिलेगा। टारगेट समय पर पूरा होगा।

धन: आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा।

लव: लव पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।

स्वास्थ्य: त्वचा की समस्या हो सकती है।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

तुला (Libra)

करियर: काम का बोझ अधिक रहेगा। शांति से निर्णय लें।

धन: पैसों के लेनदेन में सतर्क रहें।

लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक बीतेगा।

स्वास्थ्य: पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: कन्याओं को फल दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: ऑफिस में टीम वर्क से बड़ी सफलता मिलेगी।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

लव: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: विरोधियों से सावधान रहें। अपने काम से काम रखें।

धन: कर्ज या उधारी चुकाने में आसानी होगी।

लव: जीवनसाथी के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।

स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से सतर्क रहें।

उपाय: चने की दाल मंदिर में दान करें।

मकर (Capricorn)

करियर: आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी।

धन: शेयर बाजार या सट्टेबाज़ी से दूर रहें।

लव: लव पार्टनर के साथ यादगार पल बिताएंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे।

उपाय: शनिदेव के समक्ष दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से मतभेद हो सकता है।

धन: घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा।

लव: परिवार और लव लाइफ के बीच संतुलन रखें।

स्वास्थ्य: सेहत को लेकर चिंता रह सकती है।

उपाय: पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें।

मीन (Pisces)

करियर: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। काम की सराहना होगी।

धन: दोस्तों की मदद से आर्थिक लाभ संभव है।

लव: लव लाइफ के लिए दिन बेहतरीन है।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।

उपाय: केसर का तिलक लगाएं।