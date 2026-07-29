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Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 30 जुलाई 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Decorative vase decorated with flowers with a message of auspicious time, along with a swastika symbol
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (14:40 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 30 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 30 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: शुक्र का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश: जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
गुरुवार, 30 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:
 

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्व

श्रावण मास प्रारंभ (कृष्ण पक्ष): आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो रही है।
 
पार्थिव शिव पूजन प्रारंभ: सावन के पहले दिन से मिट्टी के शिवलिंग (पार्थिव शिवलिंग) बनाकर उनकी विशेष पूजा-अर्चना शुरू की जाती है।
 
श्रावण में शाक वर्जित: चातुर्मास और सावन के नियमों के अनुसार आज से पूरे सावन महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां (शाक) खाना वर्जित माना जाता है।
 
वीर शासन जयंती (जैन धर्म): भगवान महावीर के प्रथम दिव्य उपदेश (दिव्य ध्वनि) के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पवित्र दिन।
 
श्रावण कृष्ण प्रतिपदा (एकम)
 
पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)
वार: गुरुवार
 
तिथि: श्रावण कृष्ण प्रतिपदा / एकम (शाम 05:04 तक, इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी)।
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: श्रावण (पूर्णिमांत) / आषाढ़ (अमांत)
 
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
 
विक्यूम संवत: 2083
 
शक संवत: 1948
 
नक्षत्र, योग और करण
नक्षत्र: धनिष्ठा (Dhanishtha) – दोपहर 02:59 तक (इसके बाद शतभिषा नक्षत्र)
 
योग: सौभाग्य (Saubhagya) – रात 11:15 तक (इसके बाद शोभन योग)
 
करण: गर (Gara) – सुबह 06:09 तक (इसके बाद वणिज करण शाम 05:04 तक, फिर विष्टि / भद्रा करण)
 
चन्द्र राशि: कुंभ राशि (Kumbha Rashi) में अहोरात्र (पूरा दिन और रात)
 
सूर्य राशि: कर्क राशि (Karka Rashi) में
 
पंचक: आज पंचक का प्रभाव रहेगा (धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र के कारण)।
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:01 से 12:56 तक (यह समय सावन के पहले दिन किसी भी धार्मिक कार्य, शिव आराधना या नए कार्य की शुरुआत के लिए सर्वोत्तम है।)
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:44 से 03:38 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:20 से 05:01 तक
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:01 से 07:13 तक

 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 02:09 से 03:51 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: सुबह 05:41 से 07:23 तक
 
गुलिक काल: सुबह 09:05 से 10:47 तक
 
भद्रा (अशुभ): शाम 05:04 से अगले दिन सुबह 04:02 तक (भद्रा में मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं।)
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: दक्षिण दिशा (आज के दिन दक्षिण दिशा की ओर लंबी यात्रा करने से बचें।)
 
निवारण/उपाय: यदि आज दक्षिण दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा जीरा या दही खाकर निकलें और देवों के देव महादेव का स्मरण करें।
 
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लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
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