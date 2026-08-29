Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 31 अगस्त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 31 August 2026 : करियर: नई योजनाओं में प्रगति होगी। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।
लव: लव पार्टनर के साथ समझदारी से काम लें।
धन: अनपेक्षित खर्च पर नियंत्रण रखें। बजट संतुलित रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव व थकान से बचें।
उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों का फल मिलेगा। कार्यशैली में सुधार होगा।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।
धन: आर्थिक आवक अच्छी रहेगी। रुका पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: दूध एवं सफेद फूल अर्पित करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: बुद्धिमत्ता व संवाद कौशल से जटिल कार्य आसानी से पूरे होंगे।
लव: साथी के साथ सुखद समय बीतेगा।
धन: धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: भगवान शिव को शमी पत्र चढ़ाएं।
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर स्थिति नियंत्रण में रहेगी। वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा।
लव: लव लाइफ में सामंजस्य रहेगा।
धन: वित्तीय मामलों में सुधार होगा। खर्चों पर संतुलन रखें।
स्वास्थ्य: खानपान का विशेष ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
सिंह (Leo)
करियर: दफ़्तर की राजनीति से दूर रहकर अपने काम पर फोकस करें।
लव: जीवनसाथी से अपनी बात सौम्यता से कहें।
धन: अचानक खर्च सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक थकान रह सकती है।
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
कन्या (Virgo)
करियर: साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी। नए एग्रीमेंट संभव हैं।
लव: दांपत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। योग से लाभ होगा।
उपाय: शिव मंदिर में शहद अर्पित करें।
तुला (Libra)
करियर: अपनी मेहनत से विरोधियों को मात देंगे। लक्ष्य हासिल होंगे।
लव: छोटी बातों पर राई का पहाड़ न बनाएं।
धन: बजट बनाकर खर्च करें।
स्वास्थ्य: जोड़ों या पेट में हल्का तनाव संभव है।
उपाय: भगवान शिव को दूध अर्पित करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: बौद्धिक व रचनात्मक क्षमता से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी।
लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी।
धन: आर्थिक आवक बेहतर होगी।
स्वास्थ्य: दिनभर चुस्ती-फुर्ती रहेगी।
उपाय: शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं।
धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यस्थल पर शांति बनाए रखें। सहकर्मियों का सहयोग लें।
लव: पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा।
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च संभव है।
स्वास्थ्य: अपने खानपान पर ध्यान दें।
उपाय: भगवान शिव पर जल अर्पित करें।
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास और पराक्रम से कठिन काम भी आसान होंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: धन संचय में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: दिनभर स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: शिवजी पर काले तिल मिलाकर जल चढ़ाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यस्थल पर वाणी की सौम्यता और सही रणनीति से सफलता मिलेगी।
लव: जीवन साथी से भावनात्मक लगाव बढ़ेगा।
धन: धन आवक के नए रास्ते बनेंगे।
स्वास्थ्य: गले या दांत में समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर सफेद तिल अर्पित करें।
मीन (Pisces)
करियर: आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी। कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा।
लव: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करें।