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  4. Numerology and Astrology: The Mystery of Kitchen Spices and Planets and Turmeric
Written By डॉ. अभय गुप्ता डॉ. अभय गुप्ता
Published By राजश्री कासलीवाल
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (17:09 IST)

अंक-दर्शन: रसोई के मसाले और ग्रहों का रहस्य (भाग–1 हल्दी)

An image providing information about the planet Jupiter (Devguru Brihaspati), numerology, and the significance of turmeric
Written By: डॉ. अभय गुप्ता
Published By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (17:09 IST)
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अंक-दर्शन : परंपरा के अनकहे रहस्य


'ज़रा हल्दी देना...'

representation of the number 3: भारतीय घरों में यह एक साधारण-सा वाक्य है, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो यह केवल रसोई का संवाद नहीं है। यही हल्दी कभी सब्ज़ी में पड़ती है, कभी पूजा की थाली में दिखाई देती है, कभी विवाह की पहली रस्म बन जाती है और कभी किसी नए कार्य के शुभारंभ की साक्षी बनती है।ALSO READ: नवरात्रि और अंक ज्योतिष : क्या संख्या ‘9’ केवल एक अंक है या आत्मपरिवर्तन का सांस्कृतिक सूत्र?
 
एक प्रश्न सहज ही मन में उठता है— क्या हमारे पूर्वज मसालों को केवल स्वाद बढ़ाने वाली वस्तुएं मानते थे, या उनमें जीवन के कुछ गहरे संकेत भी देखते थे?
 
यदि उत्तर केवल स्वाद होता, तो मसाले रसोई से बाहर कभी नहीं निकलते। लेकिन भारतीय जीवन में ऐसा नहीं हुआ। कुछ मसाले भोजन तक सीमित रहे, जबकि कुछ ने संस्कारों, परंपराओं और शुभ अवसरों में भी अपना स्थान बना लिया। स्पष्ट है कि उन्हें केवल उनके उपयोग से नहीं, बल्कि उनके गुणों से पहचाना गया।
 
यहीं से आरंभ होती है अंक-दर्शन की वह दृष्टि, जिसमें प्रकृति, ग्रह और अंक—तीनों एक-दूसरे के पूरक हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का यह अनूठा पक्ष हमें बताता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु केवल पदार्थ नहीं होती; वह किसी न किसी गुण की प्रतिनिधि भी होती है। यही गुण आगे चलकर ग्रहों और अंकों की सांस्कृतिक व्याख्या का आधार बने।
 

रसोई : जहां स्वाद संस्कार बन गया

भारतीय घरों की पुरानी रसोई केवल भोजन पकाने का स्थान नहीं थी। वह अनुभव, ऋतु-विज्ञान, स्वास्थ्य और पारिवारिक ज्ञान का केंद्र थी। वहां मसालों का चयन केवल स्वाद के लिए नहीं होता था। यह भी समझा जाता था कि कौन-सी वस्तु शरीर का संतुलन बनाएगी, कौन-सी ऋतु के अनुकूल होगी और कौन-सी शुभ अवसरों में प्रयुक्त की जाएगी।

धीरे-धीरे यह अनुभव परंपरा बना और परंपरा ने मसालों को जीवन के संस्कारों से जोड़ दिया। इसीलिए लौंग आरती तक पहुंची। इलायची प्रसाद तक पहुंची। घी यज्ञ तक पहुंचा। और हल्दी लगभग हर शुभ कार्य की प्रथम साक्षी बन गई। यह चयन संयोग नहीं था। भारतीय चिंतन का एक मौलिक सिद्धांत था—जिस वस्तु में जो श्रेष्ठ गुण हो, उसे जीवन के श्रेष्ठ अवसरों से जोड़ दो।
 
आज विज्ञान पदार्थ के गुणों का अध्ययन करता है, जबकि भारतीय परंपरा ने सदियों पहले उन्हीं गुणों को जीवन-दर्शन से जोड़ने का प्रयास किया था। यही कारण है कि रसोई केवल स्वाद का स्थान नहीं रही; वह जीवन-मूल्यों की मौन पाठशाला बन गई।
 

मसाले, ग्रह और अंक-दर्शन

भारतीय अंक-दर्शन में अंक केवल गणना का माध्यम नहीं हैं। प्रत्येक अंक एक विशिष्ट चेतना, प्रवृत्ति और जीवन-दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। उसी प्रकार ग्रह भी केवल आकाशीय पिंड नहीं, बल्कि मानवीय गुणों के प्रतीक माने गए हैं।
 
* सूर्य आत्मविश्वास का प्रतीक है।
* चंद्र संवेदनशीलता का।
* बुध बुद्धि और संवाद का।
* शुक्र सौंदर्य और सामंजस्य का।
* मंगल साहस और कर्मशक्ति का।
* शनि अनुशासन और उत्तरदायित्व का।
* बृहस्पति ज्ञान, मार्गदर्शन और विस्तार का।
 
जब हमारे पूर्वजों ने प्रकृति का सूक्ष्म अध्ययन किया, तो उन्होंने अनुभव किया कि अनेक प्राकृतिक वस्तुओं में भी यही गुण दिखाई देते हैं। तभी ग्रहों और प्रकृति के बीच एक प्रतीकात्मक संबंध स्थापित हुआ। बाद में अंकों ने इस विचार को एक व्यवस्थित दार्शनिक आधार दिया। इस दृष्टि से रसोई के मसाले केवल भोजन की सामग्री नहीं रह जाते; वे जीवन के गुणों को समझाने वाले जीवंत उदाहरण बन जाते हैं।
 
* जीरा बताता है कि छोटा आकार भी बड़ा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।
* लौंग सिखाती है कि प्रभाव शब्दों से नहीं, गुणों से बनता है।
* इलायची याद दिलाती है कि मधुरता को अपनी पहचान बनाने के लिए शोर की आवश्यकता नहीं होती।
 

किन्तु इन सबके बीच यदि किसी एक मसाले ने भारतीय संस्कृति में सबसे विशिष्ट स्थान प्राप्त किया, तो वह है—हल्दी।

 

हल्दी क्यों बनी विशेष?

हल्दी का महत्व केवल इसलिए नहीं कि वह भोजन का रंग बदल देती है। उसका महत्व इसलिए है कि वह अपने गुणों को अपने तक सीमित नहीं रखती। जिस पदार्थ में मिलती है, उसे भी अपने रंग से भर देती है।
भारतीय मनीषियों ने इस साधारण-से गुण में एक असाधारण संदेश देखा—श्रेष्ठता का मूल्य संग्रह में नहीं, विस्तार में है।
 
शायद इसी कारण पीला रंग भारतीय जीवन में आशा, विकास और शुभारंभ का प्रतीक बन गया। बसंत की पीली धरती, पकती हुई फसल की सुनहरी आभा और उगते सूर्य की स्वर्णिम किरणें—तीनों विकास और नई ऊर्जा के संकेत माने गए। यही भाव हल्दी के माध्यम से विवाह, गृहप्रवेश, पूजा और अन्य शुभ अवसरों तक पहुंचा। धीरे-धीरे हल्दी केवल मसाला नहीं रही; वह सकारात्मक आरंभ का सांस्कृतिक प्रतीक बन गई।
 

गुरु, अंक 3 और हल्दी  

भारतीय अंक-दर्शन में अंक 3 का प्रतिनिधित्व बृहस्पति करते हैं। सामान्यतः बृहस्पति को ज्ञान का ग्रह कहा जाता है, किंतु भारतीय परंपरा उन्हें केवल विद्वान नहीं, गुरु मानती है। और एक सच्चे गुरु की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
उसका ज्ञान? या उसके कारण प्रकाशित हुए जीवन?
भारतीय संस्कृति दूसरा उत्तर देती है।
सच्चा गुरु अपनी विद्या को संग्रह नहीं करता; उसका विस्तार करता है। वह अपने ज्ञान का प्रकाश अपने शिष्यों तक पहुंचाता है। उसकी सफलता इस बात में नहीं कि उसने कितना सीखा, बल्कि इस बात में है कि उसके कारण कितने लोगों का जीवन सही दिशा में आगे बढ़ा।
 

अब हल्दी को देखिए।

हल्दी भी अपने रंग को अपने तक सीमित नहीं रखती। जिस पदार्थ में मिलती है, उसे भी अपने रंग में रंग देती है। उसका प्रभाव स्वयं से अधिक दूसरों पर दिखाई देता है।
यहीं गुरु और हल्दी की सबसे सुंदर समानता दिखाई देती है।
 
* गुरु, अंक 3 और हल्दी
* गुरु ज्ञान बांटता है।
* हल्दी रंग बांटती है।
* गुरु दिशा देता है।
* हल्दी शुभारंभ का भाव जगाती है।
* गुरु व्यक्तित्व का विस्तार करता है।
* हल्दी अपने रंग का विस्तार करती है।
 
यही कारण है कि भारतीय अंक-दर्शन में बृहस्पति, अंक 3 और हल्दी को एक ही सूत्र में देखा जाता है। यह किसी चमत्कार या अंधविश्वास का संबंध नहीं, बल्कि गुणों की समानता का संबंध है। 
 
अंक 3 का स्वभाव केवल विद्वान बनना नहीं है; वह व्यक्ति को ऐसा बनाना चाहता है जो अपने ज्ञान, अनुभव और विवेक से दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सके। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में बृहस्पति को केवल शिक्षक नहीं, देवगुरु कहा गया। वे ज्ञान के संरक्षक नहीं, उसके संवाहक हैं।
 
ठीक यही बात हल्दी अपने मौन स्वभाव से सिखाती है। वह अपने रंग को रोककर नहीं रखती, बल्कि जहां पहुंचती है वहां अपना प्रभाव छोड़ती है। भारतीय मनीषियों ने संभवतः इसी कारण हल्दी में बृहस्पति के गुणों का सांस्कृतिक प्रतिबिंब देखा। इस दृष्टि से हल्दी केवल पीला मसाला नहीं, बल्कि ज्ञान के विस्तार, सद्भाव के प्रसार और सकारात्मक प्रभाव का प्रतीक बन जाती है।
 

अंक-दृष्टि में हल्दी

भारतीय अंक-दर्शन का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि कौन-सा अंक किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। उसका वास्तविक उद्देश्य यह समझाना है कि प्रत्येक अंक मनुष्य के भीतर किन गुणों को विकसित करने की प्रेरणा देता है।
 

अंक 3 का मूल स्वभाव है—

• ज्ञान अर्जित करना।
• ज्ञान का विस्तार करना।
• सही मार्गदर्शन देना।
• सकारात्मक सोच का विकास करना।
• स्वयं आगे बढ़ते हुए दूसरों को भी आगे बढ़ाना।
 
जब इन गुणों को हल्दी के सांस्कृतिक स्वरूप के साथ देखा जाता है, तो एक गहरा अर्थ सामने आता है। हल्दी हमें यह नहीं सिखाती कि केवल शुभ अवसरों पर उसका प्रयोग करें; वह यह स्मरण कराती है कि जीवन का वास्तविक शुभारंभ हमारे विचारों से होता है।
 
* यदि व्यक्ति के भीतर उदारता है, तो उसका प्रभाव परिवार पर पड़ता है।
 
* यदि उसके भीतर ज्ञान है, तो उसका लाभ समाज तक पहुंचता है।
 
* यदि उसके भीतर सकारात्मक दृष्टि है, तो वह अनेक लोगों के जीवन में आशा का कारण बन सकती है।
 
यही अंक 3 का वास्तविक दर्शन है, इसलिए अंक-दर्शन में हल्दी का महत्व किसी चमत्कारी उपाय में नहीं, बल्कि उसके प्रतीकात्मक संदेश में है। वह हमें बार-बार यह याद दिलाती है कि श्रेष्ठता का सबसे बड़ा प्रमाण उसे बांटना है।
 

निष्कर्ष

भारतीय रसोई के मसालों का महत्व केवल स्वाद तक सीमित नहीं है। वे भारतीय ज्ञान परंपरा की उस सूक्ष्म दृष्टि के प्रतीक हैं, जिसने प्रकृति के गुणों को ग्रहों और अंकों के स्वभाव से जोड़कर जीवन-दर्शन का रूप दिया।
 
* जीरा हमें सिखाता है कि छोटा योगदान भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
* लौंग बताती है कि प्रभाव आकार से नहीं, गुणों से बनता है।
* इलायची याद दिलाती है कि मधुरता अपनी पहचान बनाने के लिए शोर नहीं करती।
 

और हल्दी...

हल्दी हमें यह समझाती है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल स्वयं आगे बढ़ना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान, अपने संस्कार और अपने सद्गुणों से दूसरों के जीवन को भी समृद्ध करना है। यही बृहस्पति का संदेश है, यही अंक 3 का स्वभाव है और यही भारतीय अंक-दर्शन का मूल भाव भी।
 
शायद इसी कारण हल्दी भारतीय रसोई की मसाला-डिब्बी से निकलकर भारतीय संस्कृति के सबसे शुभ क्षणों की सहभागी बन गई। वह हमें यह स्मरण कराती है कि मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके पास संचित ज्ञान में नहीं, बल्कि उसके द्वारा बांटे गए प्रकाश में है।
 
यहीं रसोई का एक साधारण-सा मसाला भारतीय अंक-दर्शन का एक जीवंत प्रतीक बन जाता है।
 

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लेखक के बारे में
डॉ. अभय गुप्ता
The author is an experienced Numerologist,  Life coach, Motivational Speaker, NLP Master Trainer. Mob. 9479716025 .... और पढ़ें
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