Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (5 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 5 अगस्त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 5 August 2026 : करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और नए प्रोजेक्ट के लिए अच्छा दिन है।
लव: पार्टनर के साथ समझदारी और स्नेह बढ़ेगा।
धन: वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर सतर्कता बरतें। काम का बोझ हो सकता है।
लव: पार्टनर के साथ संवादहीनता से बचें।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: थकान की समस्या हो सकती है। पर्याप्त आराम लें।
उपाय: ॐ बुं बुधाय नमः का जाप करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: व्यापार और नौकरी दोनों में बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे।
लव: दोस्तों या पार्टनर के साथ सुखद समय बीतेगा।
धन: अचानक आर्थिक लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मन प्रसन्न और शरीर ऊर्जावान रहेगा।
उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
कर्क (Cancer)
करियर: अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और कार्यशैली की प्रशंसा होगी।
लव: आपके कामों में जीवनसाथी पूरा सहयोग रहेगा।
धन: शेयर बाजार या पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति महसूस करेंगे।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
सिंह (Leo)
करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अटके काम पूरे होंगे।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।
स्वास्थ्य: नियमित योग और प्राणायाम को दिनचर्या में रखें।
उपाय: सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें।
कन्या (Virgo)
करियर: काम में बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें।
लव: जीवनसाथी के साथ विवाद से बचें।
धन: उधारी देने या लेने से बचें।
स्वास्थ्य: पाचन की समस्या हो सकती है।
उपाय: गरीबों को हरी सब्जियों का दान करें।
तुला (Libra)
करियर: साझेदारी के बिजनेस में उत्तम सफलता मिलेगी।
लव: दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: व्यावसायिक लेनदेन में लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ज्यादा भागदौड़ से बचें।
उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत का फल मिलेगा।
लव: तकरार हो सकती है, समझदारी से काम लें।
धन: अनावश्यक चीजों पर पैसा लगाने से बचें।
स्वास्थ्य: गले में खराश हो सकती है। गुनगुने पानी का सेवन करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: रचनात्मक और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए श्रेष्ठ समय है।
लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे।
धन: धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: श्री गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें।
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें।
लव: परिवार और पार्टनर के बीच तालमेल बिठाना होगा।
धन: घर-परिवार की जरूरतों पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: छाती या कफ से जुड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को शमी पत्र चढ़ाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा।
लव: भाई-बहनों और पार्टनर के साथ सुखद समय बीतेगा।
धन: छोटे प्रयासों से भी अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।
उपाय: किसी जरूरतमंद को कपड़ा दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: आपकी वाणी और संवाद कौशल से काम आसान होंगे।
लव: पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा।
धन: बचत योजनाओं में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
उपाय: ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें।