Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 10 अगस्त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष राशि (Aries)
Today 10 August horoscope in Hindi : करियर: सप्ताह की शुरुआत ऊर्जा और नए विचारों के साथ होगी।
लव: रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा।
धन: वित्तीय पक्ष सामान्य रहेगा।
स्वास्थ्य: ताजगी और स्फूर्ति महसूस करेंगे।
उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: दफ्तर या बिजनेस में अपने फैसलों को लेकर सतर्क रहें।
लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।
धन: पैसों के लेनदेन में जल्दबाजी न करें।
स्वास्थ्य: मौसम के कारण सुस्ती हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग परदूध अर्पित करें।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और कार्यशैली की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के साथ नजदीकी बढ़ेगी।
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तरअच्छा रहेगा।
उपाय: भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: ऑफिस में एकाग्रता बनाए रखें और दूसरों को दखल न दें।
लव: लव लाइफ में धैर्य से काम लें।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द महसूस हो सकता है।
उपाय: 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें।
सिंह राशि (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
लव: लव लाइफ शानदार रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: शिवलिंग पर रोली अर्पित करें।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: आपके काम की तारीफ होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: व्यापार के जरिए धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: शिव मंदिर में अक्षत चढ़ाएं।
तुला राशि (Libra)
करियर: दूर की यात्राओं या विदेशी संपर्कों से करियर में लाभ हो सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर होगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें।
लव: साथी के साथ बहस हो सकती है।
धन: धन के मामले में दिन मिलाजुला रहेगा।
स्वास्थ्य: वाहन ध्यान से चलाएं।
उपाय: शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: बिजनेस पार्टनर्स और क्लाइंट्स के साथ संबंध सुधरेंगे।
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।
धन: आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करें।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: अपनी मेहनत और लगन से आप चुनौतियों को पार कर लेंगे।
लव: समझदारी से रिश्ते में संतुलन बना रहेगा।
धन: आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द महसूस हो सकता है।
उपाय: शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाएं।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: कला और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: स्फूर्ति और ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: शिवलिंग पर सफेद तिल अर्पित करें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।
लव: साथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।
कफ से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर दूध-शक्कर मिलाकर अर्पित करें।