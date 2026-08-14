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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 15 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 15 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 15 August horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (10:20 IST)
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मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 15 August 2026 : करियर: शनिवार का दिन तकनीकी और मैनेजमेंट क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छा रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी देशभक्ति या सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। रिश्ते में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। जोखिमभरे निवेश से आज बचें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। अपने काम को निष्ठा से पूरा करेंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा। 
धन: भूमि या वाहन से जुड़े सौदों में लाभ के योग हैं। पैसों की आवक बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। 
उपाय: शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: छोटे व्यवसायियों के लिए दिन लाभप्रद रहेगा। नेटवर्किंग से नए व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ हल्की-फुल्की नोंकझोंक संभव है।
धन: आर्थिक लेनदेन में सतर्कता बरतें। बजट के अनुसार ही खरीदारी करें।
स्वास्थ्य: गले में खराश की समस्या हो सकती है। ठंडी चीजों से परहेज करें।
उपाय: पक्षियों को काले तिल और बाजरा डालें।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर अचानक जिम्मेदारी बढ़ सकती है। धैर्य से काम लें। 
लव: रिश्तों में भावुकता बनी रहेगी। पार्टनर से अपने दिल की बात शेयर करने के लिए अच्छा दिन है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। बैंक या लोन से जुड़े काम पूरे होंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें।
उपाय: पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: सरकारी या प्रशासनिक काम से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
लव: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन मनोरंजन पर खर्च भी अधिक हो सकता है।
स्वास्थ्य: दिनभर चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: रिसर्च, अकाउंट्स और एनालिसिस से जुड़े लोगों के लिए दिन फलदायी रहेगा। 
लव: पार्टनर के साथ किसी गलतफहमी को लंबा न खींचें। खुलकर संवाद करना ही बेहतर होगा।
धन: बचत की योजनाएं सफल होंगी। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने में कामयाब रहेंगे।
स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: किसी जरूरतमंद को काले कपड़े का दान करें।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: टीम वर्क से काम करने पर बड़े परिणाम मिलेंगे। सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। वित्तीय मामलों में स्थिरता महसूस होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें। 
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। एक-दूसरे पर विश्वास और मजबूत होगा।
धन: अचल संपत्ति या पुराने निवेश से वित्तीय लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: कमर या जोड़ों में हल्का खिंचाव हो सकता है।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार होगी। उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधियों में समय बिता सकते हैं।
धन: प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। 
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: आज का दिन आपकी राशि के लिए विशेष रहेगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा और कार्यक्षेत्र में दबदबा बढ़ेगा।
लव: व्यावहारिक दृष्टिकोण रिश्तों को मजबूत बनाएगा।
धन: धन का प्रवाह अच्छा रहेगा। नए सौदे होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: नवोन्मेषी विचारों से काम में गति आएगी। सहकर्मी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे।
लव: सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से जान-पहचान हो सकती है।
धन: वित्तीय लेनदेन में स्पष्टता रखें। फिजूलखर्च से बचना ही समझदारी होगी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर होगा।
उपाय: शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें। 
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: रचनात्मक और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों को पहचान मिलेगी। काम समय पर पूरे होंगे।
लव: पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। एक-दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखेंगे।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। फंसा हुआ पैसा निकल सकता है।
स्वास्थ्य: मौसमी बदलावों से सावधान रहें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं। 
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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