Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 28 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today Horoscope Rashifal 28 August 2026 : करियर: नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, कार्यक्षमता से अधिकारियों को प्रभावित करेंगे।

लव: साथी के साथ तालमेल बेहतर होगा।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। दिनभर ऊर्जावान रहेंगे।

उपाय: हनुमान जी को चोला अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में भावुकता में निर्णय लेने से बचें। कामकाज में सावधानी बरतें।

लव: संवादहीनता से गलतफहमी हो सकती है।

धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें। पेट संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए दिन श्रेष्ठ है। सीनियर्स का मार्गदर्शन मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। मन प्रसन्न रहेगा।

धन: आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: दफ़्तर में अपनी वाणी पर संयम रखें और विवादों से दूर रहें।

लव: पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। अपनों का साथ मिलेगा।

धन: लेनदेन में सतर्कता बरतें। अनावश्यक व्यय से बचें।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व क्षमता का लोहा माना जाएगा। पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

लव: जीवनसाथी के साथ सुखद यात्रा के योग हैं।

धन: आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा। नया निवेश लाभदायक रहेगा।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। उत्साह बना रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: एकाग्रता से काम करें। अपना काम समय पर पूरा करें।

लव: पार्टनर का संबल मिलेगा। आपसी समझ बढ़ेगी।

धन: वित्तीय मामलों में संतुलन बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द या थकान रह सकती है।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

तुला (Libra)

करियर: नए और रचनात्मक विचारों से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी।

धन: धन का प्रवाह अच्छा रहेगा आकस्मिक लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।

उपाय: किसी जरूरतमंद को चावल दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर अधिकारों में वृद्धि होगी, प्रभाव बढ़ेगा।

लव: परिजनों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा।

धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: यात्राओं के जरिए करियर में नए अवसर मिलेंगे। नई नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है।

लव: लव पार्टनर से रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी।

स्वास्थ्य: पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव हो सकता है।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

मकर (Capricorn)

करियर: ऑफिस की राजनीति से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान दें।

लव: मीठी वाणी से रिश्तेदार प्रभावित होंगे।

धन: पैसों से जुड़े समझौतों में लिखित दस्तावेज़ जरूर बनाएं।

स्वास्थ्य: दांत से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: शाम को पीपल के पास दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे।

लव: दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।

धन: आय में वृद्धि होगी, वित्तीय स्थिति सुधरेगी।

स्वास्थ्य: तनाव से बचें। ध्यान का सहारा लें।

उपाय: बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें।

मीन (Pisces)

करियर: किसी बड़े फैसले को लेने में जल्दबाजी न करें। कार्यस्थल पर एकाग्रता बनाए रखें।

लव: पुरानी बातों को लेकर बहस से बचें।

धन: बजट संतुलित रखें। अप्रत्याशित खर्च आ सकते हैं।

स्वास्थ्य: अनिद्रा व मानसिक उलझन से बचें।

उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।