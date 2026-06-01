5th Bada Mangal 2026: 5वां बड़ा मंगल 2026: 12 राशियों के लिए धन-समृद्धि और संकट से मुक्ति के चमत्कारी उपाय

Bada Mangal Remedies on 2nd June 2026: साल 2026 में 2 जून, दिन मंगलवार को ज्येष्ठ माह का पांचवां बड़ा मंगल मनाया जा रहा है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, यह ज्येष्ठ अधिक मास (पुरुषोत्तम मास) का पांचवां बड़ा मंगल है, जो भगवान विष्णु और हनुमान जी की संयुक्त उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।





आइए इस लेख में हम 12 राशियों के लिए विशेष उपाय के बारे में जानेंगे...

पांचवां बड़ा मंगल (2 जून 2026): 12 राशियों के उपाय

मेष राशि

हनुमान जी को लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें।

वृषभ राशि

बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और जरूरतमंदों को मीठा दान करें।

मिथुन राशि

हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। इससे मानसिक तनाव कम होने की मान्यता है।

कर्क राशि

हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

सिंह राशि

कन्या राशि

बंदरों को केले और चने खिलाएं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने की मान्यता है।

तुला राशि

सुंदरकांड का पाठ करें और गरीबों को भोजन कराएं।

वृश्चिक राशि

हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और बजरंग बाण का पाठ करें।

धनु राशि

मंदिर में लाल ध्वजा चढ़ाएं और जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें।

मकर राशि

पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें।

कुंभ राशि

काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। इससे शनि दोष कम होने की मान्यता है।

मीन राशि

राम नाम का जाप करें और तुलसी में जल अर्पित करें। घर में सुख-शांति बनी रहती है।