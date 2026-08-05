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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 5 August 2026 (18:05 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 अगस्‍त 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

06 August 2026 Today Shubh Muhurat
Written By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (13:59 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 06 August 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 06 अगस्त 2026, गुरुवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

गुरुवार, 06 अगस्‍त 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

 
विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्व
श्रावण कृष्ण अष्टमी को भगवान शिव के रौद्र स्वरूप भगवान कालभैरव की पूजा के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है।
इस दिन भगवान कालभैरव और शिवजी की आराधना करने से भय, रोग, नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है।
आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें।
 सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: गुरुवार
तिथि: कृष्ण अष्टमी रात्रि 08:00 तक
पक्ष: कृष्ण पक्ष
मास: श्रावण (कृष्ण पक्ष)
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: भरणी (रात्रि 09:12 तक)
योग: गंड (दोपहर 03:39 तक)
करण: कौलव (प्रातः 08:34 तक), तैतिल (रात्रि 08:00 तक)
चन्द्र राशि: मेष राशि में
सूर्य राशि: कर्क राशि में
पंचक: आज पंचक नहीं है।
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:00 से 12:54 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:41 से 03:34 तक
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 04:10 से 04:58 तक
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 02:08 से 03:48 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: प्रातः 05:45 से 07:26 तक
गुलिक काल: प्रातः 09:06 से 10:47 तक
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: आज के दिन दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचें। 
 
निवारण/उपाय: यदि आज दक्षिण दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो पहले 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।

सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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