Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 21 अगस्त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 21 August 2026 : करियर: काम का दबाव और अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें।
लव: पार्टनर के साथ अहंकार या जिद से बचें।
धन: यात्रा के दौरान धन हानि की संभावना है।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द और नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी का स्मरण करें।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: दिन काफी अनुकूल रह सकता है। काम को आगे बढ़ाने के लिए समय उपयोगी है।
लव: रिश्ते में अपनापन और सकारात्मकता बढ़ेगी।
धन: परिवार में किसी शुभ आयोजन पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: काम में संचार और समझदारी की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। एकाग्रता से परिणाम बेहतर होंगे।
लव: पार्टनर से खुलकर बातचीत करें।
धन: आमदनी सामान्य रह सकती है। खरीदारी पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान और बेचैनी से बचें।
उपाय: भगवान विष्णु का स्मरण करें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: नौकरी के मोर्चे पर दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। विवाद के बजाय अपने काम पर ध्यान दें।
लव: पारिवारिक मामलों के कारण पार्टनर के साथ तनाव हो सकता है।
धन: अनावश्यक खर्च आर्थिक स्थिति पर दबाव डाल सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव जैसी परेशानियां हो सकती हैं।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
सिंह राशि (Leo)
करियर: काम में गलती होने की आशंका है। अतिरिक्त काम का दबाव भी महसूस हो सकता है।
लव: अपने पार्टनर से शांतिपूर्वक बातचीत करें।
धन: अपनी गैर जरूरी खरीदारी से बचें।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है।
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: काम की गति कुछ धीमी हो सकती है। लंबित कार्यों को पूरा करें।।
लव: पार्टनर के साथ शांत और दोस्ताना रवैया रखें।
धन: धन की कुछ हानि संभव है। स्वास्थ्य संबंधी खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: तनाव के कारण पैरों में दर्द हो सकता है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
तुला राशि (Libra)
करियर: कार्यस्थल पर संवाद को लेकर सावधानी जरूरी है। विवाद को बातचीत से सुलझाएं।
लव: पार्टनर पर भरोसा बनाए रखने पर रिश्ता बेहतर रहेगा।
धन: धन का प्रवाह सीमित रह सकता है। अनावश्यक खर्च रोकें।
स्वास्थ्य: कंधे में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: काम में छोटी गलतियां परेशानी पैदा कर सकती हैं। अतिरिक्त सावधानी रखें।
लव: पार्टनर के साथ विचारों में अंतर हो सकता है।
धन: अतिरिक्त खर्च से बजट प्रभावित हो सकता है।
स्वास्थ्य: बेचैनी और तनाव महसूस हो सकता है।
उपाय: ॐ हनुमते नमः का जाप करें।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: काम में सफलता के लिए अच्छी योजना जरूरी है। बिना योजना के देरी हो सकती है।
लव: मानसिक उलझन पार्टनर के साथ बहस का कारण बन सकती है।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। खरीदारी से पहले सोचें।
स्वास्थ्य: दांत से जुड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। काम को चरणबद्ध तरीके से पूरा करें।
लव: लव पार्टनर को समय दें और खुलकर बात करें।
धन: आय और खर्च के बीच संतुलन जरूरी है।
स्वास्थ्य: थकान और तनाव को नजरअंदाज न करें।
उपाय: शनिदेव का स्मरण करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: आत्मविश्वास के साथ काम करने पर कठिन कार्य भी जल्दी पूरे हो सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ भरोसा मजबूत करने की जरूरत है।
धन: आर्थिक लाभ की संभावना है। साथ ही बचत बढ़ सकती है।
स्वास्थ्य: शारीरिक-मानसिक स्थिति संतुलित रहेगी।
उपाय: भगवान शिव का ध्यान करें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: काम में नई संभावनाएं मिल सकती हैं। नए अवसर आपको उत्साहित करेंगे।
लव: पार्टनर के साथ प्रेम और समझदारी बढ़ेगी।
धन: आर्थिक रूप से दिन मजबूत रह सकता है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह अच्छा रहेगा।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।