  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 10 August horoscope in Hindi 2026
Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Monday, 10 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 10 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 10 August horoscope in Hindi 2026
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 8 Aug 2026 (17:33 IST)
google-news
मेष राशि (Aries)
Today 10 August horoscope in Hindi : करियर: सप्ताह की शुरुआत ऊर्जा और नए विचारों के साथ होगी।
लव: रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा।
धन: वित्तीय पक्ष सामान्य रहेगा।
स्वास्थ्य: ताजगी और स्फूर्ति महसूस करेंगे।
उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: दफ्तर या बिजनेस में अपने फैसलों को लेकर सतर्क रहें।
लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।
धन: पैसों के लेनदेन में जल्दबाजी न करें।
स्वास्थ्य: मौसम के कारण सुस्ती हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग परदूध अर्पित करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और कार्यशैली की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के साथ नजदीकी बढ़ेगी।
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तरअच्छा रहेगा।
उपाय: भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: ऑफिस में एकाग्रता बनाए रखें और दूसरों को दखल न दें।
लव: लव लाइफ में धैर्य से काम लें।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द महसूस हो सकता है।
उपाय: 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
लव: लव लाइफ शानदार रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: शिवलिंग पर रोली अर्पित करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: आपके काम की तारीफ होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: व्यापार के जरिए धन लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: शिव मंदिर में अक्षत चढ़ाएं।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: दूर की यात्राओं या विदेशी संपर्कों से करियर में लाभ हो सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर होगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें।
लव: साथी के साथ बहस हो सकती है।
धन: धन के मामले में दिन मिलाजुला रहेगा।
स्वास्थ्य: वाहन ध्यान से चलाएं। 
उपाय: शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: बिजनेस पार्टनर्स और क्लाइंट्स के साथ संबंध सुधरेंगे।
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।
धन: आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: अपनी मेहनत और लगन से आप चुनौतियों को पार कर लेंगे। 
लव: समझदारी से रिश्ते में संतुलन बना रहेगा।
धन: आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द महसूस हो सकता है।
उपाय: शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius) 
करियर: कला और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: स्फूर्ति और ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: शिवलिंग पर सफेद तिल अर्पित करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।
लव: साथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।
कफ से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर दूध-शक्कर मिलाकर अर्पित करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Horoscope: 10 से 15 अगस्त 2026 का साप्ताहिक राशिफल, जानें किस राशि को होगा लाभ और किसे नुकसान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

10 August Birthday: आपको 10 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 August Birthday: आपको 10 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!10 August Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 अगस्‍त, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 अगस्‍त, 2026)Today 10 August horoscope in Hindi : आज 10 अगस्‍त, 2026, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 अगस्‍त 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 अगस्‍त 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय10 August 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Horoscope: 10 से 15 अगस्त 2026 का साप्ताहिक राशिफल, जानें किस राशि को होगा लाभ और किसे नुकसान

Horoscope: 10 से 15 अगस्त 2026 का साप्ताहिक राशिफल, जानें किस राशि को होगा लाभ और किसे नुकसानयदि आप आने वाले सप्ताह की संभावनाओं, चुनौतियों और शुभ अवसरों के बारे में पहले से जानना चाहते हैं, तो 10 अगस्त से 15 अगस्त 2026 का यह साप्ताहिक राशिफल आपकी योजना बनाने में मददगार साबित होगा। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है...

09 August Birthday: आपको 9 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

09 August Birthday: आपको 9 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!09 August Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 9 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :