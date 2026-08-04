Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (5 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 5 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 5 August 2026 : करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और नए प्रोजेक्ट के लिए अच्छा दिन है।

लव: पार्टनर के साथ समझदारी और स्नेह बढ़ेगा।

धन: वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर सतर्कता बरतें। काम का बोझ हो सकता है।

लव: पार्टनर के साथ संवादहीनता से बचें।

धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: थकान की समस्या हो सकती है। पर्याप्त आराम लें।

उपाय: ॐ बुं बुधाय नमः का जाप करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: व्यापार और नौकरी दोनों में बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे।

लव: दोस्तों या पार्टनर के साथ सुखद समय बीतेगा।

धन: अचानक आर्थिक लाभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: मन प्रसन्न और शरीर ऊर्जावान रहेगा।

उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।

कर्क (Cancer)

करियर: अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और कार्यशैली की प्रशंसा होगी।

लव: आपके कामों में जीवनसाथी पूरा सहयोग रहेगा।

धन: शेयर बाजार या पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति महसूस करेंगे।

उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अटके काम पूरे होंगे।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।

स्वास्थ्य: नियमित योग और प्राणायाम को दिनचर्या में रखें।

उपाय: सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: काम में बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें।

लव: जीवनसाथी के साथ विवाद से बचें।

धन: उधारी देने या लेने से बचें।

स्वास्थ्य: पाचन की समस्‍या हो सकती है।

उपाय: गरीबों को हरी सब्जियों का दान करें।

तुला (Libra)

करियर: साझेदारी के बिजनेस में उत्तम सफलता मिलेगी।

लव: दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा।

धन: व्यावसायिक लेनदेन में लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ज्यादा भागदौड़ से बचें।

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।



वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत का फल मिलेगा।

लव: तकरार हो सकती है, समझदारी से काम लें।

धन: अनावश्यक चीजों पर पैसा लगाने से बचें।

स्वास्थ्य: गले में खराश हो सकती है। गुनगुने पानी का सेवन करें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: रचनात्मक और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए श्रेष्ठ समय है।

लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे।

धन: धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: श्री गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें।

लव: परिवार और पार्टनर के बीच तालमेल बिठाना होगा।

धन: घर-परिवार की जरूरतों पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: छाती या कफ से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

उपाय: गणेश जी को शमी पत्र चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा।

लव: भाई-बहनों और पार्टनर के साथ सुखद समय बीतेगा।

धन: छोटे प्रयासों से भी अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।

उपाय: किसी जरूरतमंद को कपड़ा दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: आपकी वाणी और संवाद कौशल से काम आसान होंगे।

लव: पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा।

धन: बचत योजनाओं में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें। स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें।

उपाय: ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें।