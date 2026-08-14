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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Sunday, 16 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 16 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 16 August 2026 horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (12:54 IST)
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मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 16 August 2026 : करियर: आज का दिन नई योजनाओं पर विचार करने के लिए उत्तम है। रचनात्मक और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी मनोरंजक स्थान पर घूमने जा सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: आंख में जलन महसूस हो सकती है।
उपाय: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: आज व्यापारिक फैसलों पर पुनर्विचार करने का समय है। भविष्य की रणनीतियों को बनाने में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें।
धन: घरेलू जरूरतों और सजावट के सामान पर खर्च हो सकता है। 
स्वास्थ्य: खानपान का विशेष ध्यान रखें।
उपाय: किसी मंदिर में गुड़ का दान करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: आपके संचार कौशल (Communication Skills) से अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। लव: पार्टनर के साथ खुलकर दिल की बात शेयर करेंगे। धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक समाचार मिलेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: पारिवारिक व्यापार या भूमि-भवन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें।
लव: रिश्तों में भावुकता बनी रहेगी।
धन: बचत पर ध्यान दें। बिना सोचे-समझे उधारी देने से आज बचें।
स्वास्थ्य: गले या कफ की समस्या हो सकती है। 
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।
लव: लव लाइफ में उत्साह बना रहेगा।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराने किए गए प्रयासों से वित्तीय लाभ होगा।
स्वास्थ्य: सेहत बहुत अच्छी रहेगी।
उपाय: अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद लें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय में जल्दबाजी न करें। काम को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें।
लव: पार्टनर की बात को ध्यान से सुनें।
धन: अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं। पैसों के मामले में संभलकर चलें।
स्वास्थ्य: आंखों और सिर का ध्यान रखें।
उपाय: गेहूं का दान करें या चिड़ियों को दाना डालें।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: कला, संगीत और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन दिन है। 
लव: रोमांटिक जीवन सुखद रहेगा।
धन: आर्थिक मामलों में वृद्धि होगी। फंसा हुआ पैसा या रुका हुआ मुआवजा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी। काम की तारीफ होगी और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: अचल संपत्ति में निवेश के योग हैं। पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता रखें।
स्वास्थ्य: पीठ या जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा और धार्मिक या बौद्धिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव जीवन: पार्टनर के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है।
धन: धन लाभ के अच्छे योग हैं। विदेश या दूर के संपर्कों से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: शोध (Research) या गूढ़ विषयों से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है।
लव: रिश्तों में थोड़ा स्पेस देना जरूरी है।
धन: अचानक अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: जोड़ों या घुटनों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है।
उपाय: पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: व्यापार और साझेदारी के कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। नए अनुबंध हो सकते हैं।
लव: वैवाहिक जीवन में मिठास और सामंजस्य रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।
उपाय: बहते जल में गुड़ प्रवाहित करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: प्रतिस्पर्धियों पर आपका दबदबा रहेगा। रुके हुए कानूनी या प्रशासनिक काम पूरे हो सकते हैं।
लव: पार्टनर के स्वास्थ्य या मनःस्थिति का ध्यान रखें।
धन: आय के साधन बने रहेंगे।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव रखें।
उपाय: भगवान शिव को चंदन अर्पित करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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