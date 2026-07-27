Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 28 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 28 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है।

धन: आय में वृद्धि के योग हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: मौसम के कारण सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।

लव: परिवार और साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: खान-पान में संतुलन बनाए रखें।

उपाय: भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां सफलता दिलाएंगी।

लव: प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त आराम करें।

उपाय: भगवान गणेश को आज मोदक अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा के कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय लाभ देंगे।

लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें और निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी परेशानी से बचने के लिए हल्का भोजन करें।

उपाय: शिवजी को कच्चे दूध मिश्रित जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: नौकरीपेशा के नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी। पदोन्नति या नई उपलब्धि मिलने के योग हैं।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

स्वास्थ्य: ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा।

उपाय: सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: छात्रों को मेहनत का उचित फल मिलेगा। नई नौकरी में किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है।

लव: जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहें।

तुला (Libra)

करियर: व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। ऑफिस के रुके हुए कार्य पूरे होंगे।

लव: दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी।

धन: निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।

उपाय: पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करके घी का दीपक जलाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास से लिए गए निर्णय लाभ देंगे। नौकरीपेशा को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेमी साथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे।

धन: कारोबार से आय में वृद्धि के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: नियमित योग और व्यायाम लाभदायक रहेगा।

उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरी में नई योजनाएं सफल होंगी। व्यापार में प्रगति के अवसर मिलेंगे।

लव: रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

स्वास्थ्य: यात्रा के दौरान सावधानी रखें।

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल फूल अर्पित करें।

मकर (Capricorn)

करियर: आपको नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। व्यापार में लाभ होगा।

लव: प्रेमीजनों को परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

धन: बचत और निवेश के लिए दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: कमर या घुटनों में हल्का दर्द हो सकता है।

उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कारोबार से मेहनत का पूरा फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में विश्वास और निकटता बढ़ेगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त पानी पिएं।

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।

मीन (Pisces)

करियर: करियर में नई उपलब्धियां तथा सम्मान हासिल हो सकता हैं।

लव: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: योग और ध्यान मानसिक शांति प्रदान करेंगे।