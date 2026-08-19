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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (07:03 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 21 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 21 August horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (11:10 IST)
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मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 21 August 2026 : करियर: काम का दबाव और अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें।
लव: पार्टनर के साथ अहंकार या जिद से बचें।
धन: यात्रा के दौरान धन हानि की संभावना है।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द और नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी का स्मरण करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: दिन काफी अनुकूल रह सकता है। काम को आगे बढ़ाने के लिए समय उपयोगी है। 
लव: रिश्ते में अपनापन और सकारात्मकता बढ़ेगी।
धन: परिवार में किसी शुभ आयोजन पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: काम में संचार और समझदारी की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। एकाग्रता से परिणाम बेहतर होंगे।
लव: पार्टनर से खुलकर बातचीत करें।
धन: आमदनी सामान्य रह सकती है। खरीदारी पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान और बेचैनी से बचें।
उपाय: भगवान विष्णु का स्मरण करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: नौकरी के मोर्चे पर दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। विवाद के बजाय अपने काम पर ध्यान दें।
लव: पारिवारिक मामलों के कारण पार्टनर के साथ तनाव हो सकता है। 
धन: अनावश्यक खर्च आर्थिक स्थिति पर दबाव डाल सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव जैसी परेशानियां हो सकती हैं।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: काम में गलती होने की आशंका है। अतिरिक्त काम का दबाव भी महसूस हो सकता है।
लव: अपने पार्टनर से शांतिपूर्वक बातचीत करें।
धन: अपनी गैर जरूरी खरीदारी से बचें।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है।
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: काम की गति कुछ धीमी हो सकती है। लंबित कार्यों को पूरा करें।।
लव: पार्टनर के साथ शांत और दोस्ताना रवैया रखें।
धन: धन की कुछ हानि संभव है। स्वास्थ्य संबंधी खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: तनाव के कारण पैरों में दर्द हो सकता है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: कार्यस्थल पर संवाद को लेकर सावधानी जरूरी है। विवाद को बातचीत से सुलझाएं। 
लव: पार्टनर पर भरोसा बनाए रखने पर रिश्ता बेहतर रहेगा।
धन: धन का प्रवाह सीमित रह सकता है। अनावश्यक खर्च रोकें।
स्वास्थ्य: कंधे में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: काम में छोटी गलतियां परेशानी पैदा कर सकती हैं। अतिरिक्त सावधानी रखें। 
लव: पार्टनर के साथ विचारों में अंतर हो सकता है।
धन: अतिरिक्त खर्च से बजट प्रभावित हो सकता है।
स्वास्थ्य: बेचैनी और तनाव महसूस हो सकता है। 
उपाय: ॐ हनुमते नमः का जाप करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: काम में सफलता के लिए अच्छी योजना जरूरी है। बिना योजना के देरी हो सकती है। 
लव: मानसिक उलझन पार्टनर के साथ बहस का कारण बन सकती है।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। खरीदारी से पहले सोचें।
स्वास्थ्य: दांत से जुड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। काम को चरणबद्ध तरीके से पूरा करें।
लव: लव पार्टनर को समय दें और खुलकर बात करें।
धन: आय और खर्च के बीच संतुलन जरूरी है।
स्वास्थ्य: थकान और तनाव को नजरअंदाज न करें।
उपाय: शनिदेव का स्मरण करें।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: आत्मविश्वास के साथ काम करने पर कठिन कार्य भी जल्दी पूरे हो सकते हैं। 
लव: पार्टनर के साथ भरोसा मजबूत करने की जरूरत है।
धन: आर्थिक लाभ की संभावना है। साथ ही बचत बढ़ सकती है।
स्वास्थ्य: शारीरिक-मानसिक स्थिति संतुलित रहेगी।
उपाय: भगवान शिव का ध्यान करें। 
 
मीन राशि (Pisces) 
करियर: काम में नई संभावनाएं मिल सकती हैं। नए अवसर आपको उत्साहित करेंगे। 
लव: पार्टनर के साथ प्रेम और समझदारी बढ़ेगी।
धन: आर्थिक रूप से दिन मजबूत रह सकता है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह अच्छा रहेगा।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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