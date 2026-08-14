Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 15 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 15 August 2026 : करियर: शनिवार का दिन तकनीकी और मैनेजमेंट क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छा रहेगा।

लव: पार्टनर के साथ किसी देशभक्ति या सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। रिश्ते में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। जोखिमभरे निवेश से आज बचें।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। अपने काम को निष्ठा से पूरा करेंगे।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा।

धन: भूमि या वाहन से जुड़े सौदों में लाभ के योग हैं। पैसों की आवक बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: छोटे व्यवसायियों के लिए दिन लाभप्रद रहेगा। नेटवर्किंग से नए व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ हल्की-फुल्की नोंकझोंक संभव है।

धन: आर्थिक लेनदेन में सतर्कता बरतें। बजट के अनुसार ही खरीदारी करें।

स्वास्थ्य: गले में खराश की समस्या हो सकती है। ठंडी चीजों से परहेज करें।

उपाय: पक्षियों को काले तिल और बाजरा डालें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर अचानक जिम्मेदारी बढ़ सकती है। धैर्य से काम लें।

लव: रिश्तों में भावुकता बनी रहेगी। पार्टनर से अपने दिल की बात शेयर करने के लिए अच्छा दिन है।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। बैंक या लोन से जुड़े काम पूरे होंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें।

उपाय: पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

सिंह राशि (Leo)

करियर: सरकारी या प्रशासनिक काम से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

लव: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन मनोरंजन पर खर्च भी अधिक हो सकता है।

स्वास्थ्य: दिनभर चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी।

उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: रिसर्च, अकाउंट्स और एनालिसिस से जुड़े लोगों के लिए दिन फलदायी रहेगा।

लव: पार्टनर के साथ किसी गलतफहमी को लंबा न खींचें। खुलकर संवाद करना ही बेहतर होगा।

धन: बचत की योजनाएं सफल होंगी। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने में कामयाब रहेंगे।

स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: किसी जरूरतमंद को काले कपड़े का दान करें।

तुला राशि (Libra)

करियर: टीम वर्क से काम करने पर बड़े परिणाम मिलेंगे। सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।

लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। वित्तीय मामलों में स्थिरता महसूस होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।

लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। एक-दूसरे पर विश्वास और मजबूत होगा।

धन: अचल संपत्ति या पुराने निवेश से वित्तीय लाभ मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: कमर या जोड़ों में हल्का खिंचाव हो सकता है।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार होगी। उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा।

लव: पार्टनर के साथ धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधियों में समय बिता सकते हैं।

धन: प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: आज का दिन आपकी राशि के लिए विशेष रहेगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा और कार्यक्षेत्र में दबदबा बढ़ेगा।

लव: व्यावहारिक दृष्टिकोण रिश्तों को मजबूत बनाएगा।

धन: धन का प्रवाह अच्छा रहेगा। नए सौदे होने के योग हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

उपाय: 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: नवोन्मेषी विचारों से काम में गति आएगी। सहकर्मी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे।

लव: सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से जान-पहचान हो सकती है।

धन: वित्तीय लेनदेन में स्पष्टता रखें। फिजूलखर्च से बचना ही समझदारी होगी।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर होगा।

उपाय: शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: रचनात्मक और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों को पहचान मिलेगी। काम समय पर पूरे होंगे।

लव: पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। एक-दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखेंगे।

धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। फंसा हुआ पैसा निकल सकता है।

स्वास्थ्य: मौसमी बदलावों से सावधान रहें।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।