Kokila Vrat 2026: कोकिला व्रत क्या होता है, क्यों करते हैं इसे, जानें कथा, मुहूर्त, विधि और महत्व

What is Kokila Vrat: कोकिला व्रत सनातन परंपरा में माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए रखे जाने वाले प्रमुख व्रतों में से एक है। यह व्रत मुख्य रूप से दक्षिण भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से यह व्रत आषाढ़ मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। 'कोकिला' का अर्थ होता है कोयल। इस दिन माता पार्वती के 'कोकिला' स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से अखंड सौभाग्य, सुखी दांपत्य जीवन, मनोवांछित वर की प्राप्ति तथा परिवार में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।ALSO READ: विजया पार्वती व्रत के दिन क्या करते हैं क्या है इसका महत्व और कथा कोकिला व्रत सनातन परंपरा में माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए रखे जाने वाले प्रमुख व्रतों में से एक है। यह व्रत मुख्य रूप से दक्षिण भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से यह व्रत आषाढ़ मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। 'कोकिला' का अर्थ होता है कोयल। इस दिन माता पार्वती के 'कोकिला' स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से अखंड सौभाग्य, सुखी दांपत्य जीवन, मनोवांछित वर की प्राप्ति तथा परिवार में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

कोकिला व्रत क्यों किया जाता है?

कोकिला व्रत 2026 शुभ के मुहूर्त

पौराणिक व्रत कथा

कोकिला व्रत की मुख्य पूजा विधि

व्रत का महत्व

कोकिला व्रत क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसकी पौराणिक कथा, पूजा विधि, नियम, महत्व और धार्मिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से जानें...

कोकिला व्रत क्यों किया जाता है? कोकिला व्रत का नाम 'कोकिला' (कोयल) से जुड़ा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने एक समय कोयल का रूप धारण कर भगवान शिव की आराधना की थी। इसी घटना की स्मृति में यह व्रत किया जाता है।





धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह व्रत उत्तम पति की प्राप्ति, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए किया जाता है। कुंवारी कन्याएं मनचाहा और योग्य वर प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखती हैं। और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और दांपत्य जीवन में प्रेम बनाए रखने के लिए यह व्रत रखती हैं।

कोकिला व्रत 2026 शुभ के मुहूर्त कोकिला व्रत मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को

पूर्णिमा तिथि प्रारम्भ- 28 जुलाई, 2026 को 06:18 पी एम बजे पूर्णिमा तिथि समाप्त- 29 जुलाई, 2026 को 08:05 पी एम बजे

कोकिला व्रत प्रदोष पूजा मुहूर्त- 07:15 पी एम से 09:20 पी एम पूजा की कुल अवधि- 02 घण्टे 05 मिनट्स

पौराणिक व्रत कथा कोकिला व्रत की कथा भगवान शिव और माता सती के प्रसंग से जुड़ी हुई है:

माता सती का योगाग्नि में आत्मदाह बिना बुलाए यज्ञ में पहुंचीं माता सती का उनके पिता ने अपमान किया और भगवान शिव के लिए कटु वचन कहे। अपने पति का अपमान सह न सकने के कारण सती ने यज्ञ कुंड की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया।

शिव जी का श्राप जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। महादेव की आज्ञा के बिना यज्ञ में जाने और अपने प्राण त्यागने के कारण, शिव जी ने सती को श्राप दिया कि उन्हें 10,000 वर्षों तक नंदन वन में 'कोयल'/ कोकिला का रूप धारण करके रहना पड़ेगा।

कोयल रूप में तपस्या श्राप के प्रभाव से माता सती ने 10,000 वर्षों तक कोयल के रूप में भगवान शिव की अनन्य भक्ति और तपस्या की।

पार्वती रूप में पुनर्जन्म तपस्या पूर्ण होने पर उनका श्राप समाप्त हुआ और उन्होंने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। इसके बाद उन्होंने कठोर तप करके पुनः भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया।

कोकिला व्रत की मुख्य पूजा विधि पवित्र स्नान: आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तड़के उठकर किसी पवित्र नदी या घर पर ही गंगाजल मिलाकर स्नान किया जाता है।

मूर्ति निर्माण: इस दिन मिट्टी या जड़ी-बूटियों से कोयल की आकृति बनाई जाती है।

पूजन एवं श्रृंगार: उस कोयल रूपी प्रतिमा को लाल वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप और श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है।

शिव-पार्वती पूजन: माता पार्वती के साथ-साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर फल और मिष्ठान का भोग लगाया जाता है।

कथा एवं आरती: व्रत की कथा सुनी जाती है और अंत में आरती करके प्रसाद वितरित किया जाता है।