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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (00:01 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 28 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 28 August horoscope
Written By: चेतन गौड़
Published: Fri, 28 Aug 2026 (00:01 IST)
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मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 28 August 2026 : करियर: नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, कार्यक्षमता से अधिकारियों को प्रभावित करेंगे।
लव: साथी के साथ तालमेल बेहतर होगा। 
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। दिनभर ऊर्जावान रहेंगे। 
उपाय: हनुमान जी को चोला अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में भावुकता में निर्णय लेने से बचें। कामकाज में सावधानी बरतें।
लव: संवादहीनता से गलतफहमी हो सकती है।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें। पेट संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए दिन श्रेष्ठ है। सीनियर्स का मार्गदर्शन मिलेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। मन प्रसन्न रहेगा।
धन: आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: दफ़्तर में अपनी वाणी पर संयम रखें और विवादों से दूर रहें।
लव: पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। अपनों का साथ मिलेगा।
धन: लेनदेन में सतर्कता बरतें। अनावश्यक व्यय से बचें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: नेतृत्व क्षमता का लोहा माना जाएगा। पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
लव: जीवनसाथी के साथ सुखद यात्रा के योग हैं।
धन: आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा। नया निवेश लाभदायक रहेगा।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। उत्साह बना रहेगा।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: एकाग्रता से काम करें। अपना काम समय पर पूरा करें।
लव: पार्टनर का संबल मिलेगा। आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: वित्तीय मामलों में संतुलन बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द या थकान रह सकती है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: नए और रचनात्मक विचारों से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी।
धन: धन का प्रवाह अच्छा रहेगा आकस्मिक लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय: किसी जरूरतमंद को चावल दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर अधिकारों में वृद्धि होगी, प्रभाव बढ़ेगा।
लव: परिजनों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा।
धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: यात्राओं के जरिए करियर में नए अवसर मिलेंगे। नई नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है।
लव: लव पार्टनर से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी।
स्वास्थ्य: पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव हो सकता है।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: ऑफिस की राजनीति से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान दें।
लव: मीठी वाणी से रिश्तेदार प्रभावित होंगे।
धन: पैसों से जुड़े समझौतों में लिखित दस्तावेज़ जरूर बनाएं।
स्वास्थ्य: दांत से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: शाम को पीपल के पास दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे।
लव: दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: आय में वृद्धि होगी, वित्तीय स्थिति सुधरेगी।
स्वास्थ्य: तनाव से बचें। ध्यान का सहारा लें।
उपाय: बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: किसी बड़े फैसले को लेने में जल्दबाजी न करें। कार्यस्थल पर एकाग्रता बनाए रखें।
लव: पुरानी बातों को लेकर बहस से बचें।
धन: बजट संतुलित रखें। अप्रत्याशित खर्च आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: अनिद्रा व मानसिक उलझन से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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