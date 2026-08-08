Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 10 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today 10 August horoscope in Hindi : करियर: सप्ताह की शुरुआत ऊर्जा और नए विचारों के साथ होगी।

लव: रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा।

धन: वित्तीय पक्ष सामान्य रहेगा।

स्वास्थ्य: ताजगी और स्फूर्ति महसूस करेंगे।

उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: दफ्तर या बिजनेस में अपने फैसलों को लेकर सतर्क रहें।

लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

धन: पैसों के लेनदेन में जल्दबाजी न करें।

स्वास्थ्य: मौसम के कारण सुस्ती हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग परदूध अर्पित करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और कार्यशैली की सराहना होगी।

लव: पार्टनर के साथ नजदीकी बढ़ेगी।

धन: आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तरअच्छा रहेगा।

उपाय: भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: ऑफिस में एकाग्रता बनाए रखें और दूसरों को दखल न दें।

लव: लव लाइफ में धैर्य से काम लें।

धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: सिरदर्द महसूस हो सकता है।

उपाय: 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

लव: लव लाइफ शानदार रहेगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

उपाय: शिवलिंग पर रोली अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: आपके काम की तारीफ होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।

धन: व्यापार के जरिए धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: शिव मंदिर में अक्षत चढ़ाएं।

तुला राशि (Libra)

करियर: दूर की यात्राओं या विदेशी संपर्कों से करियर में लाभ हो सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर होगी।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें।

लव: साथी के साथ बहस हो सकती है।

धन: धन के मामले में दिन मिलाजुला रहेगा।

स्वास्थ्य: वाहन ध्यान से चलाएं।

उपाय: शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: बिजनेस पार्टनर्स और क्लाइंट्स के साथ संबंध सुधरेंगे।

लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

धन: आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: अपनी मेहनत और लगन से आप चुनौतियों को पार कर लेंगे।

लव: समझदारी से रिश्ते में संतुलन बना रहेगा।

धन: आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें।

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द महसूस हो सकता है।

उपाय: शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: कला और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा।

लव: प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: स्फूर्ति और ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: शिवलिंग पर सफेद तिल अर्पित करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

लव: साथी का पूरा सहयोग मिलेगा।

धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।

कफ से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर दूध-शक्कर मिलाकर अर्पित करें।