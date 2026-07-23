मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि वे 5 राशियां कौन-कौन सी हैं, जिनकी किस्मत इस दौरान चमकने वाली है।

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा।

आर्थिक लाभ: आय के नए स्रोत बनेंगे और धन संचय करने में सफलता मिलेगी।

करियर: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

ऊर्जा व आत्मविश्वास: आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और आप साहसिक निर्णय लेने में सफल होंगे।

2. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन भाग्य का द्वार खोलने वाला साबित होगा।

कार्यक्षेत्र: ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

संपत्ति व वाहन: भूमि, भवन या नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय बेहद अनुकूल है।

मान-सम्मान: समाज और परिवार में आपका कद बढ़ेगा।

3. वृश्चिक राशि (Scorpio)

मंगल वृश्चिक राशि के भी स्वामी ग्रह हैं। मृगशिरा नक्षत्र में मंगल का प्रवेश आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम लाएगा।

व्यापार में वृद्धि: कारोबार में बड़ा मुनाफा होने के योग हैं। नए सौदे (Deals) फाइनल हो सकते हैं।

साहस और पराक्रम: आप अपनी कार्यकुशलता से प्रतिस्पर्धियों (Competitors) को पछाड़ देंगे।

पारिवारिक जीवन: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा।

4. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर मिलाजुला लेकिन मुख्य रूप से सफलता दिलाने वाला रहेगा।

प्रतियोगी परीक्षा/कोर्ट-कचहरी: छात्रों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। किसी कानूनी मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।

विदेश यात्रा: जो लोग विदेश जाने या वहां व्यापार विस्तार की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है।

स्वास्थ्य: पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी और ऊर्जा में वृद्धि होगी।

5. मकर राशि (Capricorn)

मकर मंगल ग्रह की उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए मृगशिरा नक्षत्र में मंगल का प्रवेश आपके लिए धन-धान्य के योग बनाएगा।

आर्थिक स्थिति: अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

नौकरी में बदलाव: यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो इस अवधि में मनचाहा अवसर मिल सकता है।

प्रेम व वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनका पूरा सहयोग मिलेगा।

विशेष उपाय:

मंगल देव की शुभता को और बढ़ाने के लिए इस अवधि के दौरान प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को गुड़ या लाल मसूर की दाल का दान करें।