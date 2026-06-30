मंगल का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ

वर्तमान में मंगल ग्रह वृषभ राशि में 2 अगस्त 2026 तक रहेंगे। 6 जुलाई 2026 सोमवार के दिन दोपहर 12 बजकर 09 मिनट पर मंगल ग्रह का बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में होगा गोचर। मंगल (अग्नि तत्व और साहस) का गुरु (ज्ञान, विस्तार और धर्म) के नक्षत्र में जाना एक बेहद शुभ और संतुलित योग बनाता है। मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन मुख्य रूप से 5 राशियों के लिए बेहद भाग्यशाली और धन-लाभ कराने वाला साबित होगा। आइए जानते हैं किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है।

इन 5 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ

1. मेष राशि (Aries): अटके काम होंगे पूरे, बढ़ेगा प्रभाव

मेष राशि के स्वामी खुद मंगल देव हैं, इसलिए आपके लिए यह गोचर विशेष फलदायी है।

क्या लाभ होगा: आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना की जाएगी।

विशेष: यदि प्रॉपर्टी या जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई मामला लंबे समय से कोर्ट-कचहरी में अटका हुआ था, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

2. मिथुन राशि (Gemini): आर्थिक उन्नति और वाणी का जादू

मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर धन और संचित पूंजी के मामले में बेहतरीन परिणाम देगा।

क्या लाभ होगा: आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। आपकी वाणी में एक गजब का आकर्षण पैदा होगा, जिससे आप बिगड़े हुए काम भी बना लेंगे।

विशेष: व्यापारियों के लिए यह समय कोई नया निवेश करने या बिजनेस का विस्तार करने के लिए उत्तम है।

3. सिंह राशि (Leo): भाग्य का साथ और करियर में उछाल

सिंह राशि वालों के लिए मंगल एक योगकारक ग्रह हैं। गुरु के नक्षत्र में मंगल का आना आपके भाग्य को मजबूत करेगा।

क्या लाभ होगा: नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपके प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे।

विशेष: जो लोग उच्च शिक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं सुखद और लाभदायक रहेंगी।

4. तुला राशि (Libra): पार्टनरशिप में मुनाफा और वैवाहिक सुख

तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके व्यापार और साझेदारी (Partnership) के भाव को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।

क्या लाभ होगा: यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय सबसे बेस्ट है। पुराना डूबा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

विशेष: वैवाहिक जीवन में यदि कोई तनाव चल रहा था, तो देवगुरु के प्रभाव से रिश्तों में मधुरता आएगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।

5. धनु राशि (Sagittarius): मान-सम्मान और पुराने निवेश से लाभ

चूंकि पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी गुरु खुद आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए मंगल का यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ है।

क्या लाभ होगा: समाज और कार्यक्षेत्र में आपका रसूख और मान-सम्मान बढ़ेगा। पूर्व में किए गए किसी निवेश (जैसे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड) से इस दौरान बड़ा रिटर्न मिल सकता है।

विशेष: कार्यस्थल पर आपके विरोधी या गुप्त शत्रु इस समय शांत रहेंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।

शेष राशियों के लिए 'क्विक टिप्स'

बाकी राशियों (वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन) के लिए यह गोचर सामान्य रहेगा। शुभ फलों को बढ़ाने और मंगल के किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दौरान हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें और मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़-चना खिलाएं।