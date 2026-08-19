रक्षा बंधन पर चंद्र ग्रहण का साया, इन 5 राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा दिन

28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का साया और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कुछ विशिष्ट राशियों पर इसका प्रभाव एक महत्वपूर्ण विषय है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब श्रावणी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का संयोग बनता है, तो ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति के आधार पर इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। जहां ग्रहण के दौरान सूतक काल का ध्यान रखना जरूरी होता है, वहीं ग्रहों के विशेष गोचर के कारण यह 5 विशेष राशियों के लिए अत्यंत भाग्यशाली और फलदायी साबित होता है।

इन 5 राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा दिन

मेष राशि:

ग्रहण के बावजूद आपके लिए धन लाभ और उन्नति के नए योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा।

मिथुन राशि:

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापार से जुड़े जातकों को अचानक कोई बड़ा लाभ मिल सकता है और पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे।

सिंह राशि:

सूर्य के स्वामित्व वाली इस राशि पर चंद्र ग्रहण का अनुकूल प्रभाव रहेगा। आपके करियर में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। मानसिक तनाव दूर होगा और भाई-बहन के साथ रिश्ते और मधुर होंगे।

धनु राशि:

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय अध्यात्म और भाग्य के मामले में बहुत शुभ रहेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। आय के नए स्रोत बनेंगे।

कुंभ राशि:

चंद्र ग्रहण आपके लिए आकस्मिक लाभ के द्वार खोलेगा। पुराने निवेश से फायदा हो सकता है और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। रक्षाबंधन का त्योहार आपके लिए खुशियां लेकर आएगा।

ग्रहण काल में रखें इन बातों का ध्यान

सूतक काल का नियम: यदि चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान (देखने योग्य) है, तो ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में राखी बांधने और पूजा-पाठ से बचना चाहिए।

सूतक समाप्त होने के बाद: सूतक और ग्रहण काल समाप्त होने पर स्नान करके घर में गंगाजल छिड़कें और फिर शुभ मुहूर्त में ही रक्षाबंधन का पर्व मनाएं।