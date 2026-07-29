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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (12:22 IST)

शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश, मेष से मीन तक जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर

Venus transit in Virgo 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (12:31 IST)
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1 अगस्त 2026 (शनिवार) को प्रातः 09:24 बजे शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश होगा। ज्योतिष में कन्या राशि तर्क, विश्लेषण, स्वास्थ्य, सेवा और व्यावहारिकता से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में शुक्र के इस गोचर से रिश्तों में भावुकता से अधिक व्यावहारिकता, समझदारी और जिम्मेदारी देखने को मिलेगी। चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक इसका किस राशि पर होगा कैसा प्रभाव।

कन्या राशि में शुक्र का गोचर (1 अगस्त 2026)

मेष राशि Aries: गोचर छठे भाव में होगा। कार्यक्षेत्र में रुकावटें, प्रतिस्पर्धा और जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं। धैर्य, सतर्कता और बातचीत से स्थितियाँ नियंत्रण में रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।
 
वृषभ राशि Taurus : गोचर पाँचवें भाव में होगा। अचानक आर्थिक लाभ, संतान पक्ष से खुशी, समाज में मान-सम्मान और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। छात्रों के लिए एकाग्रता बढ़ेगी।
 
मिथुन राशि Gemini: गोचर चौथे भाव में होगा। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार, संपत्ति/वाहन खरीदने के योग और आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे।
 
कर्क राशि Cancer: गोचर तीसरे भाव में होगा। आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। सामाजिक संबंध मजबूत होंगे, भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
सिंह राशि Leo: गोचर दूसरे भाव में होगा। विभिन्न स्रोतों से धन लाभ होगा और बचत क्षमता बढ़ेगी। वाणी में आकर्षण रहेगा, परिवार में सुख-शांति और परीक्षा में सफलता मिलेगी।
 
कन्या राशि Virgo: गोचर लग्न (प्रथम भाव) में होगा। व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और भौतिक सुखों पर खर्च होगा। अविवाहितों के विवाह और व्यवसाय विस्तार के अच्छे योग हैं।
 
तुला राशि Libra: गोचर बारहवें भाव में होगा। सुख-सुविधाओं और लंबी/विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा।
वृश्चिक राशि Scorpio: गोचर ग्यारहवें भाव में होगा (आय भाव)। आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, नए मित्र बनेंगे और कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है।
 
धनु राशि Sagittarius: गोचर दसवें भाव में होगा (कर्म भाव)। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव और चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं। लेन-देन में सावधानी बरतें और वरिष्ठों से विवाद से बचें।
 
मकर Capricorn: गोचर नौवें भाव में होगा (भाग्य भाव)। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
 
कुंभ राशि Aquarius: गोचर आठवें भाव में होगा। धन संचय में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। बजट का ध्यान रखें।
 
मीन राशि Pisces: गोचर सातवें भाव में होगा। दांपत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी में मतभेद से बचने के लिए धैर्य और सावधानी की आवश्यकता है। सेहत और वित्तीय लेन-देन का ध्यान रखें।
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