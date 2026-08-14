Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 16 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 16 August 2026 : करियर: आज का दिन नई योजनाओं पर विचार करने के लिए उत्तम है। रचनात्मक और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ किसी मनोरंजक स्थान पर घूमने जा सकते हैं।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: आंख में जलन महसूस हो सकती है।

उपाय: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: आज व्यापारिक फैसलों पर पुनर्विचार करने का समय है। भविष्य की रणनीतियों को बनाने में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें।

धन: घरेलू जरूरतों और सजावट के सामान पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: खानपान का विशेष ध्यान रखें।

उपाय: किसी मंदिर में गुड़ का दान करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आपके संचार कौशल (Communication Skills) से अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। लव: पार्टनर के साथ खुलकर दिल की बात शेयर करेंगे। धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक समाचार मिलेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: पारिवारिक व्यापार या भूमि-भवन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें।

लव: रिश्तों में भावुकता बनी रहेगी।

धन: बचत पर ध्यान दें। बिना सोचे-समझे उधारी देने से आज बचें।

स्वास्थ्य: गले या कफ की समस्या हो सकती है।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।

लव: लव लाइफ में उत्साह बना रहेगा।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराने किए गए प्रयासों से वित्तीय लाभ होगा।

स्वास्थ्य: सेहत बहुत अच्छी रहेगी।

उपाय: अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद लें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय में जल्दबाजी न करें। काम को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें।

लव: पार्टनर की बात को ध्यान से सुनें।

धन: अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं। पैसों के मामले में संभलकर चलें।

स्वास्थ्य: आंखों और सिर का ध्यान रखें।

उपाय: गेहूं का दान करें या चिड़ियों को दाना डालें।

तुला राशि (Libra)

करियर: कला, संगीत और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन दिन है।

लव: रोमांटिक जीवन सुखद रहेगा।

धन: आर्थिक मामलों में वृद्धि होगी। फंसा हुआ पैसा या रुका हुआ मुआवजा मिल सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

उपाय: किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी। काम की तारीफ होगी और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं।

लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

धन: अचल संपत्ति में निवेश के योग हैं। पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता रखें।

स्वास्थ्य: पीठ या जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है।

उपाय: हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा और धार्मिक या बौद्धिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।

लव जीवन: पार्टनर के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है।

धन: धन लाभ के अच्छे योग हैं। विदेश या दूर के संपर्कों से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: शोध (Research) या गूढ़ विषयों से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है।

लव: रिश्तों में थोड़ा स्पेस देना जरूरी है।

धन: अचानक अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: जोड़ों या घुटनों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है।

उपाय: पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: व्यापार और साझेदारी के कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। नए अनुबंध हो सकते हैं।

लव: वैवाहिक जीवन में मिठास और सामंजस्य रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

उपाय: बहते जल में गुड़ प्रवाहित करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: प्रतिस्पर्धियों पर आपका दबदबा रहेगा। रुके हुए कानूनी या प्रशासनिक काम पूरे हो सकते हैं।

लव: पार्टनर के स्वास्थ्य या मनःस्थिति का ध्यान रखें।

धन: आय के साधन बने रहेंगे।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव रखें।

उपाय: भगवान शिव को चंदन अर्पित करें।