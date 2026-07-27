Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 28 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today 28 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है।
धन: आय में वृद्धि के योग हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मौसम के कारण सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है।
उपाय: हनुमान मंदिर में चमेली का तेल अर्पित करें।ALSO READ: छाया ग्रह राहु का कुंभ और धनिष्ठा में गोचर: शिक्षा, तकनीक और मीडिया में आ रहा है क्रांतिकारी बदलाव
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।
लव: परिवार और साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: खान-पान में संतुलन बनाए रखें।
उपाय: भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां सफलता दिलाएंगी।
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त आराम करें।
उपाय: भगवान गणेश को आज मोदक अर्पित करें।
कर्क (Cancer)
करियर: नौकरीपेशा के कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय लाभ देंगे।
लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें और निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी परेशानी से बचने के लिए हल्का भोजन करें।
उपाय: शिवजी को कच्चे दूध मिश्रित जल अर्पित करें।
सिंह (Leo)
करियर: नौकरीपेशा के नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी। पदोन्नति या नई उपलब्धि मिलने के योग हैं।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।
स्वास्थ्य: ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा।
उपाय: सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: छात्रों को मेहनत का उचित फल मिलेगा। नई नौकरी में किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है।
लव: जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें।ALSO READ: Vijaya Parvati Vrat 2026: विजया पार्वती व्रत कब से होगा प्रारंभ, क्या है इस व्रत का महत्व
तुला (Libra)
करियर: व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। ऑफिस के रुके हुए कार्य पूरे होंगे।
लव: दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी।
धन: निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।
उपाय: पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करके घी का दीपक जलाएं।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास से लिए गए निर्णय लाभ देंगे। नौकरीपेशा को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्रेमी साथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे।
धन: कारोबार से आय में वृद्धि के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: नियमित योग और व्यायाम लाभदायक रहेगा।
उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: नौकरी में नई योजनाएं सफल होंगी। व्यापार में प्रगति के अवसर मिलेंगे।
लव: रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: यात्रा के दौरान सावधानी रखें।
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल फूल अर्पित करें।
मकर (Capricorn)
करियर: आपको नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। व्यापार में लाभ होगा।
लव: प्रेमीजनों को परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
धन: बचत और निवेश के लिए दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य: कमर या घुटनों में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: कारोबार से मेहनत का पूरा फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास और निकटता बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त पानी पिएं।
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।
मीन (Pisces)
करियर: करियर में नई उपलब्धियां तथा सम्मान हासिल हो सकता हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: योग और ध्यान मानसिक शांति प्रदान करेंगे।
उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल या उड़द की दाल दान करें।ALSO READ: Kokila Vrat 2026: कोकिला व्रत क्या होता है, क्यों करते हैं इसे, जानें कथा, मुहूर्त, विधि और महत्व