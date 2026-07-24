भद्र योग का महासंयोग: बुध के मार्गी होते ही अब 7 राशियों की खुलेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ

बुद्धि, संवाद और व्यापार के स्वामी बुध देव 24 जुलाई 2026 को अपनी सबसे प्रिय राशि मिथुन में सीधी चाल (मार्गी) गोचर कर गए हैं। अपनी ही राशि में बुध की यह सीधी चाल एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली 'भद्र राजयोग' का निर्माण कर रही है। जब बुद्धि और वाणी के कारक ग्रह खुद अपनी शक्ति में आते हैं, तो सोच में स्पष्टता, बिजनेस में ग्रोथ और नए अवसरों की बाढ़ आ जाती है। आइए जानते हैं कि इस महा-गोचर का 7 राशियों के जीवन पर कैसा धमाकेदार असर पड़ने वाला है।

मेष राशि: आत्मविश्वास में उछाल और संवाद की छाप

बुध का आपके तीसरे भाव में मार्गी होना आपकी बातों में जादू भर देगा।

काम-काज: मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग और कम्यूनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय किसी लॉटरी से कम नहीं है।

रिश्ते: छोटे भाई-बहनों और दोस्तों के साथ रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत और खुशनुमा होंगे।

ध्यान रखें: छठे भाव के स्वामी होने के कारण कभी-कभी हल्की बहस हो सकती है, इसलिए अपने गुस्से और शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल रखें।

मिथुन राशि: निखरेगी पर्सनालिटी, बढ़ेगा रसूख

बुध आपकी ही राशि के स्वामी हैं और आपके लग्न भाव में ही मार्गी हो रहे हैं।

पर्सनल लाइफ: आपके भीतर एक अलग ही एनर्जी और चार्म दिखेगा। खुद को ग्रूम करने और स्टाइल पर आपका पूरा फोकस रहेगा।

फैमिली व प्रॉपर्टी: मां का पूरा प्यार मिलेगा और घर में पॉजिटिविटी रहेगी। नया वाहन या घर खरीदने के मजबूत योग बन रहे हैं।

सोशल स्टेटस: लीडरशिप रोल में आपकी साख और मान-सम्मान में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।

सिंह राशि: छप्परफाड़ 'धन योग'

सिंह राशि वालों के लिए यह समय सीधे-सीधे बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला है! आपके 11वें (लाभ) भाव में बुध का मार्गी होना धन की बरसात का संकेत है।

आर्थिक स्थिति: पुराने इनवेस्टमेंट से उम्मीद से बढ़कर मुनाफा होगा। पैसे कमाने के नए-नए रास्ते खुलेंगे।

नेटवर्किंग: दोस्तों और प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स की मदद से बड़े वित्तीय फायदे होंगे। सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

कन्या राशि: करियर में नया मुकाम और बड़ी पहचान

बुध आपके 10वें (कर्म) भाव में मार्गी हो रहे हैं, जो आपके प्रोफेशनल करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

जॉब व बिजनेस: नई नौकरी की तलाश खत्म होगी। कार्यस्थल पर आपकी अलग चमक होगी और कारोबारियों को बड़े क्लाइंट्स मिलने से मुनाफा कई गुना बढ़ेगा।

प्रतिष्ठा: समाज और वर्कप्लेस पर आपका प्रभाव और दबदबा बढ़ेगा।

वृश्चिक राशि: अचानक धन लाभ और बड़ा सरप्राइज

आठवें भाव में अपनी स्वराशि के बुध का मार्गी होना किसी जैकपॉट जैसा है।

खास लाभ: रुका हुआ पैसा, अचानक कोई आर्थिक लाभ या पैतृक संपत्ति मिल सकती है। जॉब में कोई बड़ा और ड्रीम ऑफर मिल सकता है।

ध्यान रखें: बातें करते समय अपनी वाणी पर थोड़ा संयम बनाए रखें, हालांकि गुरु की कृपा आपको हर स्थिति से उबार लेगी।

मकर राशि: विरोधियों का सफाया और सफलता

छठे भाव में बुध का मार्गी होना आपके लिए जीत के दरवाजे खोल रहा है।

सफलता: कोर्ट-कचहरी या किसी भी कानूनी मामले में फैसला आपके हक में आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को मनचाही कामयाबी मिलेगी।

स्वास्थ्य व खर्च: आपकी सेहत बेहतरीन रहेगी। भले ही कुछ खर्चे बढ़ें, लेकिन वे सभी शुभ और जरूरी कामों पर ही होंगे।

मीन राशि: घर में खुशियां और सुख-समृद्धि

चौथे भाव में बुध का मार्गी होना आपके जीवन में शांति और सुकून लेकर आ रहा है।

पारिवारिक सुख: गुरु और बुध की युति से घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। माता जी के साथ संबंध सुधरेंगे।

प्रॉपर्टी विवाद: ज़मीन-जायदाद से जुड़ा कोई पुराना मामला शांति से सुलझ जाएगा। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए बेहद भाग्यशाली साबित होगा।

सार: बुध का यह 'भद्र राजयोग' सोच को नई दिशा देने और रुके हुए कामों में जान फूंकने आ रहा है—सही रणनीति अपनाएं और इस समय का पूरा लाभ उठाएं!