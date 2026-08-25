Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 26 अगस्त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 26 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर ध्यान देंगे।
लव: पार्टनर के साथ किसी भविष्य की योजना पर बातचीत हो सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रखने के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन थकान हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी चमेली का तेल अर्पित करें।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: काम में स्थिरता रहेगी। आपकी व्यावहारिक सोच और अनुशासन से वरिष्ठ प्रभावित हो सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे।
धन: आय सामान्य से बेहतर रह सकती है। बचत बढ़ाने का मौका मिलेगा।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी छोटी परेशानी हो सकती है।
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: संचार और बातचीत के माध्यम से काम में अवसर मिलेंगे।
लव: पार्टनर के साथ खुलकर बात करने से पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है।
धन: आमदनी के नए रास्तों पर विचार कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और बेचैनी से बचें।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। वरिष्ठ की सलाह उपयोगी रहेगी।
लव: भावनात्मक रूप से पार्टनर के करीब महसूस करेंगे।
धन: खर्च और आय का संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
स्वास्थ्य: तनाव और नींद की कमी परेशान कर सकती है।
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
सिंह राशि (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। नेतृत्व क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा।
लव: लव पार्टनर आपकी व्यस्तता को लेकर नाराज हो सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन अधिक खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: एसिडिटी या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है।
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में बारीकी सफलता की कुंजी होगी। व्यवस्थित कार्यशैली की सराहना हो सकती है।
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। बचत के लिए दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या से बचने का ध्यान रखें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
तुला राशि (Libra)
करियर: सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: पार्टनर के प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी।
धन: धन की स्थिति सामान्य से अच्छी रह सकती है।
स्वास्थ्य: गर्दन और कमर में खिंचाव हो सकता है।
उपाय: भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में एकाग्रता मजबूत रहेगी। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।
लव: रिश्ते में भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है, लेकिन धन की सुरक्षा पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम रहेगा। दिनचर्या बनाए रखें।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। शिक्षा से जुड़े लोगों को फायदा होगा।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा।
धन: आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। निवेश में जल्दबाजी न करें।
स्वास्थ्य: अत्यधिक काम से थकान हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: काम पर फोकस अच्छा रहेगा। जिम्मेदारियों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करेंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ बातचीत हो सकती है।
धन: वित्तीय स्थिति संतुलित रहेगी। बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: शरीर में थकान या जकड़न हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में नए विचारों और तकनीक का इस्तेमाल आपको दूसरों से आगे कर सकता है।
लव: लव पार्टनर के साथ दोस्ताना माहौल रहेगा।
धन: आमदनी बढ़ाने के नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक सक्रियता अधिक रहेगी। पर्याप्त आराम करें।
उपाय: शिव मंदिर में तिल का दान करें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: आपकी रचनात्मकता और मेहनत का लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में भूमिका बढ़ेगी।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी। परिवार का भी सहयोग मिलेगा।
धन: धन लाभ के अवसर बनेंगे। खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: पर्याप्त पानी पिएं और नींद पूरी करें।
उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें।