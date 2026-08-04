  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 5 August horoscope in Hindi 2026
Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 5 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (5 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 5 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 5 August 2026
Written By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (17:26 IST)
google-news
1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 5 August 2026 : करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और नए प्रोजेक्ट के लिए अच्छा दिन है।
लव: पार्टनर के साथ समझदारी और स्नेह बढ़ेगा।
धन: वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर सतर्कता बरतें। काम का बोझ हो सकता है।
लव: पार्टनर के साथ संवादहीनता से बचें।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: थकान की समस्या हो सकती है। पर्याप्त आराम लें।
उपाय: ॐ बुं बुधाय नमः का जाप करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: व्यापार और नौकरी दोनों में बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे।
लव: दोस्तों या पार्टनर के साथ सुखद समय बीतेगा।
धन: अचानक आर्थिक लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मन प्रसन्न और शरीर ऊर्जावान रहेगा।
उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और कार्यशैली की प्रशंसा होगी।
लव: आपके कामों में जीवनसाथी पूरा सहयोग रहेगा।
धन: शेयर बाजार या पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति महसूस करेंगे।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अटके काम पूरे होंगे।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।
स्वास्थ्य: नियमित योग और प्राणायाम को दिनचर्या में रखें।
उपाय: सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: काम में बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें।
लव: जीवनसाथी के साथ विवाद से बचें।
धन: उधारी देने या लेने से बचें।
स्वास्थ्य: पाचन की समस्‍या हो सकती है।
उपाय: गरीबों को हरी सब्जियों का दान करें। 
 
तुला (Libra)
करियर: साझेदारी के बिजनेस में उत्तम सफलता मिलेगी।
लव: दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: व्यावसायिक लेनदेन में लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ज्यादा भागदौड़ से बचें।
उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत का फल मिलेगा।
लव: तकरार हो सकती है, समझदारी से काम लें।
धन: अनावश्यक चीजों पर पैसा लगाने से बचें।
स्वास्थ्य: गले में खराश हो सकती है। गुनगुने पानी का सेवन करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: रचनात्मक और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए श्रेष्ठ समय है।
लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे।
धन: धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: श्री गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें।
लव: परिवार और पार्टनर के बीच तालमेल बिठाना होगा।
धन: घर-परिवार की जरूरतों पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: छाती या कफ से जुड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को शमी पत्र चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा।
लव: भाई-बहनों और पार्टनर के साथ सुखद समय बीतेगा।
धन: छोटे प्रयासों से भी अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।
उपाय: किसी जरूरतमंद को कपड़ा दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आपकी वाणी और संवाद कौशल से काम आसान होंगे।
लव: पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा।
धन: बचत योजनाओं में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें। स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें।
उपाय: ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
बुध का कर्क राशि में गोचर: इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा धन लाभ और सफलता

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

05 August Birthday: आपको 5 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

05 August Birthday: आपको 5 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!05 August Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 5 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (5 अगस्‍त, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (5 अगस्‍त, 2026)Today 5 August horoscope in Hindi : आज 5 अगस्‍त, 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 अगस्‍त 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 अगस्‍त 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय05 August 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

बुध का कर्क राशि में गोचर: इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा धन लाभ और सफलता

बुध का कर्क राशि में गोचर: इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा धन लाभ और सफलताबुद्धि, तर्क, संवाद और व्यापार के कारक ग्रह बुध 5 अगस्त 2026 को कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 5 तारीख और बुधवार का यह दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग कुछ विशेष राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित होने वाला है। अगर आपकी राशि भी इन 6 भाग्यशाली राशियों में शामिल है, तो आने वाला समय आपके करियर, आर्थिक स्थिति और मान-सम्मान में जबरदस्त उछाल लाने वाला है। आइए जानते हैं कि किन राशियों को बुध के इस गोचर से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है।

बुध का पुष्य नक्षत्र में गोचर: 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानें किसकी चमकेगी किस्मत

बुध का पुष्य नक्षत्र में गोचर: 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानें किसकी चमकेगी किस्मतबुध ग्रह ने 5 अगस्त 2026 को कर्क राशि में गोचर करेंगे इसके बाद वे 08 अगस्त को शनि के नक्षत्र पुष्‍य नक्षत्र में गोचर करेंगे। बुध ग्रह के पुष्‍य नक्षत्र में गोचर से 12 राशियों पर पड़ेगा शुभ और अशुभ प्रभाव, जानिए किस पर शुभ और किस पर अशुभ प्रभाव रहेगा।