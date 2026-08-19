Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 21 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today Horoscope Rashifal 21 August 2026 : करियर: काम का दबाव और अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें।

लव: पार्टनर के साथ अहंकार या जिद से बचें।

धन: यात्रा के दौरान धन हानि की संभावना है।

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द और नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

उपाय: हनुमान जी का स्मरण करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: दिन काफी अनुकूल रह सकता है। काम को आगे बढ़ाने के लिए समय उपयोगी है।

लव: रिश्ते में अपनापन और सकारात्मकता बढ़ेगी।

धन: परिवार में किसी शुभ आयोजन पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है।

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: काम में संचार और समझदारी की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। एकाग्रता से परिणाम बेहतर होंगे।

लव: पार्टनर से खुलकर बातचीत करें।

धन: आमदनी सामान्य रह सकती है। खरीदारी पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान और बेचैनी से बचें।

उपाय: भगवान विष्णु का स्मरण करें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: नौकरी के मोर्चे पर दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। विवाद के बजाय अपने काम पर ध्यान दें।

लव: पारिवारिक मामलों के कारण पार्टनर के साथ तनाव हो सकता है।

धन: अनावश्यक खर्च आर्थिक स्थिति पर दबाव डाल सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव जैसी परेशानियां हो सकती हैं।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: काम में गलती होने की आशंका है। अतिरिक्त काम का दबाव भी महसूस हो सकता है।

लव: अपने पार्टनर से शांतिपूर्वक बातचीत करें।

धन: अपनी गैर जरूरी खरीदारी से बचें।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है।

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: काम की गति कुछ धीमी हो सकती है। लंबित कार्यों को पूरा करें।।

लव: पार्टनर के साथ शांत और दोस्ताना रवैया रखें।

धन: धन की कुछ हानि संभव है। स्वास्थ्य संबंधी खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: तनाव के कारण पैरों में दर्द हो सकता है।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

तुला राशि (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर संवाद को लेकर सावधानी जरूरी है। विवाद को बातचीत से सुलझाएं।

लव: पार्टनर पर भरोसा बनाए रखने पर रिश्ता बेहतर रहेगा।

धन: धन का प्रवाह सीमित रह सकता है। अनावश्यक खर्च रोकें।

स्वास्थ्य: कंधे में दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: काम में छोटी गलतियां परेशानी पैदा कर सकती हैं। अतिरिक्त सावधानी रखें।

लव: पार्टनर के साथ विचारों में अंतर हो सकता है।

धन: अतिरिक्त खर्च से बजट प्रभावित हो सकता है।

स्वास्थ्य: बेचैनी और तनाव महसूस हो सकता है।

उपाय: ॐ हनुमते नमः का जाप करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: काम में सफलता के लिए अच्छी योजना जरूरी है। बिना योजना के देरी हो सकती है।

लव: मानसिक उलझन पार्टनर के साथ बहस का कारण बन सकती है।

धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। खरीदारी से पहले सोचें।

स्वास्थ्य: दांत से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। काम को चरणबद्ध तरीके से पूरा करें।

लव: लव पार्टनर को समय दें और खुलकर बात करें।

धन: आय और खर्च के बीच संतुलन जरूरी है।

स्वास्थ्य: थकान और तनाव को नजरअंदाज न करें।

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: आत्मविश्वास के साथ काम करने पर कठिन कार्य भी जल्दी पूरे हो सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ भरोसा मजबूत करने की जरूरत है।

धन: आर्थिक लाभ की संभावना है। साथ ही बचत बढ़ सकती है।

स्वास्थ्य: शारीरिक-मानसिक स्थिति संतुलित रहेगी।

उपाय: भगवान शिव का ध्यान करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: काम में नई संभावनाएं मिल सकती हैं। नए अवसर आपको उत्साहित करेंगे।

लव: पार्टनर के साथ प्रेम और समझदारी बढ़ेगी।

धन: आर्थिक रूप से दिन मजबूत रह सकता है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह अच्छा रहेगा।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।