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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 31 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 31 August horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (10:28 IST)
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मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 31 August 2026 : करियर: नई योजनाओं में प्रगति होगी। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।
लव: लव पार्टनर के साथ समझदारी से काम लें।
धन: अनपेक्षित खर्च पर नियंत्रण रखें। बजट संतुलित रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव व थकान से बचें। 
उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों का फल मिलेगा। कार्यशैली में सुधार होगा।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।
धन: आर्थिक आवक अच्छी रहेगी। रुका पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: दूध एवं सफेद फूल अर्पित करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: बुद्धिमत्ता व संवाद कौशल से जटिल कार्य आसानी से पूरे होंगे।
लव: साथी के साथ सुखद समय बीतेगा।
धन: धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: भगवान शिव को शमी पत्र चढ़ाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर स्थिति नियंत्रण में रहेगी। वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा।
लव: लव लाइफ में सामंजस्य रहेगा।
धन: वित्तीय मामलों में सुधार होगा। खर्चों पर संतुलन रखें।
स्वास्थ्य: खानपान का विशेष ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: दफ़्तर की राजनीति से दूर रहकर अपने काम पर फोकस करें।
लव: जीवनसाथी से अपनी बात सौम्यता से कहें।
धन: अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: शारीरिक थकान रह सकती है।
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी। नए एग्रीमेंट संभव हैं।
लव: दांपत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। योग से लाभ होगा।
उपाय: शिव मंदिर में शहद अर्पित करें।
 
तुला (Libra)
करियर: अपनी मेहनत से विरोधियों को मात देंगे। लक्ष्य हासिल होंगे।
लव: छोटी बातों पर राई का पहाड़ न बनाएं।
धन: बजट बनाकर खर्च करें।
स्वास्थ्य: जोड़ों या पेट में हल्का तनाव संभव है। 
उपाय: भगवान शिव को दूध अर्पित करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: बौद्धिक व रचनात्मक क्षमता से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी।
लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी।
धन: आर्थिक आवक बेहतर होगी। 
स्वास्थ्य: दिनभर चुस्ती-फुर्ती रहेगी।
उपाय: शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यस्थल पर शांति बनाए रखें। सहकर्मियों का सहयोग लें।
लव: पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा।
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च संभव है।
स्वास्थ्य: अपने खानपान पर ध्यान दें।
उपाय: भगवान शिव पर जल अर्पित करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास और पराक्रम से कठिन काम भी आसान होंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: धन संचय में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: दिनभर स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: शिवजी पर काले तिल मिलाकर जल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यस्‍थल पर वाणी की सौम्यता और सही रणनीति से सफलता मिलेगी।
लव: जीवन साथी से भावनात्मक लगाव बढ़ेगा।
धन: धन आवक के नए रास्ते बनेंगे।
स्वास्थ्य: गले या दांत में समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर सफेद तिल अर्पित करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी। कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा।
लव: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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