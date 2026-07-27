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Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 जुलाई, 2026)

दैनिक राशिफल: 28 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

A hand depicting the 12 zodiac signs, with a caption for the daily horoscope for 2026
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (14:49 IST)
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मेष (Aries)

 
Today 28 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है।
धन: आय में वृद्धि के योग हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मौसम के कारण सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है।
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।
लव: परिवार और साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: खान-पान में संतुलन बनाए रखें।
उपाय: भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां सफलता दिलाएंगी।
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त आराम करें।
उपाय: भगवान गणेश को आज मोदक अर्पित करें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: नौकरीपेशा के कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय लाभ देंगे।
लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें और निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी परेशानी से बचने के लिए हल्का भोजन करें।
उपाय: शिवजी को कच्चे दूध मिश्रित जल अर्पित करें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: नौकरीपेशा के नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी। पदोन्नति या नई उपलब्धि मिलने के योग हैं। 
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।
स्वास्थ्य: ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा।
उपाय: सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: छात्रों को मेहनत का उचित फल मिलेगा। नई नौकरी में किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है।
लव: जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें।ALSO READ: Vijaya Parvati Vrat 2026: विजया पार्वती व्रत कब से होगा प्रारंभ, क्या है इस व्रत का महत्व
 

तुला (Libra)

 
करियर: व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। ऑफिस के रुके हुए कार्य पूरे होंगे। 
लव: दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी।
धन: निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।
उपाय: पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करके घी का दीपक जलाएं।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास से लिए गए निर्णय लाभ देंगे। नौकरीपेशा को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 
लव: प्रेमी साथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे।
धन: कारोबार से आय में वृद्धि के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: नियमित योग और व्यायाम लाभदायक रहेगा।
उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: नौकरी में नई योजनाएं सफल होंगी। व्यापार में प्रगति के अवसर मिलेंगे। 
लव: रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: यात्रा के दौरान सावधानी रखें।
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल फूल अर्पित करें।

 

मकर (Capricorn)

 
करियर: आपको नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। व्यापार में लाभ होगा।
लव: प्रेमीजनों को परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
धन: बचत और निवेश के लिए दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य: कमर या घुटनों में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: कारोबार से मेहनत का पूरा फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास और निकटता बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त पानी पिएं।
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: करियर में नई उपलब्धियां तथा  सम्मान हासिल हो सकता हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: योग और ध्यान मानसिक शांति प्रदान करेंगे।
उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल या उड़द की दाल दान करें।ALSO READ: Kokila Vrat 2026: कोकिला व्रत क्या होता है, क्यों करते हैं इसे, जानें कथा, मुहूर्त, विधि और महत्व
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
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