Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 31 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 31 August 2026 : करियर: नई योजनाओं में प्रगति होगी। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।

लव: लव पार्टनर के साथ समझदारी से काम लें।

धन: अनपेक्षित खर्च पर नियंत्रण रखें। बजट संतुलित रखें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव व थकान से बचें।

उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों का फल मिलेगा। कार्यशैली में सुधार होगा।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।

धन: आर्थिक आवक अच्छी रहेगी। रुका पैसा मिल सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: दूध एवं सफेद फूल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: बुद्धिमत्ता व संवाद कौशल से जटिल कार्य आसानी से पूरे होंगे।

लव: साथी के साथ सुखद समय बीतेगा।

धन: धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।

उपाय: भगवान शिव को शमी पत्र चढ़ाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर स्थिति नियंत्रण में रहेगी। वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा।

लव: लव लाइफ में सामंजस्य रहेगा।

धन: वित्तीय मामलों में सुधार होगा। खर्चों पर संतुलन रखें।

स्वास्थ्य: खानपान का विशेष ध्यान रखें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: दफ़्तर की राजनीति से दूर रहकर अपने काम पर फोकस करें।

लव: जीवनसाथी से अपनी बात सौम्यता से कहें।

धन: अचानक खर्च सामने आ सकते हैं।

स्वास्थ्य: शारीरिक थकान रह सकती है।

उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।

कन्या (Virgo)

करियर: साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी। नए एग्रीमेंट संभव हैं।

लव: दांपत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। योग से लाभ होगा।

उपाय: शिव मंदिर में शहद अर्पित करें।

तुला (Libra)

करियर: अपनी मेहनत से विरोधियों को मात देंगे। लक्ष्य हासिल होंगे।

लव: छोटी बातों पर राई का पहाड़ न बनाएं।

धन: बजट बनाकर खर्च करें।

स्वास्थ्य: जोड़ों या पेट में हल्का तनाव संभव है।

उपाय: भगवान शिव को दूध अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: बौद्धिक व रचनात्मक क्षमता से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी।

लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी।

धन: आर्थिक आवक बेहतर होगी।

स्वास्थ्य: दिनभर चुस्ती-फुर्ती रहेगी।

उपाय: शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यस्थल पर शांति बनाए रखें। सहकर्मियों का सहयोग लें।

लव: पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा।

धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च संभव है।

स्वास्थ्य: अपने खानपान पर ध्यान दें।

उपाय: भगवान शिव पर जल अर्पित करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास और पराक्रम से कठिन काम भी आसान होंगे।

लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: धन संचय में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: दिनभर स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: शिवजी पर काले तिल मिलाकर जल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्‍थल पर वाणी की सौम्यता और सही रणनीति से सफलता मिलेगी।

लव: जीवन साथी से भावनात्मक लगाव बढ़ेगा।

धन: धन आवक के नए रास्ते बनेंगे।

स्वास्थ्य: गले या दांत में समस्या हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर सफेद तिल अर्पित करें।

मीन (Pisces)

करियर: आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी। कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा।

लव: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।

उपाय: भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करें।