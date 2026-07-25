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Written By डॉ. प्रेम कुमार शर्मा डॉ. प्रेम कुमार शर्मा
Last Updated : Saturday, 25 July 2026 (17:11 IST)

Weekly Horoscope: 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 का साप्ताहिक राशिफल, जानें किस राशि के खुलेंगे भाग्य

साप्ताहिक राशिफल 2026 के मैसेज के साथ 12 राशियों का खूबसूरत चित्र
Written By: डॉ. प्रेम कुमार शर्मा
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (17:11 IST)
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12 Zodiac Weekly Horoscope: 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 का सप्ताह जुलाई और अगस्त के संधिकाल का महत्वपूर्ण समय है। इस सप्ताह ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

यदि आप आने वाले सप्ताह की संभावनाओं, चुनौतियों और शुभ अवसरों के बारे में पहले से जानना चाहते हैं, तो 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 का यह साप्ताहिक राशिफल आपकी योजना बनाने में मददगार साबित होगा। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है...ALSO READ: मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान
 

साप्ताहिक राशिफल (27 जुलाई से 2 अगस्त 2026)


मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

आपके लिए करियर और व्यवसाय में उल्लेखनीय प्रगति लेकर आ सकता है। प्रभावशाली लोग आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे और आपको सम्मान की दृष्टि से देख सकते हैं। घर-परिवार का माहौल शांत और सुखद रहेगा, जिससे मन को सुकून मिलेगा। आर्थिक रूप से फिजूलखर्ची चिंता का कारण बन सकती है, इसलिए निवेश योजनाओं की दोबारा समीक्षा करना बेहतर रहेगा। रिश्तों में संवाद की कमी दूरियां बढ़ा सकती है, इसलिए दिल की बात खुलकर कहने का प्रयास करें। काम का बढ़ता दबाव थकान दे सकता है, इसलिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों को हर पहलू की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। संपत्ति से जुड़े मामलों में किसी बुजुर्ग की राय या हस्तक्षेप धैर्य की परीक्षा ले सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा और आपका आकर्षक व्यक्तित्व नए मित्र भी दिला सकता है।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: येलो

 

वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)

कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों से मिलने वाला सहयोग और भरोसा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। बच्चों के साथ आनंदपूर्ण समय बिताने से घर का वातावरण खुशहाल बना रहेगा। यह सप्ताह व्यस्तता से भरा रह सकता है, इसलिए बेहतर योजना और धैर्य की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों में यदि नीरसता आ गई है तो रिश्ते में नई ऊर्जा भरने की जरूरत होगी। अत्यधिक मेहनत या लापरवाही स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी गलती भी परेशानी बढ़ा सकती है। प्रियजनों के साथ छोटी यात्रा आपको तनाव से दूर कर ताजगी दे सकती है। संपत्ति से जुड़े विवादों को समय पर सुलझाने में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मददगार साबित होगी। विद्यार्थी एकाग्रता बनाए रखकर शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: ग्रीन

 

मिथुन (21 मई – 21 जून)

नौकरी में बदलाव आपके लिए बेहतर वेतन और नए अवसर लेकर आ सकता है। आय के एक से अधिक स्रोत आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे और बचत बढ़ाने में मदद करेंगे। प्रेम संबंधों में गलतफहमियों को समय रहते दूर करना जरूरी होगा, अन्यथा दूरियां बढ़ सकती हैं। परिवार और रिश्तेदारों के साथ बिताया गया समय भावनात्मक संतोष देगा। करीबी दोस्तों से मुलाकात आपको मानसिक शांति और नई ऊर्जा प्रदान करेगी। यात्रा की योजनाएं अच्छी तरह पूरी होती दिखाई दे रही हैं। संपत्ति से जुड़े लेन-देन से धीरे-धीरे लाभ मिलने के संकेत हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय सकारात्मक रहेगा। खुद को आराम देने और तनाव कम करने के लिए मसाज या विश्राम चिकित्सा लाभदायक साबित हो सकती है।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: ऑरेंज

 

कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

नियमित खान-पान और फिटनेस पर ध्यान देने का सकारात्मक असर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य पर दिखाई देगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण वरिष्ठों की प्रशंसा दिला सकते हैं। प्रेम जीवन से जुड़ी कोई अच्छी खबर आप अपनों के साथ साझा करने को उत्साहित रहेंगे, हालांकि सबकी प्रतिक्रियाएं अलग-अलग हो सकती हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, अन्यथा आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। यात्रा योजनाओं में अचानक बदलाव संभव है, इसलिए लचीला रवैया अपनाएं। संपत्ति से जुड़े मामलों में आपके पक्ष में परिणाम आने की संभावना है। विद्यार्थियों को कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी। सामाजिक रिश्तों में बेहतर समझ और सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती प्रदान करेगा।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: सैफ्रन

 

सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

अनुशासित दिनचर्या इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। सहकर्मियों के साथ सार्थक बातचीत आपको कार्यक्षेत्र में नए दृष्टिकोण और उपयोगी जानकारी प्रदान करेगी। विवाहित जीवन में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा तथा साथी के साथ खूबसूरत पल बिताने का अवसर मिलेगा। घर का वातावरण खुशहाल रहेगा और सभी सदस्य उत्साहित नजर आएंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक होगा और छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करने से बचें। अच्छी योजना के साथ बनाई गई छुट्टियां अधिक आनंददायक साबित होंगी। संपत्ति खरीदने की सोच रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थी अपने प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे। प्रियजनों के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा।

शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: पर्पल

 

कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)

इस सप्ताह साथी के प्रति बढ़ती रुचि और समझ आपके रिश्ते को और गहरा बना सकती है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और छोटी-मोटी खुशियों पर खर्च करने से बचत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आपके प्रयासों को मिलने वाली सराहना आत्मविश्वास बढ़ाएगी। तनाव कुछ हद तक बना रह सकता है, इसलिए पर्याप्त नींद और खुद की देखभाल पर ध्यान दें। कार्यस्थल पर अधिक निगरानी या दबाव आपकी उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए व्यवस्थित रहना जरूरी होगा। यात्रा करते समय स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। संपत्ति से जुड़े मामलों में दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है। कुछ विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम पाने के लिए बेहतर योजना और अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी।
 

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: सैफ्रन

 

तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)

परिवार का सहयोग और प्रोत्साहन आपको अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचाने में मदद करेगा। जीवनशैली में किए गए छोटे-छोटे बदलाव स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डालेंगे। प्रेम जीवन में किसी भी बात को लेकर जल्द निष्कर्ष न निकालें, क्योंकि गलतफहमियां आसानी से पैदा हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में जल्दी अमीर बनने वाली योजनाओं और जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाकर रखें। कार्यक्षेत्र में आपकी समझ और निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी, जिससे आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। छोटी यात्रा आपके मन को ताजगी दे सकती है और नया दृष्टिकोण प्रदान करेगी। संपत्ति से जुड़े मामले आपके पक्ष में सुलझते दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी रचनात्मक सोच और नए विचारों से प्रभावित करेंगे। धैर्य ही इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा।

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: वायलेट

 

वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)

इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्त होने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में पहल करने से आपको बेहतर पद या वेतन वृद्धि का अवसर मिल सकता है। प्रेम संबंधों में स्पष्टता की कमी तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। स्वास्थ्य से जुड़ी किसी समस्या को नजरअंदाज न करें और समय रहते ध्यान दें। परिवार के सदस्य अपनी-अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रह सकते हैं, जिससे साथ बिताने का समय कम मिलेगा। दोस्तों के कार्यक्रम बदलने से यात्रा योजनाओं में अचानक परिवर्तन संभव है। संपत्ति के दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें ताकि भविष्य की परेशानियों से बचा जा सके। विद्यार्थी लगातार प्रयासों से उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक भविष्यफल (27 जुलाई से 2 अगस्त 2026): जानें आपके मूलांक का सटीक राशिफल

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: बेबी पिंक

 

धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)

कोई नया खेल या फिटनेस गतिविधि इस सप्ताह आपकी ऊर्जा और सहनशक्ति को बढ़ा सकती है। पुराने निवेशों से लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अपने मन की बात कहने से प्रेम संबंधों में समझ और निकटता बढ़ेगी। घर में अपनापन और स्नेह का वातावरण पुरानी परेशानियों को कम कर सकता है। इस समय शुरू किए गए कार्य या परियोजनाएं निकट भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकती हैं। विदेश यात्रा नए अनुभव और रोमांच लेकर आ सकती है। हाल ही में खरीदी गई संपत्ति से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की रणनीति बदलकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच आपको अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: पीच

 

मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)

आपकी सकारात्मक सोच इस सप्ताह सफलता की संभावनाओं को बढ़ाएगी। घर का वातावरण सुकून, अपनापन और खुशियों से भरा रहेगा। जीवनसाथी के साथ बिताया गया समय रिश्ते में प्रेम और समझ को मजबूत करेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने से आप अपनी पसंद की चीजों पर खर्च कर सकते हैं। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में अचानक आने वाली चुनौतियां धैर्य और समझदारी की मांग करेंगी। फिलहाल अनावश्यक यात्राओं को टालना बेहतर रहेगा। परिवार के किसी बड़े सदस्य की मदद से लाभदायक संपत्ति सौदा संभव हो सकता है। विद्यार्थियों का प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: ब्लू

 

कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)

प्रियजनों के साथ समय बिताना आपके व्यक्तित्व के स्नेहमय पक्ष को उजागर करेगा। घर-परिवार का वातावरण सुखद और सकारात्मक बना रहेगा। प्रेम जीवन में साथी की ओर से कोई महत्वपूर्ण वादा या प्रतिबद्धता मिल सकती है। आर्थिक रूप से आप बचत करने और निवेश के नए विकल्प तलाशने में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र में अपनी कमजोरियों पर काम करना आपको प्रतिस्पर्धा में आगे बनाए रखेगा। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्या पर ध्यान देना जरूरी होगा। यात्रा की योजनाओं को कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। पारिवारिक संपत्ति बेचने की इच्छा रखने वालों को अच्छा लाभ मिल सकता है। विद्यार्थी अपनी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर शानदार प्रदर्शन करेंगे।

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: मैरून

 

मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)

अपने लक्ष्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाएगी। खान-पान में अनुशासन रखने से स्वास्थ्य में स्पष्ट सुधार दिखाई देगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को आर्थिक रूप से सराहा जा सकता है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक गर्मजोशी और अपनापन आपको सुकून देगा। हालांकि, अनावश्यक खर्च आर्थिक संतुलन बिगाड़ सकता है, इसलिए सावधानी रखें। परिवार के बुजुर्गों के साथ बातचीत आपको अपनापन और भावनात्मक मजबूती देगी। व्यावसायिक यात्राओं में कुछ अप्रत्याशित देरी संभव है। संपत्ति से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी होगा। पढ़ाई के लिए नए संसाधन विद्यार्थियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाएंगे और जल्द ही आपके मान-सम्मान में वृद्धि के नए अवसर सामने आ सकते हैं।ALSO READ: मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: लाइट ब्लू

लेखक के बारे में
डॉ. प्रेम कुमार शर्मा
डॉ. प्रेम कुमार शर्मा भारत के एक प्रसिद्ध और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ज्योतिषी, न्यूमेरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ हैं। ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। वे कई प्रमुख समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों में नियमित रूप से भविष्यवाणियां प्रकाशित करते हैं। उन्हें.... और पढ़ें
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