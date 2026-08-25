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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 26 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 26 August horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (10:12 IST)
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मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 26 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर ध्यान देंगे। 
लव: पार्टनर के साथ किसी भविष्य की योजना पर बातचीत हो सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रखने के अवसर मिलेंगे।
स्‍वास्‍थ्य: सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन थकान हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी चमेली का तेल अर्पित करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: काम में स्थिरता रहेगी। आपकी व्यावहारिक सोच और अनुशासन से वरिष्ठ प्रभावित हो सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे।
धन: आय सामान्य से बेहतर रह सकती है। बचत बढ़ाने का मौका मिलेगा।
स्‍वास्‍थ्य: पेट संबंधी छोटी परेशानी हो सकती है।
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: संचार और बातचीत के माध्यम से काम में अवसर मिलेंगे।
लव: पार्टनर के साथ खुलकर बात करने से पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है।
धन: आमदनी के नए रास्तों पर विचार कर सकते हैं।
स्‍वास्‍थ्य: मानसिक तनाव और बेचैनी से बचें।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। वरिष्ठ की सलाह उपयोगी रहेगी।
लव: भावनात्मक रूप से पार्टनर के करीब महसूस करेंगे।
धन: खर्च और आय का संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
स्‍वास्‍थ्य: तनाव और नींद की कमी परेशान कर सकती है।
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
 
सिंह राशि (Leo) 
करियर: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। नेतृत्व क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा।
लव: लव पार्टनर आपकी व्यस्तता को लेकर नाराज हो सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन अधिक खर्च हो सकता है।
स्‍वास्‍थ्य: एसिडिटी या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है।
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में बारीकी सफलता की कुंजी होगी। व्यवस्थित कार्यशैली की सराहना हो सकती है।
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। 
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। बचत के लिए दिन अच्छा है।
स्‍वास्‍थ्य: पाचन संबंधी समस्या से बचने का ध्‍यान रखें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 
तुला राशि (Libra) 
करियर: सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: पार्टनर के प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी।
धन: धन की स्थिति सामान्य से अच्छी रह सकती है।
स्‍वास्‍थ्य: गर्दन और कमर में खिंचाव हो सकता है।
उपाय: भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio) 
करियर: कार्यक्षेत्र में एकाग्रता मजबूत रहेगी। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।
लव: रिश्ते में भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है, लेकिन धन की सुरक्षा पर ध्यान दें।
स्‍वास्‍थ्य: मानसिक तनाव कम रहेगा। दिनचर्या बनाए रखें।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।
 
धनु राशि (Sagittarius) 
करियर: कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। शिक्षा से जुड़े लोगों को फायदा होगा।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा।
धन: आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। निवेश में जल्दबाजी न करें।
स्‍वास्‍थ्य: अत्यधिक काम से थकान हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
मकर राशि (Capricorn) 
करियर: काम पर फोकस अच्छा रहेगा। जिम्मेदारियों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करेंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ बातचीत हो सकती है।
धन: वित्तीय स्थिति संतुलित रहेगी। बजट बनाकर चलें।
स्‍वास्‍थ्य: शरीर में थकान या जकड़न हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius) 
करियर: कार्यक्षेत्र में नए विचारों और तकनीक का इस्तेमाल आपको दूसरों से आगे कर सकता है।
लव: लव पार्टनर के साथ दोस्ताना माहौल रहेगा।
धन: आमदनी बढ़ाने के नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं।
स्‍वास्‍थ्य: मानसिक सक्रियता अधिक रहेगी। पर्याप्त आराम करें।
उपाय: शिव मंदिर में तिल का दान करें।
 
मीन राशि (Pisces) 
करियर: आपकी रचनात्मकता और मेहनत का लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में भूमिका बढ़ेगी। 
लव: प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी। परिवार का भी सहयोग मिलेगा।
धन: धन लाभ के अवसर बनेंगे। खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्‍वास्‍थ्य: पर्याप्त पानी पिएं और नींद पूरी करें।
उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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